Първият дипломат на Берлин: Путин няма да сплаши НАТО

Русия "няма да сплаши" НАТО, заяви днес германският министър на външните работи Йохан Вадефул по повод инцидента във въздушното пространство на Литва с дрон, който бе свален с помощта на изтребители на съюзническите сили на алианса, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Говорейки в швейцарския град Женева по време на посещение в европейската централа на ООН, Вадефул каза, че "за пореден път ставаме свидетели на агресията от руска страна срещу съюзници в НАТО".
"Това е поредната демонстрация какво се опитва да прави Русия: тя се опитва да ни разедини и да всее смут, а не трябва да ѝ се позволява да успее в това", допълни германският първи дипломат.
Той посочи, че алиансът е показал, че е способен да отблъсне подобни атаки. "Няма да бъдем сплашени", заяви Вадефул.
Коментарът му бе по повод свалянето на дрон над Литва от италиански изтребител през миналата нощ. Не бяха изнесени данни за ранени или за материални щети, но отломките се разследват.
Операцията на НАТО е била съгласувана с центъра за комбинирани въздушни операции в Юдем, Германия, съобщи командването на военновъздушните сили на алианса.
Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи като "безотговорно и опасно" поведението на Русия, след като Дания се оплака от изстрелване на сигнални ракети срещу един от нейните хеликоптери, а самолет на НАТО трябваше да свали дрон в Литва, предаде Франс прес.
"Европа отново се изправя срещу безотговорното и опасно поведение на Русия", написа в социалната платформа Екс председателката на Европейската комисия.
Тези инциденти са "част от по-широка тенденция на прояви на агресия и провокация от страна на Русия спрямо Европа", добави Фон дер Лайен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гейзера
Коментиран от #26
22:07 15.09.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #6
22:07 15.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 az СВО Победа 81
И тежестта му е колкото първият дипломат на Лесото! 🤣
Коментиран от #15, #20
22:09 15.09.2026
5 Бялджип
Коментиран от #9
22:10 15.09.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":и продължение-НАТО има нужда от такъв ,,враг,, като РФ-всичко е бизнес и пари
22:11 15.09.2026
7 В ИСТОРИЯТА
22:12 15.09.2026
8 Лост
22:12 15.09.2026
9 Бялата Нива ,
До коментар #5 от "Бялджип":Маша и Медведя и те ли ? 🤔 май не го слушат ?
Коментиран от #21
22:14 15.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Путин е заплахата за Световния мир
Путин преди нахлуването и агресията си в Украйна, многократно бе предупреждаван от САЩ и шефа на ЦРУ,Великобритания, Франция, Германия и други известни световни политици, да не напада и да започва война с Украйна, защото ще има най тежки последствия за Русия, но въпреки това Путин извърши вероломно нападение над суверенна Украйна, като до последния момент отричаше пред Света и лъжеше, че се подготвя да напада Украйна и погази международното право и без да се съобразява с ООН, започна пълномащабна, агресивна и варварска война с ракетни обстрели, бомбардировки и разрушения на цивилната инфраструктура и с избиване на украинското население и прогонването на милиони бежанци...!!!
Путин вече разбира че ще загуби тази война, затова сега обвинява НАТО, Европа и САЩ че са виновни за продължаващата война в Украйна И търси мирни преговори, Но по неговите условия...и за да не признае поражението си , Путин ще е готов да използва ядрени оръжия и да подпали Света и той ще е виновника за 3-та СВ с което ще сложи и окончателен край на РФ..!!
Коментиран от #13, #35
22:15 15.09.2026
12 Гробар
22:15 15.09.2026
13 Гробар
До коментар #11 от "Путин е заплахата за Световния мир":Ква агресия? Така наречената украйна е част от Руската империя.
Коментиран от #18, #23
22:17 15.09.2026
14 Оня
22:18 15.09.2026
15 Европеец
До коментар #4 от "az СВО Победа 81":Не обиждай първия дипломат на Лесото....
22:19 15.09.2026
16 ХиХи
22:19 15.09.2026
17 ПУТИН
22:19 15.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 НИКОЙ НЕ ПЛАШИ НЕМЕЦА
22:20 15.09.2026
20 Ицо
До коментар #4 от "az СВО Победа 81":Дупчен ли си неска?
Коментиран от #25
22:20 15.09.2026
21 Бялджип
До коментар #9 от "Бялата Нива ,":Примитивен и тъпичък си, но бъди здрав! А спасението на Европа се нарича ДЕУРСУЛИЗАЦИЯ !!!
Коментиран от #27, #42
22:20 15.09.2026
22 Путин
Коментиран от #29, #31
22:21 15.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 мдааааа
22:22 15.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 От кой бункер по-точно?
До коментар #1 от "Гейзера":От Сочи или от Валдай?
Коментиран от #36
22:24 15.09.2026
27 Бялата Нива ,
До коментар #21 от "Бялджип":Спасението е - ДЕПУТИНИЗАЦИЯ ..
Коментиран от #32, #34
22:24 15.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Поправка
22:26 15.09.2026
31 Ицо
До коментар #22 от "Путин":Ще правиш дудучета под вода.
Коментиран от #38
22:26 15.09.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Точен
22:26 15.09.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Оги
До коментар #11 от "Путин е заплахата за Световния мир":А нещо да кажеш за нахлуванията на САЩ в Ирак, Югославия, Либия, Сирия, Афганистан и т.н.?
Коментиран от #41
22:27 15.09.2026
36 Гейзера
До коментар #26 от "От кой бункер по-точно?":За това целият Киев спи в метрото и се прескачат като плъхове🤣
22:27 15.09.2026
37 Де бил
Коментиран от #43, #44
22:27 15.09.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Баааааа
22:29 15.09.2026
40 Не си
22:29 15.09.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Брачед ,
До коментар #21 от "Бялджип":Руzzкият Al ли ти го нашепна ?
22:31 15.09.2026
43 Прати ли
До коментар #37 от "Де бил":на Путин,крем Бочко?
22:33 15.09.2026
44 Тошо Сводката
До коментар #37 от "Де бил":Руснаци стават на тор пет години за две села,немците си живеят живота.Кремълските нацисти не знаят дали утре ще се събудят.Ей го на.За два дни двама руски генерала посетиха свети Петър.
22:34 15.09.2026
45 НА тоа
22:36 15.09.2026
46 Хайо
22:53 15.09.2026