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Първият звънец бие: България открива учебната година

Първият звънец бие: България открива учебната година

15 Септември, 2026 06:45, обновена 15 Септември, 2026 06:50 372 7

  • учебна година-
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Над 700 000 ученици влизат в класните стаи; МОН залага на засилена дисциплина и STEM центрове

Първият звънец бие: България открива учебната година - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българското училище оживява за началото на новата учебна 2026/2027 година. Хиляди деца, родители и учители вече изпълват училищните дворове в цялата страна за официалното откриване на занятията. Първият учебен ден стартира с амбициозна заявка от Министерството на образованието и науката (МОН) за сериозни структурни реформи, модернизация и затягане на училищната дисциплина.

Статистиката: Българското училище в цифри

Според официалните данни, предоставени от МОН и обобщени от БТА, училищната мрежа в страната посреща новия сезон със следните показатели:

  • Брой ученици: Общо над 700 000 ученици прекрачват прага на родното училище.
  • Първокласници: Над 55 000 деца влизат в класните стаи за първи път. Наблюдава се лек спад спрямо предходните години поради демографските процеси.
  • Брой училища: Учебният процес се възобновява в 2322 училища на територията на страната.
  • Учителски състав: В системата на средното и предучилищното образование работят над 92 000 педагогически специалисти (от които над 20 000 са в детските градини). Положителна тенденция е подмладяването на кадрите — близо всеки пети учител вече е на възраст до 35 години.

Зад граница също се усеща празничният дух. В 410 български неделни училища, разпръснати в 44 държави по света, учебната година започва за близо 40 000 българчета.

Готовност на базата: Ремонти и високотехнологични STEM пространства

От образователното министерство уверяват, че училищата са напълно подготвени, подсигурени с нужните безплатни учебници и готови да поемат учениците. През летните месеци бяха извършени над 600 ремонта в учебни сгради в цялата страна за подобряване на материалната база. В около 50 училища обаче леки освежителни и ремонтни дейности ще продължат паралелно с часовете, без това да пречи на сигурността или на учебния процес.

Голямата новост тази година е стартът на над 2000 изцяло новоизградени STEM центъра. Инвестицията, надхвърляща 250 милиона евро по Плана за възстановяване и устойчивост, осигурява на децата модерни високотехнологични класни стаи и лаборатории. Целта е стимулиране на практическите експерименти, работата по проекти и по-лесното усвояване на знанията.

Фокус върху дисциплината и промени в изпитите

Стартът на годината е белязан от сериозен дебат за сигурността и академичните резултати на децата, особено под сянката на незадоволителното представяне в международното изследване PISA. В интервю за БНТ министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев обяви, че още тази седмица ще бъдат представени нови мерки за затягане на дисциплината в клас. Предвижда се въвеждането на ясна скала от по-леки, последователни наказания, които учителите да използват като предупреждение, преди да се стигне до крайната мярка за преместване в друго училище.

Промени има и в изпитния календар. Със заповед на министерството се разширява конспектът за националното външно оценяване (НВО) след 10-и клас — в теста по български език и литература вече се интегрират въпроси по история и философия, а времето за работа се увеличава на 120 минути. По подобен начин задачи по природни науки вече са част от изпита по математика.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хайде

    1 0 Отговор
    учениците в джипките и да им носим раниците до вратата !

    06:53 15.09.2026

  • 2 Днес

    1 0 Отговор
    се ходи, до училище,... а не на училище или в училище

    06:56 15.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Поробена България

    1 0 Отговор
    От тези 700 000 близо 65 % са мескалероси, а от тези 55 000 са над 70 %. Или казано над 400 000 вече не са българчета.

    07:09 15.09.2026

  • 6 Чао

    1 0 Отговор
    Радвам се че завърших.Изобщо не ми липсва училището.

    07:14 15.09.2026

  • 7 Поредната порция лъжи

    1 0 Отговор
    Колко измислени неща

    07:15 15.09.2026

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