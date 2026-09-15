Първият дипломат на Кремъл: Това е очевиден факт! Европа и САЩ са виновни за продължаващата война в Украйна

Руският външен министър Сергей Лавров обвини САЩ и Европа, че са удължили с една година войната на Москва срещу Украйна, след като са се отказали от това, което той определи като "споразуменията от Анкъридж'', постигнати между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин, предава The Moscow Times, цитирана от Фокус.
Той заяви по време на кръгла маса за Украйна, че конфликтът е можел да приключи още преди година, ако САЩ не са били отстъпили от постигнатите договорености. Според него именно намесата на европейските държави и Киев е провалила мирния процес.
Руският дипломат изрази съжаление, че постигнатото разбирателство през август 2025 г. в Анкъридж е било изоставено от американската страна.
"Ако американците не бяха изоставили споразуменията от Анкъридж, ако Европа не ги беше отдръпнала от тези споразумения, щяхме да живеем без война вече една година. Това е очевиден факт", смята Лавров.
Според него Москва е била приела "напълно'' американското предложение за прекратяване на огъня, но представители на Европейския съюз и украинският президент Володимир Зеленски са упражнили натиск върху Тръмп и са "заровили“ договореното. Впоследствие държавният секретар Марко Рубио е призовал за търсене на нови подходи, а самият Тръмп е определял въпроса с предаването на целия Донбас под руски контрол като "труден''.
Въпреки че Москва е готова да търси "разумни компромиси'' и да започне нов кръг преговори, Лавров беше категоричен, че стратегическите цели на Кремъл остават непроменени. Страната настоява за гарантиране на своята сигурност, недопускане на НАТО до границите си и защита на рускоезичното население. Той допълни, че военните действия ще продължат, докато Западът не направи отстъпки и не спре да пречи на дипломатическото решение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КАТЪРА СЕ ЛЕКУВА
ПАК ЗА АНКЪРИДЖ ГОВОРИ
ДЪРТИЯ ЗАГУБЕНЯК.
Коментиран от #35
18:05 15.09.2026
2 Пръцко
Коментиран от #42
18:08 15.09.2026
3 Абе
18:08 15.09.2026
4 Тодар Живков
18:08 15.09.2026
5 След месец Краснов губи междинните
18:10 15.09.2026
6 Георги
18:10 15.09.2026
7 На Витков
18:11 15.09.2026
8 Робот
Коментиран от #23, #24, #27, #70
18:11 15.09.2026
9 Точно така е
18:11 15.09.2026
10 Атина Палада
Коментиран от #76
18:11 15.09.2026
11 Дочь Лаврова
Коментиран от #16
18:12 15.09.2026
12 Глюпости ,
18:12 15.09.2026
13 Хасковски каунь
18:13 15.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Тоя
18:13 15.09.2026
16 европеец
До коментар #11 от "Дочь Лаврова":У Лондона
Коментиран от #28
18:13 15.09.2026
17 За западноевропейците
18:15 15.09.2026
18 Значи
18:15 15.09.2026
19 Най вече Сащ са виновни
18:16 15.09.2026
20 Естествено че
18:16 15.09.2026
21 оти да се лажеме?
Коментиран от #41
18:16 15.09.2026
22 Лавров
18:16 15.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Аа майкуууу
До коментар #8 от "Робот":ЦИНК вика.
😂😂😂😂😂😂
18:17 15.09.2026
25 Това е
18:17 15.09.2026
26 смята Сергей Лавров
18:18 15.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Атина Палада
До коментар #16 от "европеец":Неговата си дъщеря си живее в Русия,а дъщерята на негова любовница е живеела в Лондон преди да се премести да живее в Катар...
ПС на твойта любовница къде живее дъщеря й ? :)))
Коментиран от #33
18:20 15.09.2026
29 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
Коментиран от #38
18:22 15.09.2026
30 Да-а-а…
18:23 15.09.2026
31 хаха
18:23 15.09.2026
32 Истинско обещание 🇮🇷
Коментиран от #87
18:24 15.09.2026
33 Фани се гръммни а?
До коментар #28 от "Атина Палада":Ще свършиш нещо полезно за себе си.
Коментиран от #45
18:25 15.09.2026
34 хаха
Venäjällä kaikki on paskaa, paitsi kusi
Коментиран от #36
18:25 15.09.2026
35 Боклук
До коментар #1 от "КАТЪРА СЕ ЛЕКУВА":110%
18:25 15.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Тъпото руско говедо
Коментиран от #47, #49
18:26 15.09.2026
38 Парс
До коментар #29 от "Тракиец 🇺🇦🇮🇷":Объркняк татарский. Трябва да лекуваш.спешно!
18:26 15.09.2026
39 Война
18:26 15.09.2026
40 Атина Палада
До коментар #27 от "хаха":Шошон,ти учил ли си българска граматика? Той ти казва,че няма цинк ,няма и редкоземни минерали.. Кое не ти е ясно в написаното от коментиращият? Знаеш ли Тръмп защо ходи в Ирландия? Не е само за това ,да обединява Ирландиите
Коментиран от #43
18:27 15.09.2026
41 И какво
До коментар #21 от "оти да се лажеме?":избрахте Вие!? Да робувате по европейските поля и заводи защото българските са запустели! "Селските стопани" се оплакват че нямало вода да поливат а държавата не им помагала!? Заводите са разграбени и пустини се въдят плъхове и влечуги из тях! В Кочина се превърнаха европейските градове а в Русия навсякъде е като градина ама като нямаш работа и вечерята ти зависи от това да пишеш простотии ...
18:28 15.09.2026
42 Ха ХаХа
До коментар #2 от "Пръцко":Ако не бяха те, сега щеше да сервираш на османлиите докато забавляват скапаната ти жена, а после и теб
Коментиран от #48, #72
18:28 15.09.2026
43 хаха
До коментар #40 от "Атина Палада":Цигойнър решил да поправя. Къде бе неграмотен препечен пит3кантроп?
ХАХАХА
Я крякай още бе шимпанзе необразовано!
Коментиран от #50
18:29 15.09.2026
44 Нито думичка няма
18:29 15.09.2026
45 Атина Палада
До коментар #33 от "Фани се гръммни а?":Защо бре,ти да не си решил да вършиш това полезно нещо за себе си,че съветваш и другите ?
Коментиран от #52
18:30 15.09.2026
46 Мунчооооо
18:31 15.09.2026
47 Какво са "държавата и границите"
До коментар #37 от "Тъпото руско говедо":младеж, когато хората с референдум ги отхвърлиха ? А?
18:31 15.09.2026
48 Оня с парчето
До коментар #42 от "Ха ХаХа":Като ти го намаам в дъртият πъррдялник ще ти изхвръкнат оченцата.
Коментиран от #55
18:32 15.09.2026
49 Тъпак
До коментар #37 от "Тъпото руско говедо":Ти четеш ли аргументите.
В Букурещ е записано Украйна е НЕУТРАЛНА държава.
Ако Мексико се присъедини към ШОС за 2 дни американцитехще ги направят пустиня.
Проблемът е че Путин е мек
Коментиран от #54, #66
18:32 15.09.2026
50 Атина Палада
До коментар #43 от "хаха":Вземи се върни в училище да научиш българската граматика :) тогава пиши по форумите!
Коментиран от #56
18:32 15.09.2026
51 Митко
18:33 15.09.2026
52 Ха ХаХа
До коментар #45 от "Атина Палада":Него Господ отдавна го е гръмнал...
18:33 15.09.2026
53 Русия ли?
18:33 15.09.2026
54 хаха
До коментар #49 от "Тъпак":За кухорогото ориенталско гувядо ...къде Букурещ, къде Будапеща...всичко е едно и съща в кафявата рядка каша между ушите му.
