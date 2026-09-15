Първият дипломат на Берлин: Путин няма да сплаши НАТО

Русия "няма да сплаши" НАТО, заяви днес германският министър на външните работи Йохан Вадефул по повод инцидента във въздушното пространство на Литва с дрон, който бе свален с помощта на изтребители на съюзническите сили на алианса, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Говорейки в швейцарския град Женева по време на посещение в европейската централа на ООН, Вадефул каза, че "за пореден път ставаме свидетели на агресията от руска страна срещу съюзници в НАТО".

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"Това е поредната демонстрация какво се опитва да прави Русия: тя се опитва да ни разедини и да всее смут, а не трябва да ѝ се позволява да успее в това", допълни германският първи дипломат.

Той посочи, че алиансът е показал, че е способен да отблъсне подобни атаки. "Няма да бъдем сплашени", заяви Вадефул.

Коментарът му бе по повод свалянето на дрон над Литва от италиански изтребител през миналата нощ. Не бяха изнесени данни за ранени или за материални щети, но отломките се разследват.

Операцията на НАТО е била съгласувана с центъра за комбинирани въздушни операции в Юдем, Германия, съобщи командването на военновъздушните сили на алианса.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи като "безотговорно и опасно" поведението на Русия, след като Дания се оплака от изстрелване на сигнални ракети срещу един от нейните хеликоптери, а самолет на НАТО трябваше да свали дрон в Литва, предаде Франс прес.

"Европа отново се изправя срещу безотговорното и опасно поведение на Русия", написа в социалната платформа Екс председателката на Европейската комисия.

Тези инциденти са "част от по-широка тенденция на прояви на агресия и провокация от страна на Русия спрямо Европа", добави Фон дер Лайен.