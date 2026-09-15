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Директорът, уволнен заради камери в тоалетните: Никога не съм поставял записващи устройства в санитарните помещения

Директорът, уволнен заради камери в тоалетните: Никога не съм поставял записващи устройства в санитарните помещения

15 Септември, 2026 22:15 554 11

  • александър евтимов-
  • камери-
  • директор-
  • училище-
  • тоалетни

Евтимов беше освободен от поста директор на 17 декември миналата година със заповед на Регионалното управление на образованието след скандала с камерите в тоалетните

Директорът, уволнен заради камери в тоалетните: Никога не съм поставял записващи устройства в санитарните помещения - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият директор на 138-о училище Александър Евтимов, който беше освободен след скандала с камерите в тоалетните, е с първи коментар в ефира на БТВ след новото му назначение.

Той заявява, че оплаквания от родители и ръководството на 141-во училище, където вече е заместник-директор, досега не са постъпили.

Евтимов беше освободен от поста директор на 17 декември миналата година със заповед на Регионалното управление на образованието след скандала с камерите в тоалетните.

„Аз оспорвам заповедта по съдебен ред за нейната законосъобразност, но все още няма решение. Отново категорично заявявам, че никога не съм поставял записващи устройства в санитарните помещения на училището“, казва Александър Евтимов, заместник-директор на 141-во ОУ „Народни будители“. На въпрос как си обяснява двете обвинения от прокуратурата той отговаря: „Нямам представа, не мога да коментирам“.

През декември миналата година Софийската районна прокуратура го обвинява за незаконно поставяне на записващи устройства в тоалетните на училището, както и за създаване на порнографско съдържание с непълнолетни.

Тогава Евтимов е задържан и му е наложена мярка за неотклонение „парична гаранция“ от 10 000 лева.

Вече 10 месеца прокуратурата не е изготвила обвинителен акт срещу бившия директор и Софийският районен съд не е започнал дело срещу него.

В края на юни Евтимов е назначен за заместник-директор на 141-во училище.

„Притежавам необходимото образование и професионална квалификация за това. В момента съм във временна нетрудоспособност, тъй като имам здравословен проблем“, казва Александър Евтимов. Евтимов е назначен от предишната директорка на училището – Виргиния Заркова, която напуска поста миналата седмица.

„Относно нейното напускане не мога да го коментирам, не знам“, казва Евтимов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хе хе

    4 2 Отговор
    Да де, те тея камери сами са се поставили, никнат като гъби тук-там хе хе хе

    22:18 15.09.2026

  • 2 хаха

    7 0 Отговор
    Вече 10 месеца прокуратурата не е изготвила обвинителен акт срещу бившия директор и Софийският районен съд не е започнал дело срещу него.


    Типичните ориенталски nuтекантропи. ХАХАХА!
    Промяна в кодекса на труда. Трябва да могат да се уволняват по всяко време.

    22:19 15.09.2026

  • 3 Прогрес и грес

    1 1 Отговор
    Мунчо и прогресистите го възстановиха на директорско място, а Калушев бил педофил.

    22:24 15.09.2026

  • 4 Само

    5 1 Отговор
    ги свързах с телефона!

    22:25 15.09.2026

  • 5 Е не

    1 0 Отговор
    лично,де!

    22:27 15.09.2026

  • 6 Ми той

    0 0 Отговор
    си е жив фил !

    22:31 15.09.2026

  • 7 Тик-Ток

    3 0 Отговор
    На тоя негодник на муцуната му пише че е поставял камери в тоалетните на децата

    22:38 15.09.2026

  • 8 Пешо Кюстендилецо

    2 0 Отговор
    Товека не го познавам, ама бая се е угоил, объл е у тимберицата яко. Нищо не знае, човеко, къде е попаднал, интересно кой му верва.

    22:44 15.09.2026

  • 9 Ако е петофил

    2 0 Отговор
    Тоя що не се саоуби?

    22:45 15.09.2026

  • 10 ППДБ

    0 0 Отговор
    Верваме му не е педрофил, ма ко прай у наща клика?

    22:55 15.09.2026

  • 11 нннн

    0 0 Отговор
    Санитарката ги е монтирала. Тя отговаря за санитарните помещения. Как не се сетиха!

    22:57 15.09.2026

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