ХАХАХА
Нито си чел меморандума орк неграмотен, нито можеш да четеш. Я лай още сега!
Коментиран от #58
18:34 15.09.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 хаха
До коментар #50 от "Атина Палада":Лай бе необразован цигойнър от Максуда! ХАХАХА
Гледай го само препеченото шимпанзе колко е смешно.
18:35 15.09.2026
57 Като спре войната
18:35 15.09.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Некастрен сап
18:37 15.09.2026
60 ☠️E К С Х У М А Т О P Ъ T☠️
18:38 15.09.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 СърГейЛавров
18:38 15.09.2026
63 По велик дипломат от
18:39 15.09.2026
64 Васил
18:40 15.09.2026
65 Хаха
18:40 15.09.2026
66 Да бе, да
До коментар #49 от "Тъпак":Глупости. Всяка държава може да прави каквото си иска на нейната си територия стига да не напада други държави и да не спонсурира иизнася тероризъм. Няма неутрални или неутрални,а само независими държави. Каква например е разликаката защо Украйна да не може,а Филандия да може.
Коментиран от #68, #71, #75
18:42 15.09.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Глупости
До коментар #66 от "Да бе, да":Има договор в.Букурещ при създаването и.
Може като неутрална.
Точка по въпроса
Какво може сама да направи България без ЕС?
Коментиран от #77, #78
18:46 15.09.2026
69 Пуси
18:46 15.09.2026
70 Я по сериозно!
До коментар #8 от "Робот":Ти откога започна да разбираш от цени и плащания след като вечно се оплакваш, че нямаш пари за хляб и гласуваш за най големите разбойници щото по избори ти осигурявали безплатна бира с две кебапчета и обещавали да дават най много? После излизаш на жълтите павета за да искаш нови избори с още кебапчета и още една бира. Толкова ли си заблуден, че не си даваш сметка, че някой за да даде трябва да има откъде даго вземе, а тези които непрекъснато напират да взимат не обичат да дават. Ако сега някой не плати цената за да спре агресията на един нечовешки режим после ще плаща много повече и много по дълго време на същия непрокопсаник, на когото е позволил без намесата сисамостоятелно да променя правила и граници със сила. Защото апетита идва с яденето и насита няма. Пълен стомах може да съм виждал, но пълна банкова сметка или лакомника да се отврати от още апетитно ядене никога!
18:46 15.09.2026
71 Атина Палада
До коментар #66 от "Да бе, да":Блинкън нали ти отговори през месец декември на 2021 г! Или не помниш?
18:46 15.09.2026
72 Пръцко
До коментар #42 от "Ха ХаХа":Не са били "те" - тези, дето ни освободиха, ей тия ги обезглавиха, изпозастреляха без съд и присъда, а и продължиха същите зверства навсякъде, де е стъпил болшевишкият ботуш, та нещо много си сбъркан в това кого да любиш и мразиш!
18:47 15.09.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 56346632899243
18:47 15.09.2026
75 Атина Палада
До коментар #66 от "Да бе, да":Няма независими държави.Дори и Русия и САЩ не са напълно независими ,а какво остана за Бангладеш и България..
Коментиран от #82, #89
18:48 15.09.2026
76 Адрес 4000
До коментар #10 от "Атина Палада":Кардамски куц комедиант си....
Коментиран от #91
18:49 15.09.2026
77 Ами
До коментар #68 от "Глупости":Не. Русия не може и няма да определя нищо извън своите граници и по трудния начин ще преме това.
18:50 15.09.2026
78 хаха
До коментар #68 от "Глупости":Я се праскай бе Сглобена Тикво Новоначалска и Израждана.
Даже има и изказвания на Путлер как Украйна си е независима държава и може да си прави каквото си иска. ХАХАХА
Кухорого и необразовано ориенталско гУвЯдо!
"Букурещ"... сигурно Mамka ти, дъртата цигойнърка е от там.
18:50 15.09.2026
79 Констатация
18:53 15.09.2026
80 хаха
3 януари 2005 г., 16:00 ч. централноевропейско време
3 януари 2005 г. – Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Русия ще зачита суверенитета на Украйна след оспорваните президентски избори там и няма да се намесва в избора на съюзници от страна на Грузия.
Лавров направи това изявление в интервю за днешния брой на германския вестник „Ханделсблат“ (Handelsblatt).
Той посочи, че Украйна и Грузия трябва сами да направят своя избор относно присъединяването към Европейския съюз и НАТО, както и че Русия ще уважи решенията им.
Необразованите ОРКИ много са се разлаяли нещо. ХАХАХА
18:56 15.09.2026
81 Кирил
Кой сега ще ги спасява от Украйна
18:56 15.09.2026
82 Ами
До коментар #75 от "Атина Палада":Всяка държава е независима, но има интереси и съответно свое влияние върхо сввета. Пресечената точка на интересите и реалното влияние определя как действа или недейства в определена ситуация дадена държава.
18:57 15.09.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 ЛАВРОВ Е СДИН ОТ ТЯХ
ФАКТИТЕ ДО ДЕН ДНЕШЕН СА ОЧЕВАДНИ , ЗА НОРМАЛНИЯ НЕЩАТА СА ОТ ЯСНИ ПО-ЯСНИ .
А НА ОНЕЯ ДРУГИТЕ , РАЗБИРА СЕ ,ЧЕ ИСТИНАТА НЕ ИМ ХАРАСВА , И ЩЕ СЕ МЪЧАТ С ВТРЪСНАЛИТЕ ИМ ДО ПОВРЪТ МАНТРИ ДА НИ ЗАБЛУЖДАВАТ, В КОИТО НЯМА КОЙ ВЕЧЕ ДА ИМ ВЯРВА , ЗАЩОТО ФАКТИТЕ , ФАКТИТЕ СА ВСЕИЗВЕСТНИ , А СРЕЩУ ФАКТИТЕ И БОГОВЕТЕ МЪЛЧАТ!
18:59 15.09.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Тъпото руско говедо
19:00 15.09.2026
87 Мишел
До коментар #32 от "Истинско обещание 🇮🇷":Ядрените удари срещу Русия очевидно не са добро решение за САЩ и НатО, когато Авангард, Орешник и други стигат до целите си за десетина-петнадесет минути, а на Томахоук му трябват 2-3 часа.
19:01 15.09.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Ха сега де...
До коментар #75 от "Атина Палада":А ти като си толква начетена и прозорлива не си ли даваш сметка, че е неадекватно да препоръчваш нещо което сама не познаваш и точно по тази причина не можеш да го сравняваш с нищо друго? Аз пое точно сега мога да твърдя че половината ми живот е минал през соца и другата половина след него, което ми дава възможност да сравнявам двете и да си правя изводи. Напуснала си България още преди да можеш сама да си обършеш сопола, а с големи претенции за компетентни мнения, за времената и обстановките в които никога не си живяла, че препоръки и савнения между едното или другото. Вярно е, че и сегашното има не малко недостатъци внасяни като отвън така отвътре, но като казвам отвън това означвава както от запад, все още в не по малка степен и от изток, но някой да твърди, че живота е справедлив?
19:01 15.09.2026
90 хаха
Ето ви бе препеченяци от Максуда:
"Путин за отношенията между Украйна и НАТО (2002 г.) "
Ютюб знаете ли как да си пуснете бе малцинственяци от Факултето?
ХАХАХА
19:04 15.09.2026
91 Атина Палада
До коментар #76 от "Адрес 4000":Оооо,не го харесвам Кардамски..Прочита събитията в даден момент ,но няма правилен прочит какво ще произлезе в бъдеще от тях! Също така ,не може да разчита хората и онова,което в действителност мислят .
19:05 15.09.2026
92 ПEДOФИЛA РУМEH PAДAФФ
19:06 15.09.2026