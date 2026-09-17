Адв. Рангелов: Заплаха от родител е отключила трагедията с Ивайло Калушев

Заплаха от баща на малолетно дете вероятно е конкретният повод, отключил трагичните действия на Ивайло Калушев, довели до смъртта на групата му на Петрохан и Околчица. Това съобщи за Bulgaria ON AIR адвокат Людмил Рангелов.

Той представи детайли около комплексната експертиза и възможните мотиви за безпрецедентния криминален случай.

Според адвокат Рангелов, основният въпрос за външна намеса вече има категоричен отрицателен отговор. Назначените експертизи сочат, че Калушев е имал криминални предпочитания към малолетни лица, които е успявал да пази в тайна дълго време.

„Последните му действия са свързани с опит да се привлече някакво малолетно лице в тази група, за да бъде експлоатирано. Обаче това малолетно лице има някакъв сериозен баща“, посочва юристът. Предполага се, че последвалият разговор и евентуална реална заплаха към Калушев са прелели чашата и са провокирали крайните му решения.

За да запази тайната си дори след смъртта, организаторът е ликвидирал останалите членове на групата, тъй като те са разполагали с компрометираща информация. „Всеки от тези лица, ако е жив след неговата смърт, може да го компрометира. Затова всички ги няма“, допълва Рангелов, подчертавайки манипулативните способности на извършителя.

В момента се водят и други досъдебни производства, свързани със случая. Едното касае евентуално престъпление по служба в училище „Космос“, където може да бъдат открити нарушения на служебните задължения. Другото разследва паричните потоци и даренията, получавани от групата.

Юристът е скептичен, че финансовото разследване ще доведе до нещо съществено, тъй като даренията са правени доброволно от хора, припознали обявените природозащитни каузи. „Изключвам да са знаели за това, което се случва на хижата и да са подкрепяли такива действия“, уточнява той, пише dunavmost.com.

Роднините на загиналите, сред които и майката на Николай Златков, отхвърлят заключенията на прокуратурата и ги определят като свободни съчинения. Рангелов изразява съчувствие към трагедията им, но е категоричен, че спекулациите за мафиотско или политическо убийство са напълно неоснователни.

„Няма някаква реална политическа връзка“, категоричен е той. Очаква се следващият официален брифинг на разследващите да се проведе след предстоящите президентски избори, за да се избегне по-нататъшно изкуствено политизиране на трагедията.