България триумфира с втора категорична победа на ЕвроВолей 2026 пред бурна публика в София

София се превърна в истински волейболен център на Европа, след като българският национален отбор по волейбол за мъже постигна втора поредна и безапелационна победа на ЕвроВолей 2026. В препълнената "Арена София" над 11 000 ентусиазирани зрители станаха свидетели на класата и борбения дух на "лъвовете", които не оставиха никакви шансове на Португалия и спечелиха с 3:0 гейма (25:18, 25:18, 25:20).

Още от първите минути двата отбора демонстрираха равностойна игра, но българите бързо взеха инициативата. След серия от впечатляващи атаки на Александър Николов и Мартин Атанасов, домакините се откъснаха напред. Силният сервис на Мони Николов и стабилната блокада на Алекс Грозданов допринесоха за комфортната преднина, а асът на Илия Петков буквално взриви трибуните. Първият гейм бе затворен с 25:18 след грешка на португалците.

Втората част започна с нова порция оспорвани разигравания, но българският тим отново показа характер. Илия Петков и Алекс Николов бяха неудържими в атака, а защитата на "лъвовете" не позволи на Португалия да намери ритъма си. Отличната игра на блокада и хладнокръвните действия в решаващите моменти донесоха нов успех с 25:18.

В третия гейм португалците опитаха да се противопоставят, но българите не позволиха изненади. Мартин Атанасов и Денислав Бърдаров се отличиха с ключови точки, а серията от асове на Атанасов окончателно пречупи съперника. Последната точка дойде след поредна блокада на Грозданов, с което България триумфира с 25:20 и затвърди превъзходството си.

България: Симеон Николов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Денислав Бърдаров, Алекс Грозданов, Илия Петков, либеро – Жасмин Величков Селекционер: Джанлоренцо Бленджини

Португалия: Бруно Диаш, Андре Перейра, Лоуренсо Мартинс, Алешандре Ферейра, Келтон Тавареш, Филип Чветичанин, либеро – Гонсало Соуса Селекционер: Жоао Жозе