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Първият дипломат на Берлин: Путин няма да сплаши НАТО
  Тема: Украйна

Първият дипломат на Берлин: Путин няма да сплаши НАТО

15 Септември, 2026 22:04 805 46

  • русия-
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  • крим

"Европа отново се изправя срещу безотговорното и опасно поведение на Русия", написа в социалната платформа Екс председателката на Европейската комисия Фон дер Лайен

Първият дипломат на Берлин: Путин няма да сплаши НАТО - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия "няма да сплаши" НАТО, заяви днес германският министър на външните работи Йохан Вадефул по повод инцидента във въздушното пространство на Литва с дрон, който бе свален с помощта на изтребители на съюзническите сили на алианса, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Говорейки в швейцарския град Женева по време на посещение в европейската централа на ООН, Вадефул каза, че "за пореден път ставаме свидетели на агресията от руска страна срещу съюзници в НАТО".

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"Това е поредната демонстрация какво се опитва да прави Русия: тя се опитва да ни разедини и да всее смут, а не трябва да ѝ се позволява да успее в това", допълни германският първи дипломат.

Той посочи, че алиансът е показал, че е способен да отблъсне подобни атаки. "Няма да бъдем сплашени", заяви Вадефул.

Коментарът му бе по повод свалянето на дрон над Литва от италиански изтребител през миналата нощ. Не бяха изнесени данни за ранени или за материални щети, но отломките се разследват.

Операцията на НАТО е била съгласувана с центъра за комбинирани въздушни операции в Юдем, Германия, съобщи командването на военновъздушните сили на алианса.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи като "безотговорно и опасно" поведението на Русия, след като Дания се оплака от изстрелване на сигнални ракети срещу един от нейните хеликоптери, а самолет на НАТО трябваше да свали дрон в Литва, предаде Франс прес.

"Европа отново се изправя срещу безотговорното и опасно поведение на Русия", написа в социалната платформа Екс председателката на Европейската комисия.

Тези инциденти са "част от по-широка тенденция на прояви на агресия и провокация от страна на Русия спрямо Европа", добави Фон дер Лайен.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гейзера

    13 15 Отговор
    Русия не може да ни уплаши. Пиша от бункера!

    Коментиран от #26

    22:07 15.09.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 16 Отговор
    АВЕ ЕЙ!!бакшиша ако пукне пак НАТО ще се чуди де да му скатава ЯО!! аре на бас , че при СССР , САЩ им е дал камиони да си ги върнат в блатото?

    Коментиран от #6

    22:07 15.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 az СВО Победа 81

    32 3 Отговор
    Първият "дипломат" на Берлин е с отдавна отпаднала необходимост!

    И тежестта му е колкото първият дипломат на Лесото! 🤣

    Коментиран от #15, #20

    22:09 15.09.2026

  • 5 Бялджип

    30 3 Отговор
    Путин не плаши НАТО. НАТО се плаши от Путин! Путин никога не е обявявал война на НАТО и никой не се замисля, че Русия няма никакво основание да обявява война на Европа..!

    Коментиран от #9

    22:10 15.09.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    19 4 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    и продължение-НАТО има нужда от такъв ,,враг,, като РФ-всичко е бизнес и пари

    22:11 15.09.2026

  • 7 В ИСТОРИЯТА

    27 2 Отговор
    НЯМА СЛУЧАЙ НА ДОБЪР НЕМСКИ ДИПЛОМАТ.

    22:12 15.09.2026

  • 8 Лост

    11 4 Отговор
    Този си мисли, че като Вади Фул и е голяма работа.

    22:12 15.09.2026

  • 9 Бялата Нива ,

    5 9 Отговор

    До коментар #5 от "Бялджип":

    Маша и Медведя и те ли ? 🤔 май не го слушат ?

    Коментиран от #21

    22:14 15.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Путин е заплахата за Световния мир

    2 23 Отговор
    Как си я мислеше Путин тази работа, че може да нахлува спълчищата си безнаказано в чужда територия и да извършва геноцид и варварски престъпления срещу човечеството след 2СВ, като избива мирни граждани, старци, жени и деца и че цивилизования Свят ще стои уплашен и безучастен, за да гледа зверствата му и разрушенията, с насилственото окупиране и анексиране на чужди територии...??!
    Путин преди нахлуването и агресията си в Украйна, многократно бе предупреждаван от САЩ и шефа на ЦРУ,Великобритания, Франция, Германия и други известни световни политици, да не напада и да започва война с Украйна, защото ще има най тежки последствия за Русия, но въпреки това Путин извърши вероломно нападение над суверенна Украйна, като до последния момент отричаше пред Света и лъжеше, че се подготвя да напада Украйна и погази международното право и без да се съобразява с ООН, започна пълномащабна, агресивна и варварска война с ракетни обстрели, бомбардировки и разрушения на цивилната инфраструктура и с избиване на украинското население и прогонването на милиони бежанци...!!!
    Путин вече разбира че ще загуби тази война, затова сега обвинява НАТО, Европа и САЩ че са виновни за продължаващата война в Украйна И търси мирни преговори, Но по неговите условия...и за да не признае поражението си , Путин ще е готов да използва ядрени оръжия и да подпали Света и той ще е виновника за 3-та СВ с което ще сложи и окончателен край на РФ..!!

