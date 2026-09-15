Новини
България »
Сводка на МВР и АПИ: Войната на пътя взе поредна жертва

Сводка на МВР и АПИ: Войната на пътя взе поредна жертва

15 Септември, 2026 06:53, обновена 15 Септември, 2026 06:57 967 4

  • апи-
  • пътища-
  • трафик-
  • граници-
  • ремонти-
  • мреки-
  • планини-
  • инциденти

Пътна полиция с масирани проверки за първия учебен ден; Пожарната отчита спад на бедствията

Сводка на МВР и АПИ: Войната на пътя взе поредна жертва - 1
Снимка: АПИ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пътната обстановка в страната остава натоварена, а стартът на учебната година мобилизира извънредни екипи на КАТ в близост до училищата за гарантиране на сигурността.

Статистика на КАТ за изминалите 24 часа

През последното денонощие ситуацията по българските пътища остава изключително тревожна. Официалните данни на МВР сочат:

  • Тежки катастрофи: В страната са регистрирани 15 тежки пътнотранспортни произшествия.
  • Загинали: Един човек е загубил живота си вследствие на инцидентите. Местните органи във Врачанско съобщават за трагичен случай край село Бутан, където 39-годишен мъж е открит мъртъв под преобърнат автомобил.
  • Ранени: 19 души са получили наранявания с различна степен на тежест и са настанени в болнични заведения.
  • Трафикът в София: На територията на столицата са станали 23 леки катастрофи, при които, за щастие, няма пострадали граждaни.

От началото на месец септември в страната са регистрирани общо 290 тежки пътни инцидента. Поради първия учебен ден, Екипи на „Пътна полиция“ провеждат мащабната акция „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на пътя!“, като се следи строго за превишена скорост и предимство на пешеходните пътеки около училищните дворове.

Мерки на АПИ: Ремонти и трафик по границите

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) съобщава, че републиканските пътища са проходими, но на няколко места са въведени временни организации на движението:

  • АМ „Марица“ и област Кюстендил: На 15 и 16 септември се въвеждат временни ограничения в определени участъци поради планирана подмяна и техническа профилактика на камерите на тол системата. Шофьорите трябва да следват стриктно поставената сигнализация.
  • Трафик по границите: На българо-турската граница (ГКПП „Капитан Андреево“) и българо-румънската граница (ГКПП „Русе“ и ГКПП „Видин“) се наблюдава интензивен трафик за товарни автомобили на изход от страната. Преминаването през останалите пунктове се осъществява в нормален режим.

Пожарната: Без активни огнища

По време на официална церемония ръководството на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) отчете значително по-успешна година в борбата с огнената стихия. Според официалния доклад, благодарение на засиленото използване на термални дронове и подобрената координация, засегнатите площи в горския фонд са шест пъти по-малко в сравнение със същия период на предходната 2025 г. Общият брой на мащабните пожари (над 300 декара) е намалял с 55% — от 92 на 41 инцидента в национален мащаб. Към тази сутрин в страната няма активни големи огнища, застрашаващи населени места.

Условия за туризъм в планините

Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст съобщава, че условията за планински туризъм са много добри във всички български масиви. Сутринта времето е ясно, тихо и слънчево. Температурите по високите части варират в комфортни граници. Въпреки отличните условия, от ПСС напомнят на туристите, че дните вече са значително по-къси. Препоръчва се преходите да се планират така, че да приключват в ранния следобед, а планинарите да разполагат с топли връхни дрехи и заредени средства за комуникация.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Истината

    1 0 Отговор
    Нямаме си полиция по пътищата!!!

    07:00 15.09.2026

  • 2 ПРЕТОРИАНЦИТЕ ПАЗЕЩИ РИМСКИТЕ

    0 0 Отговор
    ЧОРБАДЖИИ СА ВЗИМАЛИ ТРИ ПЪТИ ПОВЕЧЕ ПАРИ ОТ РЕДОВИТЕ ВОЙНИЦИ И СА СЕ ПЕНСИОНИРАЛИ НА 45 Г. ДВАЙСЕ ГОДИНИ ПО РАНО ОТ ДРУГИТЕ И СА ИМ ДАВАЛИ ДЕСЕТ ЗАПЛАТИ БОНУС ПРИ ПЕНСИЯ. ЗААААЩО СЯШНИТЕ ЧИНГЕТА СА НА СЪЩИЯ ПРИНЦИП.........

    07:09 15.09.2026

  • 3 в кратце

    1 1 Отговор
    Войната в България не свършва!

    Коментиран от #4

    07:28 15.09.2026

  • 4 Шопо

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "в кратце":

    Когато едни хора целенасочено и преднамерено убиват други хора това е война, ако милиционерите увеличат рекета на пътя ще получат точно това.

    07:35 15.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове