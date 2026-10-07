Стивън Джерард защити Роналдо и предрече крах за Жезуш: С нацията не се правят шеги

Легендата на Ливърпул и бивш капитан на английския гранд Стивън Джерард излезе с остра позиция по скандала, който разтърси португалския футбол.

Поводът е изострилият се конфликт между голямата звезда Кристиано Роналдо и селекционера на Португалия Жорже Жезуш. Наскоро 41-годишният нападател излезе с официално изявление, в което разкри, че наставникът на два пъти не е удържал на дадено обещание.

Според Джерард подобно поведение може да коства главата на Жезуш. Пред изданието FullTime Report англичанинът заяви:

„Според мен с тези си действия Жорже Жезуш сам си подписа уволнението. Роналдо не е просто футболист, той е символ, огромна и мощна фигура за цяла една държава, а с такива неща не се шегува. Видяхме какво се случи и с Тен Хаг в Манчестър Юнайтед – кариерата му на практика бе съсипана завинаги. Треньорът трябва да показва същото уважение към играчите си, каквото очаква и те да показват към него. Точно там според мен е коренът на проблемите между Роналдо и Жезуш. Пожелавам му успех, но съм убеден, че за Жорже Жезуш тази история няма да завърши добре.“

Аналогията, която Джерард прави с Ерик тен Хаг, не е случайна. Тя препраща към бурния разрив между Роналдо и нидерландския мениджър по време на втория му престой в Манчестър Юнайтед. Тогава, през ноември 2022 г., португалецът даде взривоопасно интервю пред Пиърс Морган, в което открито обяви, че не изпитва респект към Тен Хаг, защото не усеща същото от негова страна. Резултатът бе незабавен – „червените дяволи“ прекратиха контракта на звездата по взаимно съгласие.