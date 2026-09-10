Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Левски с голяма новина за феновете за мачовете в Лига Европа

Левски с голяма новина за феновете за мачовете в Лига Европа

10 Септември, 2026 12:59 749 10

  • левски-
  • футбол-
  • лига европа-
  • мачове-
  • билети-
  • фенове

Феновете ще могат да си закупят пропуски за двубоите с Рб Залцбург (17 септември), Ягелония (5 ноември), Лилестрьом (10 декември) и Милан (21 януари)

Левски с голяма новина за феновете за мачовете в Лига Европа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Левски пуска днес пакетните билети за 4-те домакински мача в Лига Европа, съобщава официалният сайт на клуба. Феновете ще могат да си закупят пропуски за двубоите с Рб Залцбург (17 септември), Ягелония (5 ноември), Лилестрьом (10 декември) и Милан (21 януари).

Ето какво написаха „сините“ в официалния си сайт:

„Левскари,

Дългоочакваният миг дойде. След толкова много години „Левски“ отново е в основната фаза на втория по сила европейски клубен турнир – Лига Европа. Всичко това постигнахме благодарение на невероятните изяви на треньорския щаб и футболистите, но и на вас – феновете. Знаем колко много иска всеки да бъде на стадиона в четирите ни битки в Лига Европа, защото тези мачове се запечатват в историята, в тези мачове се запалва пламъка на левскарството в децата и се помнят до живот.

От днес, 10 септември, стартира продажбата на пакетни билети за 4-те европейски мача в основната фаза на Лига Европа. Със закупуването на такъв не само ще избегнете истерията, която очакваме да настъпи на мача с „Милан“, а и ще осигурите мястото за всичките 4 двубоя, при това на по-ниска цена, отколкото бихте платили за единични билети. Всеки един от двубоите ще има различна единична цена, а намалението при покупка на пакетен пропуск за 4-те двубоя е в размер на 20% - доста по-голямо, отколкото е стандартната практика в Европа, защото вие го заслужавате!.

Вашата лоялност е това, което в най-голяма степен спаси Левски и го изведе на друго ниво. Нуждаем се от вашата подкрепа, защото когато сме заедно София се превръща в един от най-трудните за гостуване градове. Нека покажем на цяла Европа какво се случва, когато "синият" лъв изреве мощно. Да напълним стадион "Васил Левски" до дупка и да направим "синята" есен такава, че да я помним и след десетки години.

Първи приоритет ще получат притежателите на сезонни абонаментни карти. Притежателите на абонаментни карти вече получават линк към своя пакетен билет на имейла, регистриран в store.levski.bg и съответно ще може да закупи билета си. Срокът за това е до 9:00 часа на 12 септември.

За всички, които не са регистрирали своя имейл, ще бъде отворена каса на Eventim, разположена срещу Сектор А на стадион "Георги Аспарухов".

Работно време на касата:

10 септември: 12:00 – 19:14 часа

11 септември: 10:00 -19:14 часа

На касата ще можете да закупите своя пакетен билет единствено срещу представяне на валидна абонаментна карта за сезон 26/27. Линкът ще бъде активен до 12 септември в 09:00 часа. След изтичането на този срок всички останали свободни места ще бъдат предоставени на притежателите на Златни карти. Срокът е на 12 септември от 10:00 до 15:00 часа.

Цени на пакетните билети за четирите домакинства:

СЕКТОР А:

Ложи 3, 4, 5, 6, 7 – 310 евро

Блокове 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 – 190 евро

СЕКТОР В:

Блокове 29,30, 31 и 32 – 190 евро

Блокове: 28 и 33 – 160 евро

СЕКТОР Б:

Блокове: 16,17, 18, 25, 26 и 27 – 140 евро

Блокове: 19, 20, 21, 22, 23 и 24 – 96 евро

СЕКТОР Г:

Блокове: 43, 44 и 45 – 140 евро

Блокове: 39, 40, 41 и 42 – 96 евро

ВАЖНО! Описаният период е единственият, в който ще можете да закупите пакетни билети за четирите мача. След този период ще бъде възможно закупуване само на единични пропуски на регулярна цена и само в случай, че не са изчерпани при предварителната продажба на пакетни билети.

