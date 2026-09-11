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Голямото дерби Левски – ЦСКА ще бъде на 8 ноември

Голямото дерби Левски – ЦСКА ще бъде на 8 ноември

11 Септември, 2026 16:03 646 8

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Ясна е следващата дата за Вечното дерби

Голямото дерби Левски – ЦСКА ще бъде на 8 ноември - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Най-очакваният сблъсък между Левски и ЦСКА ще се проведе на 8 ноември, неделя, от 17:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“. Това потвърди лично президентът на Професионалната футболна лига Атанас Караиванов, който разкри новината пред агенция "ФОКУС".

Първоначално дербито трябваше да се играе в края на октомври или началото на ноември, но препоръка от Столичната дирекция на вътрешните работи промени плановете. Полицията предупреди, че заради възможен балотаж на президентските избори, няма да може да осигури необходимата охрана в този период. Така Българският футболен съюз бе принуден да размести кръговете в програмата на Първа лига, за да намери подходяща дата.

Още една причина за избора на 8 ноември е натовареният календар на двата гранда. Само два дни преди дербито, Левски приема полския Ягелония, а ЦСКА гостува на Панатинайкос в Атина. Това прави съботата, 7 ноември, невъзможна за провеждане на дербито, тъй като отборите ще имат нужда от време за възстановяване след европейските си мачове.

Вариантът за провеждане на дербито в понеделник, 9 ноември, също отпада. Причината – тогава започва последната за годината пауза за националните отбори. Въпреки че по правилник ЦСКА има право да поиска отлагане заради европейския си ангажимент, международният календар не позволява подобен ход.

Интригата около дербито се засилва и от възможността сектор А на стадиона да остане празен заради наказание. Ако срещата на Левски с Лудогорец на 20 септември бъде отложена, санкцията за инцидента със стъклената бутилка по време на мача за Суперкупата ще трябва да се изтърпи именно по време на дербито с ЦСКА. Това би лишило „сините“ от подкрепата на най-верните им фенове в ключовия сектор.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    1 1 Отговор
    Ако другия път ЦСКА пдне, Кюстендилчето да се връща у Ловеч де му плащаха заплата

    16:05 11.09.2026

  • 2 Левски 1914

    4 1 Отговор
    Мача с доведения Литекс не е никакво вечно дерби.

    Коментиран от #6, #7, #8

    16:23 11.09.2026

  • 3 Дичо

    4 1 Отговор
    Армейци докога ще биете Левски, съжалете ги малко.

    16:26 11.09.2026

  • 4 Опорка

    0 0 Отговор
    Къде е джипа

    16:46 11.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 АбеТРАЛАЛА

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    Като падните от ЦСКА, те не били ЦСКА,а били Литекс.
    Като биете ЦСКА се гордеете, че сте били най успешния български клуб ЦСКА.
    Коригирайте си малко мисленето.

    17:33 11.09.2026

  • 7 Хамрун

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    Каква е тази дата приятелю ?
    След 09 00 2016г,
    Да не си предозирал със белото ?

    17:37 11.09.2026

  • 8 Лафчис 2016

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Левски 1914":

    Щом това не никакво дерби, да попитам само:
    Защо толкова много фенове на Левски идват на мача ?
    А на други срещи са няколко пъти по-малко.
    И всички викат долу ЦСКА
    Кой е прав ти или стотиците други ?

    17:47 11.09.2026

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