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Левски и ЦСКА в битка за Суперкупата на България днес

Левски и ЦСКА в битка за Суперкупата на България днес

9 Септември, 2026 10:18 445 6

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  • финал

Кой ще триумфира – „сините“ с четвърта купа или „армейците“ с пета?

Левски и ЦСКА в битка за Суперкупата на България днес - 1
Снимка: Факти.БГ
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Днес Националният стадион „Васил Левски“ ще се превърне в арена на поредния епичен сблъсък между двата най-големи футболни гранда у нас – Левски и ЦСКА. От 18:30 часа шампионите от „Герена“ ще се изправят срещу носителите на Купата на България в битка за престижния трофей – Суперкупата на България. Мачът ще бъде ръководен от Геро Писков, а феновете могат да проследят двубоя на живо и по Diema Sport.

Левски се впуска в надпреварата за четвърта Суперкупа, след като вече е триумфирал през 2005, 2007 и 2009 година. „Сините“ обаче имат и три загубени финала – през 2006, 2022 и 2025 година. От другата страна, ЦСКА ще се опита да добави пета Суперкупа към колекцията си, след успехите през 1989, 2006, 2008 и 2011 година. „Армейците“ са губили финала два пъти – през 2005 и 2021 година. Любопитен факт е, че двата отбора са се срещали само два пъти директно за този трофей, като всеки е излизал победител веднъж след изпълнение на дузпи – Левски през 2005, а ЦСКА година по-късно.

В последните десет дербита между Левски и ЦСКА в първенството, „сините“ имат три победи, докато „червените“ са с четири успеха. Левски влиза в мача с впечатляваща форма – четири победи и само една загуба в последните си пет срещи. ЦСКА, от своя страна, показва колебания – две победи, две поражения и едно равенство.

За Левски двубоят е шанс да „сменят още едно щастливо число“, както се изрази наставникът Хулио Веласкес след спечелената титла миналия сезон. Той обаче няма да може да разчита на няколко ключови футболисти – Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Акрам Бурас и Мехди Мубарик са извън строя поради травми.

В лагера на ЦСКА ситуацията също не е розова – Жоел Цварц и Мохамед Брахими пропуснаха последния мач срещу Спартак (Варна) и остават под въпрос за финала. Освен това, двубоят ще бъде последен за треньора Христо Янев, който вече обяви, че напуска поста си след края на срещата, независимо от резултата.

Докато Лудогорец остава рекордьор с девет Суперкупи, тази вечер Левски и ЦСКА ще се борят не само за трофея, но и за престиж, чест и нова глава в славната си история.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чорбар

    0 0 Отговор
    Днес, ако по случайност ЦСКА вземе купата, ще е ШОУ, що да правим с Ицо Янев?

    10:22 09.09.2026

  • 2 Трол

    2 1 Отговор
    5:1 за "Левски" точен резултат.

    Коментиран от #3

    10:25 09.09.2026

  • 3 лорТ

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Точно си го изчислил, да компенсираш 0-4 от АЕК, и айде в групите на ШЛ.

    10:29 09.09.2026

  • 4 скука, скука

    0 0 Отговор
    Това ще е рядка скука. Ама и волейболът по същото време ще е скука. Затова си гледай "Стани богат"-пак скука, ама си си у вас.

    11:00 09.09.2026

  • 5 Левски 1914

    1 0 Отговор
    Г-н Ковачев, днес стават точно 10 години откакто цска ФАЛИРА и 10 години откакто създадоха МЕНТЕТО цска 2016 , напишете нещо.

    11:04 09.09.2026

  • 6 Пищеме история

    0 0 Отговор
    Отборът на народа да живей.

    11:07 09.09.2026

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