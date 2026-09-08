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Алексис Мак Алистър разкри: Това ме натъжи дълбоко!

Алексис Мак Алистър разкри: Това ме натъжи дълбоко!

8 Септември, 2026 22:50 579 0

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Аржентинският полузащитник споделя емоциите си преди ключовия мач с Атлетико Мадрид

Алексис Мак Алистър разкри: Това ме натъжи дълбоко! - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

В навечерието на дългоочаквания сблъсък между Ливърпул и Атлетико Мадрид в Шампионската лига, Алексис Мак Алистър – един от ключовите играчи на „червените“, изненада всички с откровено признание за своето бъдеще на „Анфийлд“. Световният шампион от Аржентина не скри разочарованието си от липсата на нов договор с клуба, въпреки отдадеността и усилията, които демонстрира на терена.

По време на пресконференция, организирана преди важния европейски двубой, Мак Алистър бе попитан дали е бил близо до напускане през последния трансферен прозорец. „Да, имаше такава възможност“, призна полузащитникът. „Получих информация, че клубът не е готов да ми предложи нов контракт. Това ме натъжи дълбоко, защото всеки ден влагам цялото си сърце и енергия за Ливърпул – както на тренировки, така и в официалните мачове“.

Мак Алистър не пропусна да изрази радостта си от успехите на своите колеги Доминик Собослай и Райън Гравенберх, които наскоро подновиха договорите си с клуба. „Щастлив съм за тях – заслужават го напълно. Но няма как да не призная, че ми е малко тъжно, че аз не получих същата възможност. Въпреки това, оставам отдаден на отбора и ще продължа да се раздавам докрай“, категоричен бе аржентинецът.

В заключение, Мак Алистър подчерта, че въпреки разочарованието, е напълно фокусиран върху представянето си за Ливърпул. „Имаше опции да напусна през лятото, но вярвам, че сега съм на правилното място. Ще дам всичко от себе си за този клуб, докато съм тук. Феновете могат да бъдат спокойни – ще се боря до последния си ден с екипа на Ливърпул“, завърши той с оптимизъм.


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