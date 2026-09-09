Левски и ЦСКА в битка за Суперкупата на България днес

Днес Националният стадион „Васил Левски“ ще се превърне в арена на поредния епичен сблъсък между двата най-големи футболни гранда у нас – Левски и ЦСКА. От 18:30 часа шампионите от „Герена“ ще се изправят срещу носителите на Купата на България в битка за престижния трофей – Суперкупата на България. Мачът ще бъде ръководен от Геро Писков, а феновете могат да проследят двубоя на живо и по Diema Sport.

Левски се впуска в надпреварата за четвърта Суперкупа, след като вече е триумфирал през 2005, 2007 и 2009 година. „Сините“ обаче имат и три загубени финала – през 2006, 2022 и 2025 година. От другата страна, ЦСКА ще се опита да добави пета Суперкупа към колекцията си, след успехите през 1989, 2006, 2008 и 2011 година. „Армейците“ са губили финала два пъти – през 2005 и 2021 година. Любопитен факт е, че двата отбора са се срещали само два пъти директно за този трофей, като всеки е излизал победител веднъж след изпълнение на дузпи – Левски през 2005, а ЦСКА година по-късно.

В последните десет дербита между Левски и ЦСКА в първенството, „сините“ имат три победи, докато „червените“ са с четири успеха. Левски влиза в мача с впечатляваща форма – четири победи и само една загуба в последните си пет срещи. ЦСКА, от своя страна, показва колебания – две победи, две поражения и едно равенство.

За Левски двубоят е шанс да „сменят още едно щастливо число“, както се изрази наставникът Хулио Веласкес след спечелената титла миналия сезон. Той обаче няма да може да разчита на няколко ключови футболисти – Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Оливер Камдем, Никола Серафимов, Акрам Бурас и Мехди Мубарик са извън строя поради травми.

В лагера на ЦСКА ситуацията също не е розова – Жоел Цварц и Мохамед Брахими пропуснаха последния мач срещу Спартак (Варна) и остават под въпрос за финала. Освен това, двубоят ще бъде последен за треньора Христо Янев, който вече обяви, че напуска поста си след края на срещата, независимо от резултата.

Докато Лудогорец остава рекордьор с девет Суперкупи, тази вечер Левски и ЦСКА ще се борят не само за трофея, но и за престиж, чест и нова глава в славната си история.