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Йорданка Христова плаче на пресконференцията на Христо Янев

Йорданка Христова плаче на пресконференцията на Христо Янев

9 Септември, 2026 17:30 894 4

  • христо янев-
  • футбол-
  • цска

Певицата разкри, че е плакала, след като специалистът обяви, че мачът срещу Левски ще бъде негов последен начело на отбора

Йорданка Христова плаче на пресконференцията на Христо Янев - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Гранд дамата на българската естрада Йорданка Христова изрази разочарование във връзка с оставката, която наставникът на ЦСКА Христо Янев хвърли вчера.

Певицата разкри, че е плакала, след като специалистът обяви, че мачът срещу Левски ще бъде негов последен начело на отбора.

"Бясна съм!! Разплаках се на пресконференцията... Гадни играчи... Какво е виновен Ицето Янев, че от 15 удара във вратата, вкараха само веднъж скъпите "звезди"... и затова, че не свириха явна дузпа?... Най-точния треньор от години!", написа изпълнителката на химна на ЦСКА в социалните мрежи.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    Коментиран от #3, #4

    17:32 09.09.2026

  • 2 Читател

    4 0 Отговор
    Права е Данчето Христова,Янев е добър треньор но тия маймуни не могат да уцелят вратата а иначе прибират кеш

    18:06 09.09.2026

  • 3 Търновец

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Левски София":

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