В 16:00 часа на 12 септември всички останали места ще бъдат пуснати под формата на пакетни билети за свободна продажба. Пропуските ще се продават до изчерпване на количествата на касата на Сектор А на стадион "Георги Аспарухов", в мрежата на Eventim и онлайн!

За удобство на всички наши привърженици пакетните билети за свободна продажба ще бъдат разпределени за продажба онлайн и на касите на стадион "Георги Аспарухов". Тяхната продажба ще продължи до 9:00 часа на 15 септември. При наличие на непродадени места, те ще бъдат пуснати в продажба под формата на единични билети само за мача със Залцбург.

Цени на билетите за мача със Залцбург:

СЕКТОР А:

Блокове 3, 4, 5, 6, 7 – 75 евро

Блокове 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 – 45 евро

СЕКТОР В:

Блокове 29,30, 31 и 32 – 45 евро

Блокове: 28 и 33 – 37 евро

СЕКТОР Б:

Блокове: 16,17, 18, 25, 26 и 27 – 38 евро

Блокове: 19, 20, 21, 22, 23 и 24 – 28 евро

СЕКТОР Г:

Блокове: 43, 44 и 45 – 38 евро

Блокове: 39, 40, 41 и 42 – 28 евро


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Артилерист

    7 2 Отговор
    Подканата е за да не би отчаяните от снощи левскари да решат да си спестят тия 100-200-300 евра за мачове на любимия си Левски...

    13:15 10.09.2026

  • 2 Шизофен 1914

    8 2 Отговор
    И аз ще ходя на всеки мач.
    След ЧЕТИРИ сопи снощи от ЦСКА , вече съм претръпнал и няма да ми пука колко ще ни напълнят кошницата.

    Коментиран от #10

    13:26 10.09.2026

  • 3 САМО ЗА ПАРИ МИСЛИТЕ

    4 2 Отговор
    ЗА МАЧА ВЧЕРА НИТО ДУМА. ТРАГЕДИЯ СТЕ И ПОПУЛИСТИ СТЕ. И ДРАГИ МИ 1914 БЕГОМ НА ОПАШКАТА ЗА БИЛЕТИ. НЕЩО СЕ ПОКРИ.

    13:28 10.09.2026

  • 4 Динев

    4 1 Отговор
    Заради дрогирани и пияни фенове Левски пак ще бъде глобен и наказан от УЕФА. ДАЛИ ОТБОРА ЩЕ УСПЕЕ ДА ИЗКАРА ТОЛКОВА ПАРИ ОТ ПРОДАДЕНИ БИЛЕТИ ЗА НАЛОЖЕНИ ГЛОБИ.ФЕНОВЕТЕ КОЛКОТО ПОМАГАТ, ДВА ПЪТИ ПОВЕЧЕ ПРЕЧАТ НА ОТБОРА. По добре домакинските мачове, Левски да играе без публика.

    13:35 10.09.2026

  • 5 СиняШушумига

    2 1 Отговор
    Вуцов, Марш от Синия отбор !!!

    13:40 10.09.2026

  • 6 Явор

    3 1 Отговор
    Докато Левски не довършат строежа на стадиона си, не заслужават никакви успехи. Защото корумпираното крадливо ръководство открадна парите за строежа. Виновни има но осъдени няма. Тогава феновете ще ги линчуват.

    13:43 10.09.2026

  • 7 Васев

    3 3 Отговор
    Прасетата построиха най красивия стадион в България. Но от Левски вместо да крадат парите нека направят най красивия стадион на Балканите. Всичко е възможно при добро желание.

    13:49 10.09.2026

  • 8 Асенов

    3 2 Отговор
    След срамната загуба от свинете, футболистите на Левски трябва да се запишат в музикалната академия на околовръстното. Компания ще правят на мутресите, които ще са техни преподаватели. След всяка загуба трябва да тичат по пистата да обиколят игрището 20 пъти.Освен това да им бъдат наложени най големите глоби в България за футболисти.

    13:58 10.09.2026

  • 9 ????

    0 1 Отговор
    Защо ли като видя такова заглавие и прочета дългите излияния,ми става много съмнително? Нови собственици , но старите схеми

    14:16 10.09.2026

  • 10 Левски 1914

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шизофен 1914":

    Викай за Литекс и се бий в гърдите, че си цесекар. Ние и друг път сме падали от Литекс .

    14:20 10.09.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове