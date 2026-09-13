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Синът на Паоло Малдини е в болница след катастрофа

Синът на Паоло Малдини е в болница след катастрофа

13 Септември, 2026 17:30 469 0

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Той е участвал в пътнотранспортно произшествие между две коли около 5:15 часа местно време в северната част на Милано

Синът на Паоло Малдини е в болница след катастрофа - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболистът на Каляри Даниел Малдини, син на легендата Паоло и внук на друга голяма фигура - Чезаре, е претърпял катастрофа след успеха с 2:1 в гостуването на Аталанта, в което отбеляза победния гол от дузпа.

Той е участвал в пътнотранспортно произшествие между две коли около 5:15 часа местно време в северната част на Милано. 25-годишният играч е получил леки наранявания, като е бил откаран в болницата “Фатебенефратели” за допълнителни медицински изследвания.

Общо шестима души са били замесени в инцидента, като освен футболиста става въпрос за две жени на 20 и 22 години, както и за трима мъже на 19, 20 и 21 години. На местопроизшествието са се отзовали три линейки и един медицински автомобил. Няма информации за сериозни наранявания, като един човек е получил лекарска помощ на място, а останалите петима са били отведени в болница.

Полицията провежда разследване по случая.


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