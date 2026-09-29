Димитър Кузманов започна с победа в Бари

Димитър Кузманов се класира за втория кръг на турнира от сериите „Чалънджър 50“ в Бари. Българският тенисист победи французина Жофри Бланкано с 6:3, 6:0 за 1 час и 20 минути на клей.

Кузманов стигна до успеха след размяна на пробиви в средата на първия сет. При 3:2 той реализира втори пробив и поведе с 4:2, след което не позволи на Бланкано да върне разликата. Българинът затвори частта с 6:3.

Във втория сет Кузманов спечели шест поредни гейма и не остави възможност на своя съперник да се върне в мача. Успехът му осигури място във втория кръг на надпреварата, която е с награден фонд 56 700 евро.

Сачко е следващият съперник

В следващата фаза 33-годишният пловдивчанин ще се изправи срещу Виталий Сачко от Украйна. Той е поставен под №3 в основната схема на турнира.

Източници: Топспорт