Пьотр Нестеров отпадна в първия кръг в Порто

Пьотр Нестеров отпадна в първия кръг на турнира по тенис от сериите „Чалънджър 125“ в Порто. Националът на България за Купа „Дейвис“ загуби от представителя на домакините Гонсало Маркес с 5:7, 6:1, 4:6.
Двубоят на твърда настилка продължи 1 час и 49 минути. И двамата тенисисти стигнаха до основната схема след квалификации, а надпреварата в португалския град е с награден фонд 203 900 евро.
Нестеров изравни сетовете, но загуби решаващата част
След размяна на пробиви в средата на първия сет Нестеров беше на точка от достигане до тайбрек. Маркес обаче реализира нов пробив и поведе в мача с 7:5.
Българинът реагира убедително във втория сет. Той поведе с 4:0, а португалецът успя да спечели само едно от четирите си подавания. Нестеров затвори частта при 6:1 и изравни резултата.
В решаващия сет Маркес направи ключов пробив за 4:3. До края Нестеров не успя да върне подаването и загуби сета с 4:6, а с това и мача.
Въпреки поражението 23-годишният българин спечели 5 точки за световната ранглиста на АТП. През тази седмица той заема 301-вото място.
Александър Донски започва участието си на двойки
Другият български национал в турнира Александър Донски ще играе в първия кръг на двойки. Той е третият поставен в схемата и ще си партнира с поляка Филип Пиечонка.
Двамата ще срещнат белгиеца Михаел Геертс и индиеца Виджай Прашант.
Източници: БТА
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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3 Интернационал
Коментиран от #4
15:23 29.09.2026
4 Размяна на пробиви
До коментар #3 от "Интернационал":Той пробит отвсякъде, роден с името си ,да живей българия
15:25 29.09.2026