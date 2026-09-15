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Десетки дронове атакуваха Самарска област, поразени са жилища и завод
  Тема: Украйна

Десетки дронове атакуваха Самарска област, поразени са жилища и завод

15 Септември, 2026 06:36, обновена 15 Септември, 2026 06:42 552 16

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  • самарска област-
  • дронове-
  • атаки

Властите затвориха въздушното пространство

Десетки дронове атакуваха Самарска област, поразени са жилища и завод - 1
Снимка: ТАСС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вълната от въздушни нападения в дълбокия тил на Руската федерация продължава да се разраства с безпрецедентни темпове. Самарска област стана обект на една от най-мащабните координирани атаки с безпилотни летателни апарати (БПЛА) от началото на военния конфликт.

Мащабът на удара: Извънредни мерки и затворено небе

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Режимът на „беспилотна опасност“ в региона е бил въведен в полунощ, като противовъздушната отбрана (ПВО) и мобилните огневи групи са работили в условия на интензивен обстрел в продължение на часове. Губернаторът на Самарска област Вячеслав Федорищев официално съобщи в социалната мрежа Max, че в небето над региона са били локализирани и поразени над 40 украински дрона.

Поради непосредствената заплаха Федералната агенция за въздушен транспорт (Росавиация) изцяло затвори въздушното пространство над областта в 0:36 часа. Международното летище „Курумоч“ преустанови работа, което доведе до незабавното блокиране и забавяне на десетки вътрешни и международни полети.

Щети по заводи и жилищни сгради

Въпреки интензивната работа на отбранителните разчети, падащи отломки и преки попадения са нанесли материални щети на земята. Губернаторът потвърди за:

  • Поражения по инфраструктурата на едно от големите промишлени предприятия в областта.
  • Щети по няколко жилищни обекта, в които ударната вълна е избила прозорци и стъклопакети.

„На място работи денонощен оперативен щаб, който извършва пълен сбор на информацията за последствията. Най-важното е, че няма загинали или ранени граждани при този налет“, подчерта Федорищев. Местните власти изрично напомниха на населението, че публикуването на снимки и видеоклипове от местата на географските попадения и работата на ПВО е строго забранено.


Русия
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  • 1 ФАКТ

    6 5 Отговор
    Западът забрани на малкия Хаяско да атакува западните коридори за доставка, затова вчера Украйна вдига тревога, че Ботокса сякаш си е позволил да цели доставките на НАТО убиващи милиони безправни крепостници

    06:45 15.09.2026

  • 2 ПУТЛЕР СМЕЛИЯ

    4 5 Отговор
    Тука у бункера е спокойно.

    06:46 15.09.2026

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    06:47 15.09.2026

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    06:47 15.09.2026

  • 5 Всяка сутрин милиарди хора се събуждат

    9 5 Отговор
    Щастливи,че не са се родили руснаци

    06:48 15.09.2026

  • 6 АБЕ мани....

    9 4 Отговор
    Монгольята от 13 г.. бомбят Украйна и... пи ЗДЕЦ!
    Украинците едва от 4 МЕСЕЦА пи Здят П едерацията и я... скинаа!
    Ааааахахаха
    У Йло... уйде
    Ааааахахаха

    06:48 15.09.2026

  • 7 Много

    1 0 Отговор
    щета, много нящо !

    06:48 15.09.2026

  • 8 Кой пак ти пусна нета в Карлуково?

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Урко фашистите ги очакват доста тежки":

    Ще го накажем.

    06:48 15.09.2026

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    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Урко фашистите ги очакват доста тежки":

    Ще ти помогнем!

    06:49 15.09.2026

  • 10 Верно ли бе?

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Урко фашистите ги очакват доста тежки":

    Отпадък.

    06:50 15.09.2026

  • 11 Възраждане

    2 1 Отговор
    Пияната и коце твърдят че Тридневната Движуха върви по план!
    Явно Плана е монголите..ХУ ЙЛО и КИМ Че
    да станат за посмешище на цел Свет
    Хахахаха

    06:51 15.09.2026

  • 12 Само да кажа

    2 1 Отговор
    Русия е кене Ф. А копейките нужжници.
    Приятен и слънчев ден на всички останали нормални хора!

    06:52 15.09.2026

  • 13 Ахъм

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Урко фашистите ги очакват доста тежки":

    Само още три дена и сте в Киев. Не разбрахте, че никой не ви иска раят, а единствените ви приятели в момента гледат само да смучат от вас момента, докато не колабирате.

    06:53 15.09.2026

  • 14 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Урко фашистите ги очакват доста тежки":

    А теб кво те чака знаеш ли?По-добре да не знаеш...

    06:53 15.09.2026

  • 15 Последният софианец

    7 0 Отговор
    Другари, дайте да..дадем!
    Ти даде ли бирена бутилка със бензин за Братушките - монголи от москалбад?
    Акцията продължава

    06:54 15.09.2026

  • 16 Закономерно

    6 0 Отговор
    Войната се върна при фашисткия агресор .
    Това което се случва сега в Крим (липса на горива, електричество и високи цени на абсолютно всичко ) рано или късно ще обхване и други региони на империята на злото РФ ,а идва дългата и студена зима . Украинците имат опит с тези 4 зими които преживяха , но за руснаци липсата на ток и бензин ще е реален апокалипсис .Както сега се унищожават складовете на Wildberries ,Ozon , рафинерии и танкери същото ще стане и с подстанциите за разпределяне на електричество ,особено в Москва и Санкт Петербург където има милиони руснаци и хиляди предприятия и колапса там е неизбежен

    06:57 15.09.2026

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