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Зверев сгази нидерландец и е на полуфинал на US Open

Зверев сгази нидерландец и е на полуфинал на US Open

10 Септември, 2026 13:29 413 0

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Зверев определено е най-постоянният играч тази година

Зверев сгази нидерландец и е на полуфинал на US Open - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Александър Зверев победи убедително нидерландеца Ботик ван де Зандсхулп с 6:2, 7:5, 6:1 и се класира за полуфиналите на Откритото първенство на САЩ. За място на финала германецът ще се изправи срещу Карен Хачанов, срещу когото има 6 успеха от 9 мача помежду им. Американците Бен Шелтън и Франсис Тиафо ще спорят в другия полуфинал.

Зверев определено е най-постоянният играч тази година - достига поне до полуфинал и в четирите турнира от Големия шлем. В Австралия отпадна на полуфиналите, взе титлата във Франция, а на "Уимбълдън“ игра финал.

„В други турнири щях да отпадна още в първия кръг, но тук мога да се боря, да играя във формат три от пет сета, да прекарам четири часа и половина на корта и някак да спечеля мача, за да вляза в турнира. След това започвам да играя по-добре с напредването на надпреварата и определено съм щастлив, че съм на полуфинал тук, но разбира се, искам да стигна по-далеч“, заяви Зверев.

Той достигна финала на US Open през 2020 г., но пропиля преднина от два сета срещу Доминик Тийм. Това беше най-близкото му докосване до титла от Големия шлем до победата му тази година на „Ролан Гарос“, а германецът вече има баланс от 23 победи и 2 загуби в мачове от Шлема през сезона.


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