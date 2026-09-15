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Първият дипломат на Кремъл: Това е очевиден факт! Европа и САЩ са виновни за продължаващата война в Украйна
  Тема: Украйна

Първият дипломат на Кремъл: Това е очевиден факт! Европа и САЩ са виновни за продължаващата война в Украйна

15 Септември, 2026 18:03, обновена 15 Септември, 2026 18:34 1 273 92

  • сергей лавров-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • русия-
  • украйна-
  • доналд тръмп

Ако американците не бяха изоставили споразуменията от Анкъридж, ако Европа не ги беше отдръпнала от тези споразумения, щяхме да живеем без война вече една година, смята Сергей Лавров

Първият дипломат на Кремъл: Това е очевиден факт! Европа и САЩ са виновни за продължаващата война в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров обвини САЩ и Европа, че са удължили с една година войната на Москва срещу Украйна, след като са се отказали от това, което той определи като "споразуменията от Анкъридж'', постигнати между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин, предава The Moscow Times, цитирана от Фокус.

Той заяви по време на кръгла маса за Украйна, че конфликтът е можел да приключи още преди година, ако САЩ не са били отстъпили от постигнатите договорености. Според него именно намесата на европейските държави и Киев е провалила мирния процес.

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Руският дипломат изрази съжаление, че постигнатото разбирателство през август 2025 г. в Анкъридж е било изоставено от американската страна.

"Ако американците не бяха изоставили споразуменията от Анкъридж, ако Европа не ги беше отдръпнала от тези споразумения, щяхме да живеем без война вече една година. Това е очевиден факт", смята Лавров.

Според него Москва е била приела "напълно'' американското предложение за прекратяване на огъня, но представители на Европейския съюз и украинският президент Володимир Зеленски са упражнили натиск върху Тръмп и са "заровили“ договореното. Впоследствие държавният секретар Марко Рубио е призовал за търсене на нови подходи, а самият Тръмп е определял въпроса с предаването на целия Донбас под руски контрол като "труден''.

Въпреки че Москва е готова да търси "разумни компромиси'' и да започне нов кръг преговори, Лавров беше категоричен, че стратегическите цели на Кремъл остават непроменени. Страната настоява за гарантиране на своята сигурност, недопускане на НАТО до границите си и защита на рускоезичното население. Той допълни, че военните действия ще продължат, докато Западът не направи отстъпки и не спре да пречи на дипломатическото решение.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 КАТЪРА СЕ ЛЕКУВА

    31 23 Отговор
    САМО СЪС НАГАЙКАТА.

    ПАК ЗА АНКЪРИДЖ ГОВОРИ
    ДЪРТИЯ ЗАГУБЕНЯК.

    Коментиран от #35

    18:05 15.09.2026

  • 2 Пръцко

    31 28 Отговор
    Край нямат руският срам и мъка - кой къде ги фане, се ги заплашва и гони с ритници - постоянно се ослушват кат пр..д..ал заек в люцерна :)) До скоро евреите бяха най-мразеният и гонен народ в исторически план, ама тия блатните почват да ги задминават с 200 (и с груз 200) :)))

    Коментиран от #42

    18:08 15.09.2026

  • 3 Абе

    30 24 Отговор
    На кой му пука за приказките и "фактите" на кремълските некъдърни боклуци

    18:08 15.09.2026

  • 4 Тодар Живков

    28 22 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    18:08 15.09.2026

  • 5 След месец Краснов губи междинните

    26 22 Отговор
    Жална ви майка ватнишка тогава.

    18:10 15.09.2026

  • 6 Георги

    6 7 Отговор
    аааа и Русия! Без руснаците също нямаше да е същото!

    18:10 15.09.2026

  • 7 На Витков

    6 9 Отговор
    и зетя,казаха ли?Докато се мляскаха?

    18:11 15.09.2026

  • 8 Робот

    21 26 Отговор
    ЕС и САЩ ще платят цената и тя няма да е никак евтина..! Резервите им приключват а оръжейната индустрия няма ЦИНК и други редкоземни елементи без които е невъзможно производство на бомби..! Китай и Русия в момента връзват западното зло , ще му остане само една уста и ще вие като гладно куче..! Ето това е неудобната истина..!

    Коментиран от #23, #24, #27, #70

    18:11 15.09.2026

  • 9 Точно така е

    18 17 Отговор
    Човека е прав за всичко

    18:11 15.09.2026

  • 10 Атина Палада

    8 24 Отговор
    Лавров ни качва на черешата:) Споразуменията от Анкоридж далеч надхвърлят Украйна и резултата показва,че си вървят по план..

    Коментиран от #76

    18:11 15.09.2026

  • 11 Дочь Лаврова

    17 13 Отговор
    где?

    Коментиран от #16

    18:12 15.09.2026

  • 12 Глюпости ,

    22 9 Отговор
    Капитулацията вече Споразумение ли се нарича ?! 😁

    18:12 15.09.2026

  • 13 Хасковски каунь

    14 17 Отговор
    Путин не го е еня за Анкоринж. Укритие напускат Орехов и бързат към то Киеф

    18:13 15.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Тоя

    19 11 Отговор
    през ден сменя опорките!

    18:13 15.09.2026

  • 16 европеец

    10 11 Отговор

    До коментар #11 от "Дочь Лаврова":

    У Лондона

    Коментиран от #28

    18:13 15.09.2026

  • 17 За западноевропейците

    16 14 Отговор
    избиването на руси и украинци както и на българи, поляци и сърби не е никакъв проблем! За тях ние не сме хора а човекоподобни и всички които сега им се възхищават и ръкопляскат ще видят дебелия край на тоягата при смяна на обстоятелствата!

    18:15 15.09.2026

  • 18 Значи

    13 6 Отговор
    ВСУ,ако се изтегли от Донбас,целите ще са изпълнени!!??

    18:15 15.09.2026

  • 19 Най вече Сащ са виновни

    16 12 Отговор
    И тяхните марионетни политици в ЕС!

    18:16 15.09.2026

  • 20 Естествено че

    7 7 Отговор
    стратегическите цели на Кремъл ще остават непроменени. Нали за това са стратегически а не тактически

    18:16 15.09.2026

  • 21 оти да се лажеме?

    12 9 Отговор
    Кое толкова е очевидното, че някой е предпочел свободната си изява да избере начина си на развитие на бъдещето, а не да следва насилственото подчинение а Москва ли? Никой не иска да живее в руската кочина, но някои все още се страхуват да я напуснат заради грубата агресия, която я очаква от Русия и това е видимо даже от пълен слепец. Може да е и очевиден факт за всеки слепец от Кремъл, който не вижда по далеч от носа си за да чете и декламира само кремълските опорки. Какъв очевиден факт може да изрече не кой да е, а първият дипломат на Кремъл, когото не искат да чуят дори сънародниците му?

    Коментиран от #41

    18:16 15.09.2026

  • 22 Лавров

    13 6 Отговор
    ловил ли е маймунки с банан?

    18:16 15.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Аа майкуууу

    11 3 Отговор

    До коментар #8 от "Робот":

    ЦИНК вика.
    😂😂😂😂😂😂

    18:17 15.09.2026

  • 25 Това е

    11 6 Отговор
    най-големия лъжец,след Путин!

    18:17 15.09.2026

  • 26 смята Сергей Лавров

    1 1 Отговор
    Не е ли "лидера" ? Или те са само у ЕК

    18:18 15.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Атина Палада

    4 13 Отговор

    До коментар #16 от "европеец":

    Неговата си дъщеря си живее в Русия,а дъщерята на негова любовница е живеела в Лондон преди да се премести да живее в Катар...
    ПС на твойта любовница къде живее дъщеря й ? :)))

    Коментиран от #33

    18:20 15.09.2026

  • 29 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    18 9 Отговор
    СПРЕТЕ ДА УБИВАТЕ ДЕЦА И ГРАЖДАНИ В УКРАЙНА,,СПРЕТЕ ДА БОМБАНДИРАТЕ УКРАЙНА ,,СПРЕТЕ ДА УБИВАТЕ УКРАИНЦИ МРЪ,СНИ УБИЙЦИ РУСКИ ТЕРОРИСТИ ПРЕСТЪПНИЦИ,,,КАКЪВ САЩ ИЛИ ЕС ИЛИ ЕВРОПА СА ВИ ВИНОВНИ ?? 4 ГОДИНИ НЕ СПРЯХТЕ ДА ИЗБИВАТЕ МАСОВО НАРОДА НА УКРАЙНА ,,КАКВА ВИНА ТЪРСИТЕ В ДРУГИТЕ М,А,М,А ВИ ДА Е,,Б,,А РУСКА БОЛШЕВИШКА ЕВРЕЙСКА

    Коментиран от #38

    18:22 15.09.2026

  • 30 Да-а-а…

    17 2 Отговор
    Европа и САЩ ми сраха в гащите.

    18:23 15.09.2026

  • 31 хаха

    3 0 Отговор
    Блятенки ...

    18:23 15.09.2026

  • 32 Истинско обещание 🇮🇷

    12 7 Отговор
    КРАЙНО ВРЕМЕ Е ЯДРЕН УДАР ВЪРХУ ЦЯЛА РУСИЯ ! ВОДОРОДНИ БОМБИ НАД ЦЯЛАТА БОЛШЕВИШКА КО,ЧИНА ,, ДЪЖД ОТ УРАН ОТ УРАЛ ДО КИТАЙ ! САМО ВОДОРОД ЩЕ ОПРАВИ ТАЗИ ИЗ,МЕТ ЧЕРВЕНА ТЕРОРИСТИЧНА

    Коментиран от #87

    18:24 15.09.2026

  • 33 Фани се гръммни а?

    8 1 Отговор

    До коментар #28 от "Атина Палада":

    Ще свършиш нещо полезно за себе си.

    Коментиран от #45

    18:25 15.09.2026

  • 34 хаха

    11 2 Отговор
    Финландска поговорка ... "Всичко в Траша е г0мна, с изключение на nикнята".

    Venäjällä kaikki on paskaa, paitsi kusi

    Коментиран от #36

    18:25 15.09.2026

  • 35 Боклук

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "КАТЪРА СЕ ЛЕКУВА":

    110%

    18:25 15.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Тъпото руско говедо

    11 7 Отговор
    Значи не е фюрера путин, а Запада и САЩ били виновни, че русия и путин не спират войната в Украйна и не се изтеглят от държавата, която са нападнали... може би са прави, може би е време путин да гушва букета, много добре знае, че краят на войната в Украйна е и неговият край.

    Коментиран от #47, #49

    18:26 15.09.2026

  • 38 Парс

    2 11 Отговор

    До коментар #29 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":

    Объркняк татарский. Трябва да лекуваш.спешно!

    18:26 15.09.2026

  • 39 Война

    8 2 Отговор
    Толкоз е ,,дипломат"...

    18:26 15.09.2026

  • 40 Атина Палада

    2 13 Отговор

    До коментар #27 от "хаха":

    Шошон,ти учил ли си българска граматика? Той ти казва,че няма цинк ,няма и редкоземни минерали.. Кое не ти е ясно в написаното от коментиращият? Знаеш ли Тръмп защо ходи в Ирландия? Не е само за това ,да обединява Ирландиите

    Коментиран от #43

    18:27 15.09.2026

  • 41 И какво

    5 7 Отговор

    До коментар #21 от "оти да се лажеме?":

    избрахте Вие!? Да робувате по европейските поля и заводи защото българските са запустели! "Селските стопани" се оплакват че нямало вода да поливат а държавата не им помагала!? Заводите са разграбени и пустини се въдят плъхове и влечуги из тях! В Кочина се превърнаха европейските градове а в Русия навсякъде е като градина ама като нямаш работа и вечерята ти зависи от това да пишеш простотии ...

    18:28 15.09.2026

  • 42 Ха ХаХа

    4 13 Отговор

    До коментар #2 от "Пръцко":

    Ако не бяха те, сега щеше да сервираш на османлиите докато забавляват скапаната ти жена, а после и теб

    Коментиран от #48, #72

    18:28 15.09.2026

  • 43 хаха

    8 0 Отговор

    До коментар #40 от "Атина Палада":

    Цигойнър решил да поправя. Къде бе неграмотен препечен пит3кантроп?
    ХАХАХА

    Я крякай още бе шимпанзе необразовано!

    Коментиран от #50

    18:29 15.09.2026

  • 44 Нито думичка няма

    4 6 Отговор
    Което да не е на 100% истина. Не "смята Сергей Лавров" а това е абсолютната истина

    18:29 15.09.2026

  • 45 Атина Палада

    1 8 Отговор

    До коментар #33 от "Фани се гръммни а?":

    Защо бре,ти да не си решил да вършиш това полезно нещо за себе си,че съветваш и другите ?

    Коментиран от #52

    18:30 15.09.2026

  • 46 Мунчооооо

    4 5 Отговор
    Дизела удари 2 евро!!?

    18:31 15.09.2026

  • 47 Какво са "държавата и границите"

    2 6 Отговор

    До коментар #37 от "Тъпото руско говедо":

    младеж, когато хората с референдум ги отхвърлиха ? А?

