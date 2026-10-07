Давид Силва се завръща във футбола на 40 години

Една от най-големите легенди на испанския футбол отново ще обуе бутонките. Магьосникът от Канарските острови Давид Силва е на път да поднови кариерата си, почти две години след като официално се оттегли.

40-годишният плеймейкър, който сложи край на професионалния си път с екипа на Реал Сосиедад през юли 2023 година, е постигнал договорка с екзотичен клуб. Новото му предизвикателство се казва Сюпрем Ша Тин - отбор, състезаващ се в елита на Хонконг.

Новината бе потвърдена от самия клуб с ентусиазирано съобщение в социалните мрежи: „Ударихме джакпота с този трансфер!“. Това е втори пореден удар за азиатския тим на испанския пазар, след като броени дни по-рано към състава се присъедини и друг футболист от Пиренеите - Айтор Алдалур Агиресабал.

Емоцията си не скри и самият Силва, който се обърна към новите си фенове с видео обръщение:

„Изключително щастлив съм, че ставам част от Сюпрем Ша Тин. Очаквам с голямо нетърпение да пристигна в Хонконг, да се потопя в културата и да се насладя на футбола там. Нямам търпение да дойда при вас. Ще се видим скоро, поздрави на всички!“

В момента новият отбор на бившата звезда на Манчестър Сити и Валенсия заема осмата позиция в класирането на Висшата лига на Хонконг.