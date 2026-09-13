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Васил Петров категоричен: Заслужавахме трите точки

Васил Петров категоричен: Заслужавахме трите точки

13 Септември, 2026 17:59 689 0

  • спартак варна-
  • васил петров-
  • футбол

Ние имаме силни футболисти, които могат да играят с топката

Васил Петров категоричен: Заслужавахме трите точки - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Временният треньор на Спартак Варна Васил Петров съжали, че отборът му не е победил Славия като гост. Двубоят в София завърши 0:0.

"Навън срещу труден съперник една точка е добре. Смятам, че чистите положения за нас. Този път съжалявам, че не взехме трите точки. Имахме ситуации двама на един, при които само последният пас ни лиши от попадение. През второто полувреме Самуел сам срещу вратаря. Заслужавахме трите точки днес.

Виждам увереност в момчетата. Това е много важно. Ние имаме силни футболисти, които могат да играят с топката. Мисля, че имахме надмощие в двубоя в последните 25 минути. Мисля, че стават все по-уверени играчите.

Смятам, че обръщаме внимание във фаза защита и стоим добре там. Момчетата изпълняват всички указания тактически. Стоим добре, преходите ни в атака започват да стават все по-сериозни. Като треньор съм щастлив, защото имаме по двама-трима играчи на пост. Колебаем се кого да пуснем във всеки мач, всички заслужават. За мен това е хубав момент.

Няма окончателно решение за мен. Това решение ще се вземе от ръководството. Помагам с каквото мога на Спартак. Радвам се, че има позитивни резултати", каза Васил Петров.


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