    Коментиран от #13, #35

    22:15 15.09.2026

  • 12 Гробар

    17 4 Отговор
    Фашистът Мерц си мечтае за нова Барбароса. Само че оборът е пред фалит, кой ще финансира Четвъртия Райх този път?

    22:15 15.09.2026

  • 13 Гробар

    18 4 Отговор

    До коментар #11 от "Путин е заплахата за Световния мир":

    Ква агресия? Така наречената украйна е част от Руската империя.

    Коментиран от #18, #23

    22:17 15.09.2026

  • 14 Оня

    15 3 Отговор
    Не бе ,той не ви плаши вие сами се NASирате!

    22:18 15.09.2026

  • 15 Европеец

    14 2 Отговор

    До коментар #4 от "az СВО Победа 81":

    Не обиждай първия дипломат на Лесото....

    22:19 15.09.2026

  • 16 ХиХи

    13 2 Отговор
    То юроатлантите се плашат от сичко, женерал ниско подводници види насякъде

    22:19 15.09.2026

  • 17 ПУТИН

    19 2 Отговор
    А БРЕ КОЛЕГА ЩО НЕ ПИТАШ ХИТЛЕР ? И ТОЙ ТАКА СИ ФАНТАЗИРАШЕ,АМА СТАНА МЯУУ.

    22:19 15.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 НИКОЙ НЕ ПЛАШИ НЕМЕЦА

    12 2 Отговор
    УПЛАХА ГИ ДЪРЖИ ВЕЧЕ ОСЕМДЕСЕТ ГОДИНИ

    22:20 15.09.2026

  • 20 Ицо

    1 10 Отговор

    До коментар #4 от "az СВО Победа 81":

    Дупчен ли си неска?

    Коментиран от #25

    22:20 15.09.2026

  • 21 Бялджип

    14 3 Отговор

    До коментар #9 от "Бялата Нива ,":

    Примитивен и тъпичък си, но бъди здрав! А спасението на Европа се нарича ДЕУРСУЛИЗАЦИЯ !!!

    Коментиран от #27, #42

    22:20 15.09.2026

  • 22 Путин

    9 2 Отговор
    Ще ви правя на салата

    Коментиран от #29, #31

    22:21 15.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 мдааааа

    3 9 Отговор
    От толкова застоял живот в бункера , нищо чудно скоро да го видим в инвалидна количка ...

    22:22 15.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 От кой бункер по-точно?

    3 8 Отговор

    До коментар #1 от "Гейзера":

    От Сочи или от Валдай?

    Коментиран от #36

    22:24 15.09.2026

  • 27 Бялата Нива ,

    4 11 Отговор

    До коментар #21 от "Бялджип":

    Спасението е - ДЕПУТИНИЗАЦИЯ ..

    Коментиран от #32, #34

    22:24 15.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Поправка

    7 2 Отговор
    С памперс първият дипломат на Берлин: Путин няма да сплаши НАТО

    22:26 15.09.2026

  • 31 Ицо

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "Путин":

    Ще правиш дудучета под вода.

    Коментиран от #38

    22:26 15.09.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Точен

    8 2 Отговор
    Точно така е, Путин няма да плаши НАТОто. Той ще го стащи...

    22:26 15.09.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Оги

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "Путин е заплахата за Световния мир":

    А нещо да кажеш за нахлуванията на САЩ в Ирак, Югославия, Либия, Сирия, Афганистан и т.н.?

    Коментиран от #41

    22:27 15.09.2026

  • 36 Гейзера

    5 3 Отговор

    До коментар #26 от "От кой бункер по-точно?":

    За това целият Киев спи в метрото и се прескачат като плъхове🤣

    22:27 15.09.2026

  • 37 Де бил

    4 2 Отговор
    Путин въобще не ви плаши! Вие се плашите от избори ! Там явно ви казват,че сте за боклука.

    Коментиран от #43, #44

    22:27 15.09.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Баааааа

    4 1 Отговор
    Това спаружено старче на снимката е дал-взел.Ами закопа и милиони руснета.

    22:29 15.09.2026

  • 40 Не си

    1 1 Отговор
    видял новите къси Калашници!

    22:29 15.09.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Брачед ,

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Бялджип":

    Руzzкият Al ли ти го нашепна ?

    22:31 15.09.2026

  • 43 Прати ли

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "Де бил":

    на Путин,крем Бочко?

    22:33 15.09.2026

  • 44 Тошо Сводката

    2 3 Отговор

    До коментар #37 от "Де бил":

    Руснаци стават на тор пет години за две села,немците си живеят живота.Кремълските нацисти не знаят дали утре ще се събудят.Ей го на.За два дни двама руски генерала посетиха свети Петър.

    22:34 15.09.2026

  • 45 НА тоа

    2 1 Отговор
    Няма, няма... Бау!

    22:36 15.09.2026

  • 46 Хайо

    2 0 Отговор
    Хубавото от всичко е ,че когато започне войната Европа-Русия ,Германия ще бъде ударена най болезнено .

    22:53 15.09.2026

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