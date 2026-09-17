Новини
България »
Адв. Рангелов: Заплаха от родител е отключила трагедията с Ивайло Калушев

Адв. Рангелов: Заплаха от родител е отключила трагедията с Ивайло Калушев

17 Септември, 2026 07:21 973 23

  • ивайло калушев-
  • убийство-
  • петрохан-
  • педофил-
  • педофилия-
  • адвокат людмил рангелов

Роднините на загиналите, сред които и майката на Николай Златков, отхвърлят заключенията на прокуратурата и ги определят като свободни съчинения

Адв. Рангелов: Заплаха от родител е отключила трагедията с Ивайло Калушев - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заплаха от баща на малолетно дете вероятно е конкретният повод, отключил трагичните действия на Ивайло Калушев, довели до смъртта на групата му на Петрохан и Околчица. Това съобщи за Bulgaria ON AIR адвокат Людмил Рангелов.

Той представи детайли около комплексната експертиза и възможните мотиви за безпрецедентния криминален случай.

Според адвокат Рангелов, основният въпрос за външна намеса вече има категоричен отрицателен отговор. Назначените експертизи сочат, че Калушев е имал криминални предпочитания към малолетни лица, които е успявал да пази в тайна дълго време.

„Последните му действия са свързани с опит да се привлече някакво малолетно лице в тази група, за да бъде експлоатирано. Обаче това малолетно лице има някакъв сериозен баща“, посочва юристът. Предполага се, че последвалият разговор и евентуална реална заплаха към Калушев са прелели чашата и са провокирали крайните му решения.

За да запази тайната си дори след смъртта, организаторът е ликвидирал останалите членове на групата, тъй като те са разполагали с компрометираща информация. „Всеки от тези лица, ако е жив след неговата смърт, може да го компрометира. Затова всички ги няма“, допълва Рангелов, подчертавайки манипулативните способности на извършителя.

В момента се водят и други досъдебни производства, свързани със случая. Едното касае евентуално престъпление по служба в училище „Космос“, където може да бъдат открити нарушения на служебните задължения. Другото разследва паричните потоци и даренията, получавани от групата.

Юристът е скептичен, че финансовото разследване ще доведе до нещо съществено, тъй като даренията са правени доброволно от хора, припознали обявените природозащитни каузи. „Изключвам да са знаели за това, което се случва на хижата и да са подкрепяли такива действия“, уточнява той, пише dunavmost.com.

Роднините на загиналите, сред които и майката на Николай Златков, отхвърлят заключенията на прокуратурата и ги определят като свободни съчинения. Рангелов изразява съчувствие към трагедията им, но е категоричен, че спекулациите за мафиотско или политическо убийство са напълно неоснователни.

„Няма някаква реална политическа връзка“, категоричен е той. Очаква се следващият официален брифинг на разследващите да се проведе след предстоящите президентски избори, за да се избегне по-нататъшно изкуствено политизиране на трагедията.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кьо рав 4

    5 0 Отговор
    По голяма снимка немаше ли

    Коментиран от #3, #12

    07:26 17.09.2026

  • 2 Мислил

    7 2 Отговор
    дядката , мислил и ей на какво изтропал и той !

    07:26 17.09.2026

  • 3 Ква заплаха

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кьо рав 4":

    Цялата извратения на тази секта, едва ли щеше да излезе наяве, ако не бяха са изпотреоали.

    07:28 17.09.2026

  • 4 яааа

    4 2 Отговор
    Е разбира се, бащата е виновен, че оня е психопат и убиец, няма как. Да не не се окаже също, че бащата се казва Путин. Съвсем за идд иоти ни взеха. Следвайте парите там е истината. Ама не им изнася.

    07:30 17.09.2026

  • 5 ами фейсконтрол

    3 1 Отговор
    Аз като видя някой с такъв нос като на снимката бягам далеч. Психарски е. И очите - инстинктивно всеки нормален човек ще реши, че тоя е куку. Не знам хората слепи ли са, глухи ли са, чеч ак деца са му даже не поверявали, а направо подарявали. Родитуелит на15 годишния защо не са в затвора за неупражнен родителски контрол?