    18:31 15.09.2026

  • 48 Оня с парчето

    8 3 Отговор

    До коментар #42 от "Ха ХаХа":

    Като ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата.

    Коментиран от #55

    18:32 15.09.2026

  • 49 Тъпак

    2 8 Отговор

    До коментар #37 от "Тъпото руско говедо":

    Ти четеш ли аргументите.
    В Букурещ е записано Украйна е НЕУТРАЛНА държава.
    Ако Мексико се присъедини към ШОС за 2 дни американцитехще ги направят пустиня.
    Проблемът е че Путин е мек

    Коментиран от #54, #66

    18:32 15.09.2026

  • 50 Атина Палада

    1 6 Отговор

    До коментар #43 от "хаха":

    Вземи се върни в училище да научиш българската граматика :) тогава пиши по форумите!

    Коментиран от #56

    18:32 15.09.2026

  • 51 Митко

    1 3 Отговор
    Много са прави братята! Но скоро ще почнат и да действат.

    18:33 15.09.2026

  • 52 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Атина Палада":

    Него Господ отдавна го е гръмнал...

    18:33 15.09.2026

  • 53 Русия ли?

    4 1 Отговор
    Страната на лъжите!

    18:33 15.09.2026

  • 54 хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Тъпак":

    За кухорогото ориенталско гувядо ...къде Букурещ, къде Будапеща...всичко е едно и съща в кафявата рядка каша между ушите му.

    ХАХАХА
    Нито си чел меморандума орк неграмотен, нито можеш да четеш. Я лай още сега!

    Коментиран от #58

    18:34 15.09.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 хаха

    4 0 Отговор

    До коментар #50 от "Атина Палада":

    Лай бе необразован цигойнър от Максуда! ХАХАХА

    Гледай го само препеченото шимпанзе колко е смешно.

    18:35 15.09.2026

  • 57 Като спре войната

    1 2 Отговор
    Ще почне гражданска финансова война

    18:35 15.09.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Некастрен сап

    1 2 Отговор
    Колкото с Хитлер и Наполеон се разбрахте с дипломация толкова ще се разберете и сега с колективния запад друго е решението!

    18:37 15.09.2026

  • 60 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️

    3 3 Отговор
    ми кат ти са виновни нападай ги бе

    18:38 15.09.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 СърГейЛавров

    3 1 Отговор
    Пр03иНахален

    18:38 15.09.2026

  • 63 По велик дипломат от

    3 2 Отговор
    Лавров беше само Евгений Примаков, бивш външен министър и премиер на Русия. В Европа няма друг

    18:39 15.09.2026

  • 64 Васил

    4 2 Отговор
    На рашистите им е все някой виновен че са леваци и се излагат пред цял свят.

    18:40 15.09.2026

  • 65 Хаха

    5 1 Отговор
    Коня е пиян.

    18:40 15.09.2026

  • 66 Да бе, да

    4 0 Отговор

    До коментар #49 от "Тъпак":

    Глупости. Всяка държава може да прави каквото си иска на нейната си територия стига да не напада други държави и да не спонсурира иизнася тероризъм. Няма неутрални или неутрални,а само независими държави. Каква например е разликаката защо Украйна да не може,а Филандия да може.

    Коментиран от #68, #71, #75

    18:42 15.09.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Глупости

    0 3 Отговор

    До коментар #66 от "Да бе, да":

    Има договор в.Букурещ при създаването и.
    Може като неутрална.
    Точка по въпроса
    Какво може сама да направи България без ЕС?

    Коментиран от #77, #78

    18:46 15.09.2026

  • 69 Пуси

    4 0 Отговор
    Ако ми бяхте дали Домбас, войната щеше да приключи. После щях си почина и да дойда за останалото от Украйна. Ако не дадете - война. Ако дадете - взимам и после си почивам. След това идвам за Полша. Мислете като руснаци, а не като западняци.

    18:46 15.09.2026

  • 70 Я по сериозно!

