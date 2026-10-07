Почина жената, превърнала се в символ на жилищните протести в Испания

Мария дел Кармен Абаскал, известна в Испания като Марикармен, почина на 87 години в болница „Грегорио Мараньон“ в Мадрид. Нейното принудително извеждане от дома ѝ в края на септември предизвика масови протести срещу жилищната криза и превърна възрастната жена в символ на борбата срещу изгонванията, предаде EuroNews.

Смъртта е обявена от Синдиката на наемателите, семейството и адвокатката на Марикармен. Тя е останала в болница след извеждането от жилището на 23 септември. Причината за смъртта не е съобщена публично. Ел Паис уточнява, че е починала в болницата в Мадрид, а Синдикатът на наемателите посочва, че е била хоспитализирана от деня на принудителното извеждане.

Живяла е в дома си от 1956 година

Марикармен е обитавала апартамента в мадридския квартал Ретиро от 1956 г., когато родителите ѝ подписали договор за наем. След смъртта на баща ѝ договорът преминал към майка ѝ, а след това и към нея. Тя е живяла в жилището повече от седем десетилетия.

Спорът започнал, след като имотът бил продаден на инвестиционна компания. Собственикът оспорил правото ѝ да остане в апартамента заради последователното прехвърляне на договора. Делото стигнало до Върховния съд на Испания, който през март се произнесъл в полза на собствениците.

Марикармен е получавала пенсия от 1400 евро и е плащала около 500 евро месечно за наем и сметки. След съдебното решение от нея е поискан наем, който е бил значително по-висок от предишния и непосилен за доходите ѝ. Преди окончателното извеждане са направени четири опита, като първите три са били отложени.

„Борете се за това, което е ваше“

На 23 септември Марикармен беше изнесена от жилището с носилка, докато пред сградата се бяха събрали нейни поддръжници. Протести имаше в Мадрид и редица други испански градове. По данни на испанската делегация в Мадрид само една от демонстрациите в столицата е събрала около 10 000 души.

След натиска на протестиращите е постигнато споразумение, което е щяло да ѝ позволи да се върне в дома си с нов договор за наем. Синдикатът, семейството и адвокатката ѝ обаче заявиха, че решението е дошло твърде късно. В последното си послание към протестиращите Марикармен е казала: „Борете се, продължавайте да се борите за това, което е ваше.“

Жилищната криза вече е и политическа криза

Случаят с Марикармен изведе жилищната криза в центъра на политическия дневен ред. Испанското правителство одобри 21 спешни мерки, сред които защита за уязвими наематели, ограничения върху спекулативните покупки на имоти и фонд от 10 милиарда евро за кредити при покупка на първо жилище.

Премиерът Педро Санчес заяви: „Няма да допуснем повече изгонвания като това, което преживя Марикармен.“ Мерките трябва да бъдат потвърдени от временния парламент, след като бяха насрочени предсрочни избори за 29 ноември. В същото време синдикатите на наемателите заявиха, че ще продължат протестите и кампанията за право на достъпно жилище.