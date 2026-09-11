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Никола Цолов с пето място в драматична квалификация в Мадрид

Никола Цолов с пето място в драматична квалификация в Мадрид

11 Септември, 2026 18:47 490 0

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Българският талант стартира от трета редица на новото градско трасе, след серия от катастрофи и червени флагове

Никола Цолов с пето място в драматична квалификация в Мадрид - 1
Снимка: shutterstock.com
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Градските улици на Мадрид станаха арена на истински екшън по време на квалификационната сесия във Формула 2, където българската надежда Никола Цолов завоюва пето място. Състезанието, изпълнено с неочаквани обрати и катастрофи, подложи на изпитание нервите и стратегията на всички пилоти.

В самото начало на сесията, напрежението ескалира, когато Себастиан Монтоя удари стената на изхода от 11-ти завой, повреждайки сериозно болида си. Само миг по-късно Куш Майни загуби контрол в бързата секция и се заби в бариерите, което доведе до прекъсване на квалификацията с червен флаг. Тези инциденти объркаха ритъма на пилотите и наложиха промяна в стратегиите.

След подновяването на сесията, Никола Цолов и неговият съотборник Леон избраха да останат в бокса, докато конкурентите им вече атакуваха трасето с първия комплект гуми. Това решение се оказа нож с две остриета – българинът загуби няколко позиции, след като бе изпреварен от Дино Беганович, Дън, Габриеле Мини и още няколко съперници.

В решителните минути на квалификацията, когато Цолов бе на път да запише силна обиколка, нова катастрофа – този път с участието на Бенет – отново прекъсна сесията. Червеният флаг попречи на българина да реализира потенциала си в този момент.

След последното рестартиране, пилотите имаха само няколко минути да дадат всичко от себе си. Никола Цолов успя да спре хронометъра на 1:44.938 – време, което се оказа идентично с това на Мартиниус Стеншорн. Въпреки равенството, норвежецът получи предимство, тъй като завърши обиколката си по-рано.

Дино Беганович триумфира с най-бърза обиколка от 1:44.331, осигурявайки си втори полпозишън за сезона. До него на първа редица ще застане Дън, а Камара оформи челната тройка. Никола Цолов ще стартира от трета редица, готов да атакува челните позиции в предстоящите състезания на испанската столица.


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