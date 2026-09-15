Десетки дронове атакуваха Самарска област, поразени са жилища и завод

Вълната от въздушни нападения в дълбокия тил на Руската федерация продължава да се разраства с безпрецедентни темпове. Самарска област стана обект на една от най-мащабните координирани атаки с безпилотни летателни апарати (БПЛА) от началото на военния конфликт.

Мащабът на удара: Извънредни мерки и затворено небе

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Режимът на „беспилотна опасност“ в региона е бил въведен в полунощ, като противовъздушната отбрана (ПВО) и мобилните огневи групи са работили в условия на интензивен обстрел в продължение на часове. Губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев официално съобщи в социалната мрежа Max, че в небето над региона са били локализирани и поразени над 40 украински дрона.

Поради непосредствената заплаха Федералната агенция за въздушен транспорт (Росавиация) изцяло затвори въздушното пространство над областта в 0:36 часа. Международното летище „Курумоч“ преустанови работа, което доведе до незабавното блокиране и забавяне на десетки вътрешни и международни полети.

Щети по заводи и жилищни сгради

Въпреки интензивната работа на отбранителните разчети, падащи отломки и преки попадения са нанесли материални щети на земята. Губернаторът потвърди за:

Поражения по инфраструктурата на едно от големите промишлени предприятия в областта.

в областта. Щети по няколко жилищни обекта, в които ударната вълна е избила прозорци и стъклопакети.

„На място работи денонощен оперативен щаб, който извършва пълен сбор на информацията за последствията. Най-важното е, че няма загинали или ранени граждани при този налет“, подчерта Федорищев. Местните власти изрично напомниха на населението, че публикуването на снимки и видеоклипове от местата на географските попадения и работата на ПВО е строго забранено.