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Робот":

    Ти откога започна да разбираш от цени и плащания след като вечно се оплакваш, че нямаш пари за хляб и гласуваш за най големите разбойници щото по избори ти осигурявали безплатна бира с две кебапчета и обещавали да дават най много? После излизаш на жълтите павета за да искаш нови избори с още кебапчета и още една бира. Толкова ли си заблуден, че не си даваш сметка, че някой за да даде трябва да има откъде даго вземе, а тези които непрекъснато напират да взимат не обичат да дават. Ако сега някой не плати цената за да спре агресията на един нечовешки режим после ще плаща много повече и много по дълго време на същия непрокопсаник, на когото е позволил без намесата сисамостоятелно да променя правила и граници със сила. Защото апетита идва с яденето и насита няма. Пълен стомах може да съм виждал, но пълна банкова сметка или лакомника да се отврати от още апетитно ядене никога!

    18:46 15.09.2026

  • 71 Атина Палада

    0 6 Отговор

    До коментар #66 от "Да бе, да":

    Блинкън нали ти отговори през месец декември на 2021 г! Или не помниш?

    18:46 15.09.2026

  • 72 Пръцко

    6 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ха ХаХа":

    Не са били "те" - тези, дето ни освободиха, ей тия ги обезглавиха, изпозастреляха без съд и присъда, а и продължиха същите зверства навсякъде, де е стъпил болшевишкият ботуш, та нещо много си сбъркан в това кого да любиш и мразиш!

    18:47 15.09.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 56346632899243

    5 1 Отговор
    те САЩ са виновни още от ВСВ , трябваше да оставят Хитлер да ви изтреби всичките ,уроди долни руски , и сега никаква война нямаше да има

    18:47 15.09.2026

  • 75 Атина Палада

    0 6 Отговор

    До коментар #66 от "Да бе, да":

    Няма независими държави.Дори и Русия и САЩ не са напълно независими ,а какво остана за Бангладеш и България..

    Коментиран от #82, #89

    18:48 15.09.2026

  • 76 Адрес 4000

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Атина Палада":

    Кардамски куц комедиант си....

    Коментиран от #91

    18:49 15.09.2026

  • 77 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #68 от "Глупости":

    Не. Русия не може и няма да определя нищо извън своите граници и по трудния начин ще преме това.

    18:50 15.09.2026

  • 78 хаха

    4 1 Отговор

    До коментар #68 от "Глупости":

    Я се праскай бе Сглобена Тикво Новоначалска и Израждана.

    Даже има и изказвания на Путлер как Украйна си е независима държава и може да си прави каквото си иска. ХАХАХА

    Кухорого и необразовано ориенталско гУвЯдо!

    "Букурещ"... сигурно Mамka ти, дъртата цигойнърка е от там.

    18:50 15.09.2026

  • 79 Констатация

    0 1 Отговор
    Ъъъ..., кво речи, Коня??? Абе, нъл Пу каза на Янукович да не използва "груба сила и армия" Зимъскъ на лето 2013/2014, кога започнъ Майданя, а Янукович го молеше за помощ??? Нъл пак същия този пишман "Гросмайстур" Пу започна преговори кога милицията на ЛДНР разби ВСУ и самите украински генерали съ молеха на дедушка Пу да вкара руската армия у бУССР и заедно да изчистят блатото от бандер-мандер у кУев... и ква стана тя ся, Запада бил виновен, че то туй беше планъ на Запада, бе, - Война, РФ-Ук !!!!! -)))))))

    18:53 15.09.2026

  • 80 хаха

    2 0 Отговор
    Лавров: Русия няма да се намесва в делата на Украйна и Грузия
    3 януари 2005 г., 16:00 ч. централноевропейско време

    3 януари 2005 г. – Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Русия ще зачита суверенитета на Украйна след оспорваните президентски избори там и няма да се намесва в избора на съюзници от страна на Грузия.
    Лавров направи това изявление в интервю за днешния брой на германския вестник „Ханделсблат“ (Handelsblatt).

    Той посочи, че Украйна и Грузия трябва сами да направят своя избор относно присъединяването към Европейския съюз и НАТО, както и че Русия ще уважи решенията им.



    Необразованите ОРКИ много са се разлаяли нещо. ХАХАХА

    18:56 15.09.2026

  • 81 Кирил

    2 0 Отговор
    Ще се разплачат още малко... Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    18:56 15.09.2026

  • 82 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "Атина Палада":

    Всяка държава е независима, но има интереси и съответно свое влияние върхо сввета. Пресечената точка на интересите и реалното влияние определя как действа или недейства в определена ситуация дадена държава.

