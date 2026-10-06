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Милан излезе начело в битката за Ендрик за сметка на друг италиански отбор

Милан излезе начело в битката за Ендрик за сметка на друг италиански отбор

6 Октомври, 2026 06:30 504 0

  • ендрик-
  • реал мадрид-
  • милан-
  • футбол

"Росонерите" имат сериозно предимство пред Рома за звездата на Реал Мадрид заради отличните си отношения с неговите представители

Милан излезе начело в битката за Ендрик за сметка на друг италиански отбор - 1
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Милан постепенно започва да изглежда като фаворит за привличането на Ендрик от Реал Мадрид. „Росонерите“ и Рома следят ситуацията около бразилския нападател още от лятото, но италианският гранд има няколко сериозни предимства, които могат да се окажат решаващи.

Рома също не се е отказала от идеята да привлече Ендрик и дори може да обсъди евентуална сделка с Реал Мадрид по време на предстоящата среща между двата клуба в Шампионската лига по-късно този месец. Според “La Gazzetta dello Sport” обаче Милан няма причина да се притеснява на този етап.

Основното предимство на „росонерите“ е отличната им връзка с “Roc Nation” – агенцията, която представлява Ендрик. Собственикът на Милан Джери Кардинале има близки отношения с компанията, която се очаква да има ключова роля при евентуален трансфер на бразилеца.

Милан и “Roc Nation” си партнират от 2020 година, а клубът има добри отношения и с Реал Мадрид. Двата клуба вече работиха заедно по трансфера на Браим Диас, което допълнително може да улесни евентуални преговори.


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