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ПСЖ разпиля Слован, Феран Торес блести с хеттрик

ПСЖ разпиля Слован, Феран Торес блести с хеттрик

9 Септември, 2026 23:57 428 0

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  • футбол-
  • слован братислава

Носителят на трофея в Шампионската лига гази с 6:1

ПСЖ разпиля Слован, Феран Торес блести с хеттрик - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Носителят на трофея в Шампионската лига през последните два сезона Пари Сен Жермен започна тазгодишното си участие в турнира с разгромна победа. Парижани сразиха гостуващия Слован (Братислава) с 6:1, а новото попълнение Феран Торес реализира хеттрик. Другите два гола за отбора на Луис Енрике вкара Усман Дембеле.

ПСЖ разпиля Слован, Феран Торес блести с хеттрик

Футболистите на ПСЖ бяха амбицирани да сложат край на серията си от негативни резултати. Те нямаха победа в последните си 4 мача, след като загубиха от Ланс финала за Суперкупа на Франция, а след това взеха само 2 точки от двубоите срещу Рен, Лил и Монако в Лига 1.

Шанс да започне пт първата минута получи украинският защитник Иля Забарний, а капитанът Маркиньос остана на пейката. Жоао Невеш, Хвича Кварацхелия и Дезире Дуе също не взеха участие в мача, а в средата на терена до Витиня и Фабиан Руис действаше младокът Дро Фернандес.

ПСЖ разпиля Слован, Феран Торес блести с хеттрик

След няколко пропуска в началото, Усман Дембеле откри резултата в 17-ата минута. Мощен шут на Нуно Мендеш срещна гредата, а отскочилата топка попадна на крака на носителя на "Златната топка", който не сгреши - 1:0. Малко по-късно френският национал беше точен отново, този път с глава.

В 31-вата минута Дембеле асистира на Феран Торес, който вкара трети гол за парижани. те завършиха първото полувреме 21 отправени удара, от които 7 в очертанията на вратата.

ПСЖ разпиля Слован, Феран Торес блести с хеттрик

Веднага след почивката Манес Аклиуш направи впечатляващ рейд през центъра и комбинира с Феран Торес, а героят на Испания от финала на Мондиал 2026 майсторски преодоля Доминик Такач за 4:0. Привлеченият от Барселона нападател оформи хеттрика си в 57-ата минута след ново взаимодействие с Дембеле.

ПСЖ разпиля Слован, Феран Торес блести с хеттрик

Веднага след подновяването на играта Сюлейман Камара от Слован проби по аутлинията и от малък ъгъл разстреля Матвей Сафонов. Последваха пет смени в състава на ПСЖ и по-разсеяна игра на домакините. Те обаче стигнаха и до шести гол, дело на Фабиан Руис в 87-ата минута.

ПСЖ разпиля Слован, Феран Торес блести с хеттрик


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