    18:57 15.09.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 ЛАВРОВ Е СДИН ОТ ТЯХ

    1 2 Отговор
    ТЕЗИ ХОРА СА БИЛИ И СА ВЕЧНО ТОЧНИ , ЯСНИ , АРГОМЕТНТИРАНИ С ФАКТИ БЕЗ ЗАОБИКОЛКИ И ИЗЛИШНИ ПОЗИ. КОГА Е МОЖЕЛО ДА СЕ РАЗЧИТА НА МЪЖКА ДУМА НА ТЯХ , ЧЕ И СЕГА !
    ФАКТИТЕ ДО ДЕН ДНЕШЕН СА ОЧЕВАДНИ , ЗА НОРМАЛНИЯ НЕЩАТА СА ОТ ЯСНИ ПО-ЯСНИ .
    А НА ОНЕЯ ДРУГИТЕ , РАЗБИРА СЕ ,ЧЕ ИСТИНАТА НЕ ИМ ХАРАСВА , И ЩЕ СЕ МЪЧАТ С ВТРЪСНАЛИТЕ ИМ ДО ПОВРЪТ МАНТРИ ДА НИ ЗАБЛУЖДАВАТ, В КОИТО НЯМА КОЙ ВЕЧЕ ДА ИМ ВЯРВА , ЗАЩОТО ФАКТИТЕ , ФАКТИТЕ СА ВСЕИЗВЕСТНИ , А СРЕЩУ ФАКТИТЕ И БОГОВЕТЕ МЪЛЧАТ!

    18:59 15.09.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Тъпото руско говедо

    2 0 Отговор
    Само руснаците могат д се оправдават със извънземните и това да хваща декиш в русия... нямат ли мозък тези същества, та вярват безпаметно на откровенни лъжци... толкова приличат на другите такива от северна корея, които нямат право да дишат без одобрението на корейската комунистическата партия от руски тип и затова трябва да им бъдат задължени пожизнено... и там са с промити мозъци, като руснаците... нямат достъп до истинска неманипулирана информация... всичките тоталитарни режими ограничават информацията която трябва да знаят обикновените хора... Е, да... само че ние сме българи и разполагаме с всичката информация на света и такива манипулации не минават при нас.

    19:00 15.09.2026

  • 87 Мишел

    0 2 Отговор

    До коментар #32 от "Истинско обещание 🇮🇷":

    Ядрените удари срещу Русия очевидно не са добро решение за САЩ и НатО, когато Авангард, Орешник и други стигат до целите си за десетина-петнадесет минути, а на Томахоук му трябват 2-3 часа.

    19:01 15.09.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Ха сега де...

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "Атина Палада":

    А ти като си толква начетена и прозорлива не си ли даваш сметка, че е неадекватно да препоръчваш нещо което сама не познаваш и точно по тази причина не можеш да го сравняваш с нищо друго? Аз пое точно сега мога да твърдя че половината ми живот е минал през соца и другата половина след него, което ми дава възможност да сравнявам двете и да си правя изводи. Напуснала си България още преди да можеш сама да си обършеш сопола, а с големи претенции за компетентни мнения, за времената и обстановките в които никога не си живяла, че препоръки и савнения между едното или другото. Вярно е, че и сегашното има не малко недостатъци внасяни като отвън така отвътре, но като казвам отвън това означвава както от запад, все още в не по малка степен и от изток, но някой да твърди, че живота е справедлив?

    19:01 15.09.2026

  • 90 хаха

    1 0 Отговор
    Много са смешни неграмотните ориенталци от Блатото.
    Ето ви бе препеченяци от Максуда:

    "Путин за отношенията между Украйна и НАТО (2002 г.) "

    Ютюб знаете ли как да си пуснете бе малцинственяци от Факултето?
    ХАХАХА

    19:04 15.09.2026

  • 91 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #76 от "Адрес 4000":

    Оооо,не го харесвам Кардамски..Прочита събитията в даден момент ,но няма правилен прочит какво ще произлезе в бъдеще от тях! Също така ,не може да разчита хората и онова,което в действителност мислят .

    19:05 15.09.2026

  • 92 ПEДOФИЛA РУМEH PAДAФФ

    1 0 Отговор
    Лама-Вожда на масковската секта ПБ-Прогрсивни Болшевики , педофила НАРКО БАРАОН и масковски терорист , товариш Румен Радефф е бил забелязан със по три гранати в ръка да да обикаля окола една от оръжейните фабрики на Гебрев . На три крачки зад него е забелязан ПЕДОФИЛА-ГЕРБЕРАСТ ,Кошаревския Психопат Лама Росен Йорданов , и той с по три гранати в ръка !

    19:06 15.09.2026

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