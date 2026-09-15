Директорът, уволнен заради камери в тоалетните: Никога не съм поставял записващи устройства в санитарните помещения

Бившият директор на 138-о училище Александър Евтимов, който беше освободен след скандала с камерите в тоалетните, е с първи коментар в ефира на БТВ след новото му назначение.

Той заявява, че оплаквания от родители и ръководството на 141-во училище, където вече е заместник-директор, досега не са постъпили.

Евтимов беше освободен от поста директор на 17 декември миналата година със заповед на Регионалното управление на образованието след скандала с камерите в тоалетните.

„Аз оспорвам заповедта по съдебен ред за нейната законосъобразност, но все още няма решение. Отново категорично заявявам, че никога не съм поставял записващи устройства в санитарните помещения на училището“, казва Александър Евтимов, заместник-директор на 141-во ОУ „Народни будители“. На въпрос как си обяснява двете обвинения от прокуратурата той отговаря: „Нямам представа, не мога да коментирам“.

През декември миналата година Софийската районна прокуратура го обвинява за незаконно поставяне на записващи устройства в тоалетните на училището, както и за създаване на порнографско съдържание с непълнолетни.

Тогава Евтимов е задържан и му е наложена мярка за неотклонение „парична гаранция“ от 10 000 лева.

Вече 10 месеца прокуратурата не е изготвила обвинителен акт срещу бившия директор и Софийският районен съд не е започнал дело срещу него.

В края на юни Евтимов е назначен за заместник-директор на 141-во училище.

„Притежавам необходимото образование и професионална квалификация за това. В момента съм във временна нетрудоспособност, тъй като имам здравословен проблем“, казва Александър Евтимов. Евтимов е назначен от предишната директорка на училището – Виргиния Заркова, която напуска поста миналата седмица.

„Относно нейното напускане не мога да го коментирам, не знам“, казва Евтимов.