Новини
Спорт »
Моторни спортове »
Драма и катастрофа белязаха втората тренировка преди Гран при на Испания

Драма и катастрофа белязаха втората тренировка преди Гран при на Испания

11 Септември, 2026 21:41 725 0

  • вободна тренировка-
  • гран при на испания-
  • трасе-
  • мадрид-
  • формула 1-
  • андреа кими антонели-
  • най-доброто време-
  • мерцедес-
  • джордж ръсел-
  • арвид линдблад рейсинг булс-
  • ферари шарл леклер люис хамилтън

Лидерът в класирането на Формула 1 Андреа Кими Антонели даде най-добро време

Драма и катастрофа белязаха втората тренировка преди Гран при на Испания - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Втората свободна тренировка преди дългоочакваното Гран при на Испания се превърна в истински спектакъл на новото трасе в Мадрид. Лидерът в класирането на Формула 1, младият и амбициозен Андреа Кими Антонели, демонстрира завидна скорост и хладнокръвие, записвайки най-доброто време – 1:33.662 минути с меките гуми на своя Мерцедес.

Сесията не премина без инциденти – Арвид Линдблад от екипа на Рейсинг Булс преживя истински кошмар, след като загуби контрол в 13-ия завой и се удари странично в предпазните ограждения. За щастие, младият пилот се размина без сериозни наранявания, но болидът му понесе значителни щети, което постави механиците пред сериозно изпитание. Въпреки катастрофата, Линдблад успя да впечатли с четвърто време преди инцидента.

След Антонели, пилотите на Ферари – Шарл Леклер и Люис Хамилтън – се наредиха плътно зад него, изоставайки съответно с 0.113 и 0.149 секунди. Джордж Ръсел с втория Мерцедес и Макс Верстапен от Ред Бул допълниха топ шестицата, обещавайки напрегната надпревара в предстоящото състезание.

Докато някои отбори празнуваха успехи, Макларън изпита горчивината на техническите проблеми. Оскар Пиастри остана едва седми, а Ландо Норис не успя да запише време поради повреда в скоростната кутия – истински удар за амбициите на отбора.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове