Обрат от 0:2 изпрати Франсис Тиафо на полуфиналите на US Open

Франсис Тиафо поднесе истински спектакъл на корта в Ню Йорк, след като обърна развоя на мача срещу сънародника си Алекс Микелсен и си осигури място сред най-добрите четирима на Откритото първенство на САЩ. Поставеният под №11 в основната схема американец бе на косъм от отпадане, но показа изключителна воля и характер, за да триумфира след петсетова драма – 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6(6) в продължение на 4 часа и 41 минути.

Младият Алекс Микелсен започна уверено и безкомпромисно, като се възползва от колебливия старт на Тиафо. След решителен пробив при 5:5, 22-годишният талант затвори първия сет с 7:5, а във втората част продължи да доминира, възползвайки се от слабия първи сервис на опонента си. Микелсен затвърди предимството си с убедителното 6:3 и изглеждаше, че сензацията е на път да се случи.

Третият сет се превърна в истински трилър. Микелсен поведе с пробив и сервираше за победата при 5:4, но напрежението си каза думата. Тиафо се възползва от колебанията на младия си съперник, върна пробива и измъкна сета със 7:5, вдъхвайки си нови сили.

В четвъртия сет Тиафо вече играеше с размах и самочувствие, докато у Микелсен се прокрадна разочарование. По-опитният тенисист реализира два пробива и изравни резултата след 6:3, връщайки интригата с пълна сила.

Петият сет бе истинска въртележка от емоции. Микелсен отново поведе с 3:0, но Тиафо не се предаде, навакса изоставането и вкара мача в решителен тайбрек. Там, под бурните овации на трибуните, Франсис показа стоманени нерви и спечели с 10:6, предизвиквайки буря от аплодисменти на "Артър Аш".

С този забележителен успех Франсис Тиафо се класира за полуфиналите на US Open за трети път в кариерата си. В битка за място на финала той ще се изправи срещу победителя от двубоя между Бен Шелтън и Карлос Алкарас.