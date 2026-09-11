Драма и катастрофа белязаха втората тренировка преди Гран при на Испания

Втората свободна тренировка преди дългоочакваното Гран при на Испания се превърна в истински спектакъл на новото трасе в Мадрид. Лидерът в класирането на Формула 1, младият и амбициозен Андреа Кими Антонели, демонстрира завидна скорост и хладнокръвие, записвайки най-доброто време – 1:33.662 минути с меките гуми на своя Мерцедес.

Сесията не премина без инциденти – Арвид Линдблад от екипа на Рейсинг Булс преживя истински кошмар, след като загуби контрол в 13-ия завой и се удари странично в предпазните ограждения. За щастие, младият пилот се размина без сериозни наранявания, но болидът му понесе значителни щети, което постави механиците пред сериозно изпитание. Въпреки катастрофата, Линдблад успя да впечатли с четвърто време преди инцидента.

След Антонели, пилотите на Ферари – Шарл Леклер и Люис Хамилтън – се наредиха плътно зад него, изоставайки съответно с 0.113 и 0.149 секунди. Джордж Ръсел с втория Мерцедес и Макс Верстапен от Ред Бул допълниха топ шестицата, обещавайки напрегната надпревара в предстоящото състезание.

Докато някои отбори празнуваха успехи, Макларън изпита горчивината на техническите проблеми. Оскар Пиастри остана едва седми, а Ландо Норис не успя да запише време поради повреда в скоростната кутия – истински удар за амбициите на отбора.