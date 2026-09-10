Черно море и Локомотив София откриват 9-ия кръг в Първа лига - програма

Първа лига - 9 кръг:
11 септември - петък, 21:00
Черно море - Локомотив София
12 септември - събота, 19:00
ЦСКА 1948 - Дунав Русе
12 септември - събота, 21:15
ЦСКА - Арда Кърджали
13 септември - неделя, 15:15
Славия - Спартак Варна
13 септември - неделя, 17:45
Ботев Враца - Левски
13 септември - неделя, 20:30
Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив
14 септември - понеделник, 20:30
Лудогорец - Септември София
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1 ВарнаМоряците
15:46 10.09.2026