България среща Португалия във втория си мач на ЕвроВолей 2026

България излиза срещу Португалия във втория си мач от Европейското първенство по волейбол, на което страната ни е съдомакин заедно с Италия, Румъния и Финландия. Срещата е от 19:00 часа в София.

"Лъвовете" стартираха турнира по най-добрия начин след победа с 3:0 над Северна Македония през 9000 зрители.

В същото време Португалия отстъпи с 0:3 на Полша в дебютния си двубой на ЕвроВолей 2026.

България и Португалия се срещнаха и на 1/8-финалите на Световното първенство във Филипините и там българските волейболисти победиха с 3:0.

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