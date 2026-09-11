Никола Цолов с пето място в драматична квалификация в Мадрид

Градските улици на Мадрид станаха арена на истински екшън по време на квалификационната сесия във Формула 2, където българската надежда Никола Цолов завоюва пето място. Състезанието, изпълнено с неочаквани обрати и катастрофи, подложи на изпитание нервите и стратегията на всички пилоти.

В самото начало на сесията, напрежението ескалира, когато Себастиан Монтоя удари стената на изхода от 11-ти завой, повреждайки сериозно болида си. Само миг по-късно Куш Майни загуби контрол в бързата секция и се заби в бариерите, което доведе до прекъсване на квалификацията с червен флаг. Тези инциденти объркаха ритъма на пилотите и наложиха промяна в стратегиите.

След подновяването на сесията, Никола Цолов и неговият съотборник Леон избраха да останат в бокса, докато конкурентите им вече атакуваха трасето с първия комплект гуми. Това решение се оказа нож с две остриета – българинът загуби няколко позиции, след като бе изпреварен от Дино Беганович, Дън, Габриеле Мини и още няколко съперници.

В решителните минути на квалификацията, когато Цолов бе на път да запише силна обиколка, нова катастрофа – този път с участието на Бенет – отново прекъсна сесията. Червеният флаг попречи на българина да реализира потенциала си в този момент.

След последното рестартиране, пилотите имаха само няколко минути да дадат всичко от себе си. Никола Цолов успя да спре хронометъра на 1:44.938 – време, което се оказа идентично с това на Мартиниус Стеншорн. Въпреки равенството, норвежецът получи предимство, тъй като завърши обиколката си по-рано.

Дино Беганович триумфира с най-бърза обиколка от 1:44.331, осигурявайки си втори полпозишън за сезона. До него на първа редица ще застане Дън, а Камара оформи челната тройка. Никола Цолов ще стартира от трета редица, готов да атакува челните позиции в предстоящите състезания на испанската столица.