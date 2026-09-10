ЦСКА с остра реакция: Футболните трибуни са за страст, не за агресия

Финалът за Суперкупата на България между вечните съперници Левски и ЦСКА, завършил с победа 4:2 за "червените", бе помрачен от неприятни сцени, които разтърсиха Националния стадион "Васил Левски". Вместо да се превърне в празник на футбола, двубоят остави горчив привкус заради агресивното поведение на част от "сините" привърженици.

В специално изявление, публикувано след мача, ръководството на ЦСКА категорично осъди вандалските прояви на фенове на Левски. Клубът подчерта, че стадионът трябва да бъде арена на спортни емоции, а не поле за избиване на комплекси и демонстрация на агресия.

По време на напрегнатия сблъсък, от сектор "А" полетяха различни предмети към скамейката на ЦСКА, включително бутилки и други опасни вещи. Най-фрапиращият инцидент бе, когато стъклено шише удари пресаташето на "червените" Виктор Игнатов, който за щастие се размина само с лека травма на главата. Освен това, няколко фенове на Левски направиха опит да нахлуят на пистата, но бяха своевременно спрени от бдителните стюарди.

ЦСКА апелира към всички фенове, независимо от клубната принадлежност, да проявяват уважение и спортсменство. Клубът изрази надежда, че подобни инциденти няма да се повтарят и че българският футбол ще се развива в дух на честна игра и взаимно уважение.

Ето позицията на ЦСКА:

"Вчерашният финал за Суперкупата на България постави за пореден път болезнените въпроси за вандалщината, низките страсти, непристойното поведение и неконтролируемата агресия по българските стадиони. Служител на ЦСКА, който е част от списъка със служебните лица на двубоя, стана жертва на директен удар в главата със стъклена бутилка, който само по чудо не доведе до много тежки последствия. Предметът бе хвърлен от централния сектор на Националния стадион – заедно с още множество бутилки, запалки и други опасни предмети.

Паралелно с това станахме свидетели на многократни опити за нахлуване на пистата от страна на публиката, откровени заплахи и обиди към представителите на нашия клуб.

Категорични сме, че подобни вандалски прояви няма как да бъдат оставени без последствия! Освен, че ще сигнализираме дисциплинарните органи на администриращия футболен орган, ще изискаме и персонална отговорност от извършителя, който вече е идентифициран чрез охранителните камери на стадиона. Няма да махнем с ръка и да преглътнем поредния случай, в който сляпата омраза и агресията побеждават!

Вандалщината няма цвят – тя е бич за всички, които обичат футбола и спорта. Отблъсква децата и семействата, руши цивилизованите устои на обществото.

Затова ЦСКА има всички основания да потърси адекватно противодействие и сурови наказания – както от БФС и БПФЛ, така и от държавата! Ние сме първият клуб у нас, който инициира и реализира ефективна кампания за гарантиране на максимална сигурност на своя стадион. Процесът по фен регистрацията ще направи "Българска армия“ най-безопасната футболна арена у нас. При подобна проява, извършителят моментално ще бъде идентифициран, изведен от съоръжението и ще получи ефективна санкция спрямо установените от клуба правила и законовите разпоредби.

Апелираме всички отговорни институции да не си затварят очите и да не остават безучастни пред поредния тежък инцидент по време на футболен двубой у нас. Стадионът е място за емоции, страсти и празник – а не за избиване на комплекси, хулиганщина и вандализъм!“