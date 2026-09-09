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Барселона тръгна с разгром в Шампионската лига

Барселона тръгна с разгром в Шампионската лига

9 Септември, 2026 22:11 617 0

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Победиха Фейенорд с 5:1

Барселона тръгна с разгром в Шампионската лига - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Новият сезон в Шампионската лига тръгна по вода за първенеца на Испания Барселона, който победи с 5:1 като домакин нидерландския Фейенорд.

Срещата на "Ноу Камп" започна под проливен дъжд, но това не попречи по никакъв начин на каталунците, които откриха резултата още в третата минута. Капитанът Рафиня бе изведен зад отбраната на гостите, с един финт се освободи от двама противникови футболисти и с изстрел с левия крак вкара за 1:0.

Барселона тръгна с разгром в Шампионската лига

В средата на първото полувреме, след като дъждът вече бе намалил интензивността си, Карим Адейеми удвои. Германският национал отправи диагонален удар извън наказателното поле и не остави шансове на вратаря Тярк Ернст за 2:0. Малко преди почивката Жоао Кансело можеше да вкара и трети гол, но от малък ъгъл стреля в гредата.

Третият гол за Барселона все пак стана факт в 57-мата минута. Педри изведе Рафиня и бразилецът вкара втория си гол в срещата за 3:0.

В ответната атака Фейенорд стигна до гол, но след дълго преразглеждане на системата за видеоповторения попадението бе отменено заради засада.

Барселона тръгна с разгром в Шампионската лига

Ламин Ямал направи 4:0 в полза на домакините от пряк свободен удар в 77-мата минута, но пет по-късно Фейенорд намали. Резервата Гонсало Боржеш пусна центриране по земя към задна греда и за навлизащия на скорост Сем Стайн не бе проблем да се разпише за 1:4.

Това обаче не бе всичко в мача и в 86-ата минута Барса вкара пети гол. Ламин Ямал центрира топката на главата на Габриел Жезус и бразилецът матира Ернст за 5:1.

Барселона тръгна с разгром в Шампионската лига


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