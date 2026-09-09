Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Тенис »
Обрат от 0:2 изпрати Франсис Тиафо на полуфиналите на US Open

Обрат от 0:2 изпрати Франсис Тиафо на полуфиналите на US Open

9 Септември, 2026 07:44 335 0

  • франсис тиафо-
  • us open-
  • полуфинал-
  • тенис-
  • алекс микелсен-
  • обрат-
  • четвъртфинал-
  • артър аш-
  • американски тенис-
  • спортни новини

Американският тенисист демонстрира железни нерви и борбеност в епичен четвъртфинал срещу Алекс Микелсен

Обрат от 0:2 изпрати Франсис Тиафо на полуфиналите на US Open - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Франсис Тиафо поднесе истински спектакъл на корта в Ню Йорк, след като обърна развоя на мача срещу сънародника си Алекс Микелсен и си осигури място сред най-добрите четирима на Откритото първенство на САЩ. Поставеният под №11 в основната схема американец бе на косъм от отпадане, но показа изключителна воля и характер, за да триумфира след петсетова драма – 5:7, 3:6, 7:5, 6:3, 7:6(6) в продължение на 4 часа и 41 минути.

Младият Алекс Микелсен започна уверено и безкомпромисно, като се възползва от колебливия старт на Тиафо. След решителен пробив при 5:5, 22-годишният талант затвори първия сет с 7:5, а във втората част продължи да доминира, възползвайки се от слабия първи сервис на опонента си. Микелсен затвърди предимството си с убедителното 6:3 и изглеждаше, че сензацията е на път да се случи.

Третият сет се превърна в истински трилър. Микелсен поведе с пробив и сервираше за победата при 5:4, но напрежението си каза думата. Тиафо се възползва от колебанията на младия си съперник, върна пробива и измъкна сета със 7:5, вдъхвайки си нови сили.

В четвъртия сет Тиафо вече играеше с размах и самочувствие, докато у Микелсен се прокрадна разочарование. По-опитният тенисист реализира два пробива и изравни резултата след 6:3, връщайки интригата с пълна сила.

Петият сет бе истинска въртележка от емоции. Микелсен отново поведе с 3:0, но Тиафо не се предаде, навакса изоставането и вкара мача в решителен тайбрек. Там, под бурните овации на трибуните, Франсис показа стоманени нерви и спечели с 10:6, предизвиквайки буря от аплодисменти на "Артър Аш".

С този забележителен успех Франсис Тиафо се класира за полуфиналите на US Open за трети път в кариерата си. В битка за място на финала той ще се изправи срещу победителя от двубоя между Бен Шелтън и Карлос Алкарас.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове