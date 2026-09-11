Голямото дерби Левски – ЦСКА ще бъде на 8 ноември

Най-очакваният сблъсък между Левски и ЦСКА ще се проведе на 8 ноември, неделя, от 17:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“. Това потвърди лично президентът на Професионалната футболна лига Атанас Караиванов, който разкри новината пред агенция "ФОКУС".

Първоначално дербито трябваше да се играе в края на октомври или началото на ноември, но препоръка от Столичната дирекция на вътрешните работи промени плановете. Полицията предупреди, че заради възможен балотаж на президентските избори, няма да може да осигури необходимата охрана в този период. Така Българският футболен съюз бе принуден да размести кръговете в програмата на Първа лига, за да намери подходяща дата.

Още една причина за избора на 8 ноември е натовареният календар на двата гранда. Само два дни преди дербито, Левски приема полския Ягелония, а ЦСКА гостува на Панатинайкос в Атина. Това прави съботата, 7 ноември, невъзможна за провеждане на дербито, тъй като отборите ще имат нужда от време за възстановяване след европейските си мачове.

Вариантът за провеждане на дербито в понеделник, 9 ноември, също отпада. Причината – тогава започва последната за годината пауза за националните отбори. Въпреки че по правилник ЦСКА има право да поиска отлагане заради европейския си ангажимент, международният календар не позволява подобен ход.

Интригата около дербито се засилва и от възможността сектор А на стадиона да остане празен заради наказание. Ако срещата на Левски с Лудогорец на 20 септември бъде отложена, санкцията за инцидента със стъклената бутилка по време на мача за Суперкупата ще трябва да се изтърпи именно по време на дербито с ЦСКА. Това би лишило „сините“ от подкрепата на най-верните им фенове в ключовия сектор.