Десетки дронове атакуваха Самарска област, поразени са жилища и завод

Вълната от въздушни нападения в дълбокия тил на Руската федерация продължава да се разраства с безпрецедентни темпове. Самарска област стана обект на една от най-мащабните координирани атаки с безпилотни летателни апарати (БПЛА) от началото на военния конфликт.
Мащабът на удара: Извънредни мерки и затворено небе
Режимът на „беспилотна опасност“ в региона е бил въведен в полунощ, като противовъздушната отбрана (ПВО) и мобилните огневи групи са работили в условия на интензивен обстрел в продължение на часове. Губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев официално съобщи в социалната мрежа Max, че в небето над региона са били локализирани и поразени над 40 украински дрона.
Поради непосредствената заплаха Федералната агенция за въздушен транспорт (Росавиация) изцяло затвори въздушното пространство над областта в 0:36 часа. Международното летище „Курумоч“ преустанови работа, което доведе до незабавното блокиране и забавяне на десетки вътрешни и международни полети.
Щети по заводи и жилищни сгради
Въпреки интензивната работа на отбранителните разчети, падащи отломки и преки попадения са нанесли материални щети на земята. Губернаторът потвърди за:
- Поражения по инфраструктурата на едно от големите промишлени предприятия в областта.
- Щети по няколко жилищни обекта, в които ударната вълна е избила прозорци и стъклопакети.
„На място работи денонощен оперативен щаб, който извършва пълен сбор на информацията за последствията. Най-важното е, че няма загинали или ранени граждани при този налет“, подчерта Федорищев. Местните власти изрично напомниха на населението, че публикуването на снимки и видеоклипове от местата на географските попадения и работата на ПВО е строго забранено.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
06:45 15.09.2026
2 ПУТЛЕР СМЕЛИЯ
06:46 15.09.2026
3 Риск
06:47 15.09.2026
4 Урко фашистите ги очакват доста тежки
Коментиран от #8, #9, #10, #13, #14
06:47 15.09.2026
5 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат
06:48 15.09.2026
6 АБЕ мани....
Украинците едва от 4 МЕСЕЦА пи Здят П едерацията и я... скинаа!
Ааааахахаха
У Йло... уйде
Ааааахахаха
06:48 15.09.2026
7 Много
06:48 15.09.2026
8 Кой пак ти пусна нета в Карлуково?
До коментар #4 от "Урко фашистите ги очакват доста тежки":Ще го накажем.
06:48 15.09.2026
9 Хомосексуален ли си?
До коментар #4 от "Урко фашистите ги очакват доста тежки":Ще ти помогнем!
06:49 15.09.2026
10 Верно ли бе?
До коментар #4 от "Урко фашистите ги очакват доста тежки":Отпадък.
06:50 15.09.2026
11 Възраждане
Явно Плана е монголите..ХУ ЙЛО и КИМ Че
да станат за посмешище на цел Свет
Хахахаха
06:51 15.09.2026
12 Само да кажа
Приятен и слънчев ден на всички останали нормални хора!
06:52 15.09.2026
13 Ахъм
До коментар #4 от "Урко фашистите ги очакват доста тежки":Само още три дена и сте в Киев. Не разбрахте, че никой не ви иска раят, а единствените ви приятели в момента гледат само да смучат от вас момента, докато не колабирате.
06:53 15.09.2026
14 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #4 от "Урко фашистите ги очакват доста тежки":А теб кво те чака знаеш ли?По-добре да не знаеш...
06:53 15.09.2026
15 Последният софианец
Ти даде ли бирена бутилка със бензин за Братушките - монголи от москалбад?
Акцията продължава
06:54 15.09.2026
16 Закономерно
Това което се случва сега в Крим (липса на горива, електричество и високи цени на абсолютно всичко ) рано или късно ще обхване и други региони на империята на злото РФ ,а идва дългата и студена зима . Украинците имат опит с тези 4 зими които преживяха , но за руснаци липсата на ток и бензин ще е реален апокалипсис .Както сега се унищожават складовете на Wildberries ,Ozon , рафинерии и танкери същото ще стане и с подстанциите за разпределяне на електричество ,особено в Москва и Санкт Петербург където има милиони руснаци и хиляди предприятия и колапса там е неизбежен
06:57 15.09.2026