Чумата в Русия се обсъжда по целия свят, а Тръмп дори планира да се обади на Путин. Наистина ли е толкова сериозно?

Възможен случай на чума в Русия предизвика международно внимание, след като научна сътрудничка от Иркутския противочумен институт почина при неизяснени обстоятелства. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че възнамерява да разговаря с Владимир Путин, за да получи информация за случилото се. Ситуацията ще бъде обсъдена и в Брюксел на заседание на Комитета за здравна сигурност на Европейския съюз, а Монголия и Китай са поискали допълнителни данни от руските власти, съобщава Meduza.
На този етап причината за смъртта не е потвърдена като чума. Ако диагнозата бъде доказана, това ще е първият регистриран случай на заболяването в Русия от 2016 г. За сравнение, в САЩ всяка година се диагностицират средно по седем случая, включително белодробната форма.
СЗО оценява риска като нисък
Световната здравна организация е поискала информация от руските ведомства за ситуацията в Иркутска област. Оценката на организацията е, че рискът за хората в Русия е нисък, а за населението в Европа е много нисък.
Чумата не се предава лесно от човек на човек. Хората, които са били в контакт с починалата, са поставени под карантина и се наблюдават. При ранно започване на антибиотично лечение заболяването може да бъде повлияно, а в Русия е достъпна и ваксинация срещу инфекцията.
Липсата на информация засилва тревогата
Международното безпокойство изглежда е свързано не толкова с потвърдена епидемия, колкото с липсата на ясни официални обяснения от руските власти. Ръководителят на СЗО Тедрос Гебрейесус подчерта, че „съвременният, пълен и прозрачен обмен на информация“ е необходим за точната оценка на риска и за изясняването на противоречивите съобщения.
Американски представители са заявили пред The Wall Street Journal, че от руските власти е постъпила „изключително малко“ информация за случая. Според The Washington Post Държавният департамент на САЩ подготвя дипломатическо послание с искане за допълнителни данни за смъртта на служителката и последвалите карантинни мерки.
Данните към момента не сочат потвърдена епидемия, но окончателната оценка зависи от изясняването на причината за смъртта и от информацията за здравословното състояние на контактните лица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ротшилд
22:08 07.10.2026
2 Пич
Много е удобно да се инициира нова епидемия, и за това да се обвини Русия!!!
Няма нищо сериозно, но тъмната държава управляваща САЩ, ще пусне собствена чума, и ще го направи много сериозно!!! Не вярвайте че ще се поколебаят, защото вече ви избиваха!!! Вече е видно че техните медии подгряват ситуацията!!! А ще обвинят Русия, и всички ще вярват!!!
Коментиран от #7, #8
22:10 07.10.2026
3 Овчар
Коментиран от #22, #33
22:10 07.10.2026
4 Гост
Българските експерти какво казват? Тагарев, нещо?
22:10 07.10.2026
5 Бяла мечка
22:11 07.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
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8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НА ЗАРАЗЯВАНЕ С ЧУМА В САЩ
..... И 3 В МОНГОЛИЯ КОЯТО ГРАНИЧИ С ИРКУТСКА ОБЛАСТ
.....
ОБАЧЕ НИКОЙ НЕ НАПРАВИ ХИБРИДКА ОТ ТОВА :)
Коментиран от #14
22:15 07.10.2026
10 Абе
22:18 07.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
И ИЗТОЧЕН СИБИР СА НОСИТЕЛИ
НА ЧУМНИ БАКТЕРИИ
.....
ЗАТОВА Е МНОГОКРАТНО ОБЯВЯВАНО ДА НЕ СЕ ЯДАТ.. И ПОСТОЯННО СЕ ПРАВЯТ ИЗСЛЕДВАНИЯ.....
С ТОВА КОЕТО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ПРЕВАНТИВНО В БЪЛГАРИЯ
Е ДА ЕВТАНАЗИРАМЕ СЪСЕЛА СЕРГЕЙ - ДИР БГ СТАНА СЪВСЕМ ОТКРИТО РУСОФОБСКА:)
Коментиран от #20
22:22 07.10.2026
14 Да бе, да
До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":И колко от тях са работели в лаборатори занимаващи се с заразни патогени и колко са бели фермери заразили се от диви гризачи?
Коментиран от #16, #28
22:22 07.10.2026
15 мдааааа
22:24 07.10.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #14 от "Да бе, да":ВСЕКИ МЕСЕЦ БРАТУШКИТЕ СЪБИРАТ ПОНЕ ПО 500 ПРОБИ ОТ ИЗПРАЖНЕНИЯ НА СЪСЕЛИ
.....
КОИТО СА НОСИТЕЛИ НА ЧУМАТА И ГИ ПРОВЕРЯВАТ ЗА ДА ИМАТ КАРТИ
...
ИМА СИ И ПРОТОКОЛ - ЛАБОРАНТКАТА ЗАЩО Е СКРИЛА ЧЕ Е СЧУПИЛА ЕПРУВЕТКА И СЕ Е ПОРЯЗАЛА ?
Коментиран от #27
22:26 07.10.2026
17 Ердоган
22:26 07.10.2026
18 Соломон
Да ни е жив и здрав най-великият човек на света!
Тръмп няма търпение също да го поздрави по телефона!
22:27 07.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
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21 тъй ами
22:30 07.10.2026
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24 така, така
Явно с този казус ще ни занимават още. Питам обаче, защо не се вдига същия шум, когато чумата взима жертви в Африка, еле че там няма необходимата увереност, че местните власт ще се справят с ограничението и контрола на разпространението. Тази истерия ми идва вповече
22:32 07.10.2026
25 Всички злини идват от кочината
До коментар #19 от "Гориил":Въпросът е колко бързо ще пламне кочината и ще тръгне по света. Ясно е какво правят в този институт. Както винаги ще отричат до последно, както с Чернобил.
Коментиран от #26
22:33 07.10.2026
26 Ами
До коментар #25 от "Всички злини идват от кочината":Точно така. Тази азиатска кочина трови по всякакъв начин света вече поне 100 години.
22:37 07.10.2026
27 Ами
До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Това за пореден път това само потвърждава пословичната некадърност и склонност за прекриване на поблемите в Русия по стара традиция от СССР.
22:42 07.10.2026
28 умнико
До коментар #14 от "Да бе, да":не е важно кой, къде е работил, а дали ситуацията е овладяна от местните власти. В момента от мухата се прави слон.
Но, ако аз съм на мястото на руснаците, то щях да зарадвам всички, упражняващи се по темата да са спокойни и да се заредат с лекарства и каквото там ще им трябва. Няма да са разочаровани в очакванията си - всичко е готово страховете им да се сбъднат
Коментиран от #31, #32
22:43 07.10.2026
29 Копейко
22:44 07.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Овчи
До коментар #3 от "Овчар":Требеше вече да си легнал .. Утре кой ще дои ?!
22:48 07.10.2026