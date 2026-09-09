Йорданка Христова плаче на пресконференцията на Христо Янев

Гранд дамата на българската естрада Йорданка Христова изрази разочарование във връзка с оставката, която наставникът на ЦСКА Христо Янев хвърли вчера.
Певицата разкри, че е плакала, след като специалистът обяви, че мачът срещу Левски ще бъде негов последен начело на отбора.
"Бясна съм!! Разплаках се на пресконференцията... Гадни играчи... Какво е виновен Ицето Янев, че от 15 удара във вратата, вкараха само веднъж скъпите "звезди"... и затова, че не свириха явна дузпа?... Най-точния треньор от години!", написа изпълнителката на химна на ЦСКА в социалните мрежи.
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1 Левски София
Коментиран от #3, #4
17:32 09.09.2026
2 Читател
18:06 09.09.2026
3 Търновец
До коментар #1 от "Левски София":Крипто Левскари Подуенци, ДС и Руска мафив
18:33 09.09.2026
4 Търновец
До коментар #1 от "Левски София":Подуене е Левски Спартак но с откраднат лиценз на Левски 1914 - двама футболисти от Левски Спартак първи регистрираха Левски 1914 и около 1990 в София имаше и Левски Спартак и Левски 1914
18:41 09.09.2026