    07:31 17.09.2026

  • 6 Какво е това

    3 1 Отговор
    "криминални предпочитания към малолетни лица" ? За храна ли ги е предпочитал криминално или за какво точно? Може да ги е обучавал за "Гласът", "Ергена" , "Евровизия" , "фермер търси крава" ... DW

    07:32 17.09.2026

  • 7 Не употребявайте

    4 3 Отговор
    Думата майки за тези откачалки .

    07:33 17.09.2026

  • 8 юристът не е у ред!

    8 2 Отговор
    „Последните му действия са свързани с опит да се привлече някакво малолетно лице в тази група, за да бъде експлоатирано. Обаче това малолетно лице има някакъв сериозен баща“, посочва юристът. хахахаха.... и още по сериозна кака нали?

    07:34 17.09.2026

  • 9 авантгард

    5 1 Отговор
    И това било юрист... позор!
    Неадекватни съчинения.

    07:36 17.09.2026

  • 10 Ахъм

    7 0 Отговор
    Остана само всички изказали се специалисти да обяснят защо групата е притежавала имоти точно в двата края на страната - на сръбската и на турската граница.

    07:36 17.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Банаан

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кьо рав 4":

    Всичко е пропаганда баце.
    И прокуратурата се включи в предизборната кампания.

    07:39 17.09.2026

  • 13 Бащата

    0 1 Отговор
    Значи бащата не отишъл в полицията, а взел да плащи?

    Прикривал е престъпление или е изнудвал?


    За балъци ли ги товорят тия?

    07:41 17.09.2026

  • 14 Сигурно точно така е било нали

    2 1 Отговор
    даренията да са правени доброволно от хора, припознали обявените природозащитни каузи. Аре черта...

    07:42 17.09.2026

  • 15 Олее.....

    3 0 Отговор
    „Няма някаква реална политическа връзка“, категоричен е той.

    07:43 17.09.2026

  • 16 Лопата Орешник

    1 0 Отговор
    Добре де, не е ли по лесно ако така и така ще убива, да убие само този, който заплашвал схемата и да си я продължи? Или само е чакал някой да го заплаши и веднага е преминал към ритуални убийства и самоубийство? Сигурен съм, че щом софийското кметче е давало кинти, схемата е мръсна, но точно тази версия издиша абсолютно!

    Коментиран от #21

    07:44 17.09.2026

  • 17 Пeдoфилската секта ПП-ДБ

    3 0 Отговор
    е най-голямото зло за България.

    07:44 17.09.2026

  • 18 Тенчо

    0 0 Отговор
    Какви бяха тия простаци на брифинга на прокуратурата? Някакви сексперти били?

    07:46 17.09.2026

  • 19 Че той ако се замисляте

    1 1 Отговор
    И Стефан Данаилов бая деца в къщата си събираше че и пиене, цигарки и ядки даже им купуваше нали? И той някакви "предпочитания" може да е имал теоритично. Що не бре адвокате Рангелов?

    Коментиран от #22

    07:47 17.09.2026

  • 20 Кметът Васил(Ка)

    2 0 Отговор
    И аз припознах благородна кауза.. Даже ходих в хижа "Петрохан" да си почивам и да гледам как дечицата четат едни дебели книги на английски..

    07:47 17.09.2026

  • 21 Бай Ганьо

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Лопата Орешник":

    Истината не е важна. Важно е да се омаскари опозицията.

    07:48 17.09.2026

  • 22 Ами Слави ?

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Че той ако се замисляте":

    Ами Бою с малолетни тенесистки ? А?

    07:48 17.09.2026

  • 23 факт

    0 0 Отговор
    продължават с лъжи и манипулации

    07:54 17.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове