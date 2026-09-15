Руският външен министър Сергей Лавров обвини САЩ и Европа, че са удължили с една година войната на Москва срещу Украйна, след като са се отказали от това, което той определи като "споразуменията от Анкъридж'', постигнати между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин, предава The Moscow Times, цитирана от Фокус.

Той заяви по време на кръгла маса за Украйна, че конфликтът е можел да приключи още преди година, ако САЩ не са били отстъпили от постигнатите договорености. Според него именно намесата на европейските държави и Киев е провалила мирния процес.

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Руският дипломат изрази съжаление, че постигнатото разбирателство през август 2025 г. в Анкъридж е било изоставено от американската страна.

"Ако американците не бяха изоставили споразуменията от Анкъридж, ако Европа не ги беше отдръпнала от тези споразумения, щяхме да живеем без война вече една година. Това е очевиден факт", смята Лавров.

Според него Москва е била приела "напълно'' американското предложение за прекратяване на огъня, но представители на Европейския съюз и украинският президент Володимир Зеленски са упражнили натиск върху Тръмп и са "заровили“ договореното. Впоследствие държавният секретар Марко Рубио е призовал за търсене на нови подходи, а самият Тръмп е определял въпроса с предаването на целия Донбас под руски контрол като "труден''.

Въпреки че Москва е готова да търси "разумни компромиси'' и да започне нов кръг преговори, Лавров беше категоричен, че стратегическите цели на Кремъл остават непроменени. Страната настоява за гарантиране на своята сигурност, недопускане на НАТО до границите си и защита на рускоезичното население. Той допълни, че военните действия ще продължат, докато Западът не направи отстъпки и не спре да пречи на дипломатическото решение.