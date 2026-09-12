Ливърпул разочарова - записа трето равенство в Премиър лийг

След добрите двубои, които изигра срещу Ипсуич и Атлетико Мадрид, Ливърпул разочарова и записа нулево равенство с Фулъм в среща от четвъртия кръг на Премиър лийг. Това означава, че тимът на Андони Ираола завърши наравно в три от четирите си мача в първенството през този сезон. Мърсисайдци досега отбелязваха по два гола във всеки от мачовете си, но днес не успяха да стигнат до нито едно попадение. Фулъм пък игра смело и заслужи първата си точка от началото на кампанията. Резултатът е логичен, защото двата отбора създадоха твърде малко положения за гол. Жаке изчисти пред голлинията изстрел на Кинг, а удар с глава на Муньос срещна гредата. Тези възможности бяха през първата част и си останаха най-добрите ситуации в целия мач.

Ливърпул създаде първата интересна ситуация в деветата минута, когато Баркола добре изведе Исак в наказателното поле. Шведът опита много трудно изпълнение, след като се завъртя и от движение потърси далечния ъгъл, но топката премина покрай гредата.

В 12-ата минута Ливърпул за малко за пореден път не се оказа изоставащ в резултата в мачовете си от началото на сезона. Алисон сгреши с много рисков пас в наказателното поле към Гравенберх. Берге се пребори за топката, а Кинг нанесе удар, но Жаке бе много добре пласиран и изчисти пред голлинията.

Фулъм играеше смело в тези начални минути, а Ливърпул не успяваше да наложи интензивен натиск. След 20-ата минута обаче домакините вдигнаха оборотите. Мърсисайдци бяха близо до гола в 22-рата, когато Муньос засече с глава центриране от корнер на Цимикас. Топката обаче срещна напречната греда. Малко след това Собослай изведе Виртц отдясно, но ударът не германеца премина встрани.

След добрия период на домакините Фулъм взе инициативата. В 38-ата минута лондончани имаха добра възможност, след като Боб се измъкна от Цимикас и центрира към далечната греда, където Робинсън засече с глава, но не успя да насочи топката във вратата.

Така след доста равностойно полувреме, в което домакините се представиха под очакванията, двата отбора се оттеглиха на почивка при нулево равенство.

За началото на втората част Ираола замени Цимикас с Керкез.

В 52-рата минута Исак получи от Виртц на границата на наказателното поле, след което много добре дриблира между трима, но не успя да нанесе силен удар и Лено улови без проблем.

След около час игра Ираола включи в игра и Мак Алистър и Гакпо, които замениха съответно Гравенберх и Муньос.

В 67-ата минута Собослай размени подавания с Мак Алистър и нанесе силен удар от границата на наказателното поле, но Лено изби.

Малко по-късно Виртц добре изведе с едно докосване Баркола отляво. Французинът можеше да стреля, но потърси пас в наказателното поле, който бе пресечен. В 72-рата минута Нгумоа замени Баркола, а Фримпонг влезе на мястото на Араухо.

В 77-ата минута Фулъм организира добра атака, която завърши с удар на Кинг от границата на наказателното. Алисон изби в корнер.

Ливърпул така и не успя да наложи натиск. В добавеното време Исак засече с глава центриране на корнер, но топката премина далеч от целта. Малко след това и Нгумоа стреля неточно от сравнително добра позиция.