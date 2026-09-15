Сводка на МВР и АПИ: Войната на пътя взе поредна жертва

Пътната обстановка в страната остава натоварена, а стартът на учебната година мобилизира извънредни екипи на КАТ в близост до училищата за гарантиране на сигурността.

Статистика на КАТ за изминалите 24 часа

През последното денонощие ситуацията по българските пътища остава изключително тревожна. Официалните данни на МВР сочат:

Тежки катастрофи: В страната са регистрирани 15 тежки пътнотранспортни произшествия .

В страната са регистрирани . Загинали: Един човек е загубил живота си вследствие на инцидентите. Местните органи във Врачанско съобщават за трагичен случай край село Бутан, където 39-годишен мъж е открит мъртъв под преобърнат автомобил.

вследствие на инцидентите. Местните органи във Врачанско съобщават за трагичен случай край село Бутан, където 39-годишен мъж е открит мъртъв под преобърнат автомобил. Ранени: 19 души са получили наранявания с различна степен на тежест и са настанени в болнични заведения.

с различна степен на тежест и са настанени в болнични заведения. Трафикът в София: На територията на столицата са станали 23 леки катастрофи, при които, за щастие, няма пострадали граждaни.

От началото на месец септември в страната са регистрирани общо 290 тежки пътни инцидента. Поради първия учебен ден, Екипи на „Пътна полиция“ провеждат мащабната акция „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“, като се следи строго за превишена скорост и предимство на пешеходните пътеки около училищните дворове.

Мерки на АПИ: Ремонти и трафик по границите

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) съобщава, че републиканските пътища са проходими, но на няколко места са въведени временни организации на движението:

АМ „Марица“ и област Кюстендил: На 15 и 16 септември се въвеждат временни ограничения в определени участъци поради планирана подмяна и техническа профилактика на камерите на тол системата. Шофьорите трябва да следват стриктно поставената сигнализация.

На се въвеждат временни ограничения в определени участъци поради планирана подмяна и техническа профилактика на камерите на тол системата. Шофьорите трябва да следват стриктно поставената сигнализация. Трафик по границите: На българо-турската граница (ГКПП „Капитан Андреево“) и българо-румънската граница (ГКПП „Русе“ и ГКПП „Видин“) се наблюдава интензивен трафик за товарни автомобили на изход от страната. Преминаването през останалите пунктове се осъществява в нормален режим.

Пожарната: Без активни огнища

По време на официална церемония ръководството на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) отчете значително по-успешна година в борбата с огнената стихия. Според официалния доклад, благодарение на засиленото използване на термални дронове и подобрената координация, засегнатите площи в горския фонд са шест пъти по-малко в сравнение със същия период на предходната 2025 г. Общият брой на мащабните пожари (над 300 декара) е намалял с 55% — от 92 на 41 инцидента в национален мащаб. Към тази сутрин в страната няма активни големи огнища, застрашаващи населени места.

Условия за туризъм в планините

Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст съобщава, че условията за планински туризъм са много добри във всички български масиви. Сутринта времето е ясно, тихо и слънчево. Температурите по високите части варират в комфортни граници. Въпреки отличните условия, от ПСС напомнят на туристите, че дните вече са значително по-къси. Препоръчва се преходите да се планират така, че да приключват в ранния следобед, а планинарите да разполагат с топли връхни дрехи и заредени средства за комуникация.