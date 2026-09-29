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Пьотр Нестеров отпадна в първия кръг в Порто

Пьотр Нестеров отпадна в първия кръг в Порто

29 Септември, 2026 15:18 368 4

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  • тенис-
  • порто-
  • чалънджър 125

Българският тенисист загуби от квалификанта Гонсало Маркес с 5:7, 6:1, 4:6. Нестеров заработи 5 точки за ранглистата на АТП.

Пьотр Нестеров отпадна в първия кръг в Порто - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пьотр Нестеров отпадна в първия кръг на турнира по тенис от сериите „Чалънджър 125“ в Порто. Националът на България за Купа „Дейвис“ загуби от представителя на домакините Гонсало Маркес с 5:7, 6:1, 4:6.

Двубоят на твърда настилка продължи 1 час и 49 минути. И двамата тенисисти стигнаха до основната схема след квалификации, а надпреварата в португалския град е с награден фонд 203 900 евро.

Нестеров изравни сетовете, но загуби решаващата част

След размяна на пробиви в средата на първия сет Нестеров беше на точка от достигане до тайбрек. Маркес обаче реализира нов пробив и поведе в мача с 7:5.

Българинът реагира убедително във втория сет. Той поведе с 4:0, а португалецът успя да спечели само едно от четирите си подавания. Нестеров затвори частта при 6:1 и изравни резултата.

В решаващия сет Маркес направи ключов пробив за 4:3. До края Нестеров не успя да върне подаването и загуби сета с 4:6, а с това и мача.

Въпреки поражението 23-годишният българин спечели 5 точки за световната ранглиста на АТП. През тази седмица той заема 301-вото място.

Александър Донски започва участието си на двойки

Другият български национал в турнира Александър Донски ще играе в първия кръг на двойки. Той е третият поставен в схемата и ще си партнира с поляка Филип Пиечонка.

Двамата ще срещнат белгиеца Михаел Геертс и индиеца Виджай Прашант.

Източници: БТА


Португалия
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  • 3 Интернационал

    1 0 Отговор
    Български национал пьотр, голяма гордост!

    Коментиран от #4

    15:23 29.09.2026

  • 4 Размяна на пробиви

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Интернационал":

    Той пробит отвсякъде, роден с името си ,да живей българия

    15:25 29.09.2026

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