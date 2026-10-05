Тръмп създаде „Сили за суперразузнаване“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви създаването на нова федерална структура, наречена „Сили за суперразузнаване“ (Super Intelligence Force, SIF). Тя ще координира действията на американското правителство в областта на изкуствения интелект, като начело ще застане директорът на националното разузнаване Джей Клейтън.

Тръмп определи Клейтън като „цар“ на изкуствения интелект. В публикация в социалната мрежа Truth Social президентът заяви, че задачата на структурата е да гарантира лидерството на САЩ в сферата на „суперразузнаването“ и „да защитава интересите и да подобрява живота на всички американци“.

В ръководството на SIF ще участват още председателят на Федералната търговска комисия Андрю Фъргюсън, заместник-министърът на отбраната по изследванията и инженерството Емил Майкъл и директорът на Службата за управление на персонала Скот Купър. Групата ще се отчита пряко на Тръмп и на началничката на кабинета на Белия дом Сузи Уайлс.

Доклад за 120 дни

Първата задача на новата структура е в рамките на 120 дни да изготви доклад за рисковете и възможностите, свързани с развитието на изкуствения интелект. Документът трябва да съдържа и препоръки за това каква да бъде ролята на федералното правителство спрямо бързо развиващата се технология, съобщи „Уолстрийт джърнъл“.

Работата на SIF ще включва контакти с потребители, обществени и религиозни организации, доставчици на критична инфраструктура и компании от технологичния сектор. Конкретният статут на структурата и механизмите, чрез които ще упражнява координационните си функции, все още не са подробно представени.

Промяна в терминологията

Създаването на SIF идва няколко седмици след като Тръмп обяви планове за „Сили за изкуствен интелект“ и за назначаването на специален координатор. Впоследствие президентът започна да заменя термина „изкуствен интелект“ с „суперразузнаване“ в официалния език на администрацията.

На 29 септември Белият дом издаде указ, с който на федералните институции се нарежда да използват „Super Intelligence“ и съкращението „SI“ вместо „Artificial Intelligence“ и „AI“ в официалната кореспонденция, публичните съобщения и политическите документи.

Новата инициатива се развива на фона на спор за необходимата степен на контрол върху технологията. Част от технологичните ръководители и изследователи предупреждават за потенциални рискове и настояват за по-активни мерки за безопасност. Тръмп отхвърля идеята за прекомерно регулиране, тъй като според него това може да намали конкурентоспособността на САЩ спрямо Китай.

Източници: Межа, Ройтерс, Уолстрийт джърнъл