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Никола Цолов запази първото място в шампионата след луд екшън в Мадрид

Никола Цолов запази първото място в шампионата след луд екшън в Мадрид

13 Септември, 2026 14:04 806 4

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  • спорт

Ключовите събития за Цолов започнаха да се развиват в 13-ата обиколка, когато неговият пряк опонент за титлата Рафаел Камара влезе за задължителна смяна на гуми

Никола Цолов запази първото място в шампионата след луд екшън в Мадрид - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Българският пилот Никола Цолов премина през изключително тежка и драматична надпревара по улиците на Мадрид във Формула 2. Лидерът в генералното класиране се бори мъжки и сътвори едни от най-зрелищните моменти на трасето, но в заключителната фаза загуби темпо и финишира извън зоната на точките. Въпреки нулевия актив от неделното състезание, родната надежда запази първата си позиция в битката за шампионската титла.

Ключовите събития за Цолов започнаха да се развиват в 13-ата обиколка, когато неговият пряк опонент за титлата Рафаел Камара влезе за задължителна смяна на гуми. Отборът на Кампос реагира светкавично и покри стратегията на бразилеца тур по-късно. Механиците се забавиха за кратко при обслужването на болида, но въпреки това Никола излезе на трасето точно пред своя съперник.

Секунди по-късно се стигна до най-напечения момент за българина. Оливер Гьоте се върна от бокса пред Мари Боя и се защитаваше ожесточено на пети завой, а Цолов използва шанса и предприе смела атака от външната страна, изпреварвайки и двамата наведнъж. Никола обаче влезе твърде дълбоко в завоя, загуби инерция на излизането и до края на първия сектор отстъпи позиции зад Гьоте и Боя, като се стигна и до съприкосновение с връхлитащия Камара.

Екшънът продължи с пълна сила още в следващата обиколка, когато Камара атакува безкомпромисно Гьоте на втори завой и прати германеца в стената, за което впоследствие получи наказание от 10 секунди. В създалата се суматоха Боя загуби ритъм, което позволи на Цолов да си върне позицията пред испанеца и да поеме дъх на пистата.

В заключителните минути обаче износването на гумите или проблем с темпото си казаха думата и българският състезател започна да губи скорост. Първо Роман Билински го атакува с DRS на пети завой и му отне десетото място. Обиколка по-късно Боя контраатакува на първи завой, което принуди Цолов да пресече шикана и отвори вратата за съотборника му Ноел Леон. В последните завои Лауренс ван Хьопен и Себастиан Монтоя също минаха пред лидера в класирането, изваждайки го далеч от челната десетка.

Състезанието бе спечелено от Дино Беганович, а Рафаел Камара успя да изгради достатъчна преднина, за да остане десети въпреки наложената му 10-секундна санкция, взимайки само една точка. Макар уикендът в испанската столица да не донесе точки на Никола Цолов, българският пилот остава начело в подреждането и ще търси реванш в предстоящите стартове от сезона.


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  • 1 Тони

    5 0 Отговор
    Изключително смотана и спъната писта! А за организацията да не коментирам- 5 минути един пожарогасител нямаше, когато се беше запалил болид!

    14:09 13.09.2026

  • 2 Мдааа

    2 0 Отговор
    Цолката се бори мъжки, но имаше повреди

    14:23 13.09.2026

  • 3 МП4

    2 0 Отговор
    Онази Крисия го прокле. .Мн слаб днес , накрая Камарата ще му вземе титлата под носа

    14:34 13.09.2026

  • 4 Тома Неверни

    0 0 Отговор
    Евалла на момчето но напоследък не му върви МАЙ се възгордя малко

    14:38 13.09.2026

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