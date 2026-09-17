Адв. Рангелов: Заплаха от родител е отключила трагедията с Ивайло Калушев

Заплаха от баща на малолетно дете вероятно е конкретният повод, отключил трагичните действия на Ивайло Калушев, довели до смъртта на групата му на Петрохан и Околчица. Това съобщи за Bulgaria ON AIR адвокат Людмил Рангелов.
Той представи детайли около комплексната експертиза и възможните мотиви за безпрецедентния криминален случай.
Според адвокат Рангелов, основният въпрос за външна намеса вече има категоричен отрицателен отговор. Назначените експертизи сочат, че Калушев е имал криминални предпочитания към малолетни лица, които е успявал да пази в тайна дълго време.
„Последните му действия са свързани с опит да се привлече някакво малолетно лице в тази група, за да бъде експлоатирано. Обаче това малолетно лице има някакъв сериозен баща“, посочва юристът. Предполага се, че последвалият разговор и евентуална реална заплаха към Калушев са прелели чашата и са провокирали крайните му решения.
За да запази тайната си дори след смъртта, организаторът е ликвидирал останалите членове на групата, тъй като те са разполагали с компрометираща информация. „Всеки от тези лица, ако е жив след неговата смърт, може да го компрометира. Затова всички ги няма“, допълва Рангелов, подчертавайки манипулативните способности на извършителя.
В момента се водят и други досъдебни производства, свързани със случая. Едното касае евентуално престъпление по служба в училище „Космос“, където може да бъдат открити нарушения на служебните задължения. Другото разследва паричните потоци и даренията, получавани от групата.
Юристът е скептичен, че финансовото разследване ще доведе до нещо съществено, тъй като даренията са правени доброволно от хора, припознали обявените природозащитни каузи. „Изключвам да са знаели за това, което се случва на хижата и да са подкрепяли такива действия“, уточнява той, пише dunavmost.com.
Роднините на загиналите, сред които и майката на Николай Златков, отхвърлят заключенията на прокуратурата и ги определят като свободни съчинения. Рангелов изразява съчувствие към трагедията им, но е категоричен, че спекулациите за мафиотско или политическо убийство са напълно неоснователни.
„Няма някаква реална политическа връзка“, категоричен е той. Очаква се следващият официален брифинг на разследващите да се проведе след предстоящите президентски избори, за да се избегне по-нататъшно изкуствено политизиране на трагедията.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кьо рав 4
Коментиран от #3, #12
07:26 17.09.2026
2 Мислил
07:26 17.09.2026
3 Ква заплаха
До коментар #1 от "Кьо рав 4":Цялата извратения на тази секта, едва ли щеше да излезе наяве, ако не бяха са изпотреоали.
07:28 17.09.2026
4 яааа
07:30 17.09.2026
5 ами фейсконтрол
07:31 17.09.2026
6 Какво е това
07:32 17.09.2026
7 Не употребявайте
07:33 17.09.2026
8 юристът не е у ред!
07:34 17.09.2026
9 авантгард
Неадекватни съчинения.
07:36 17.09.2026
10 Ахъм
07:36 17.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Банаан
До коментар #1 от "Кьо рав 4":Всичко е пропаганда баце.
И прокуратурата се включи в предизборната кампания.
07:39 17.09.2026
13 Бащата
Прикривал е престъпление или е изнудвал?
За балъци ли ги товорят тия?
07:41 17.09.2026
14 Сигурно точно така е било нали
07:42 17.09.2026
15 Олее.....
07:43 17.09.2026
16 Лопата Орешник
Коментиран от #21
07:44 17.09.2026
17 Пeдoфилската секта ПП-ДБ
07:44 17.09.2026
18 Тенчо
07:46 17.09.2026
19 Че той ако се замисляте
Коментиран от #22
07:47 17.09.2026
20 Кметът Васил(Ка)
07:47 17.09.2026
21 Бай Ганьо
До коментар #16 от "Лопата Орешник":Истината не е важна. Важно е да се омаскари опозицията.
07:48 17.09.2026
22 Ами Слави ?
До коментар #19 от "Че той ако се замисляте":Ами Бою с малолетни тенесистки ? А?
07:48 17.09.2026
23 факт
07:54 17.09.2026