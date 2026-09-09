Йорданка Христова плаче на пресконференцията на Христо Янев

Гранд дамата на българската естрада Йорданка Христова изрази разочарование във връзка с оставката, която наставникът на ЦСКА Христо Янев хвърли вчера.

Певицата разкри, че е плакала, след като специалистът обяви, че мачът срещу Левски ще бъде негов последен начело на отбора.

"Бясна съм!! Разплаках се на пресконференцията... Гадни играчи... Какво е виновен Ицето Янев, че от 15 удара във вратата, вкараха само веднъж скъпите "звезди"... и затова, че не свириха явна дузпа?... Най-точния треньор от години!", написа изпълнителката на химна на ЦСКА в социалните мрежи.