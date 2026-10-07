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Чумата в Русия се обсъжда по целия свят, а Тръмп дори планира да се обади на Путин. Наистина ли е толкова сериозно?

Чумата в Русия се обсъжда по целия свят, а Тръмп дори планира да се обади на Путин. Наистина ли е толкова сериозно?

7 Октомври, 2026 22:05 908 33

  • чума-
  • русия-
  • световна здравна организация-
  • доналд тръмп-
  • иркутск

СЗО оценява риска за Русия като нисък, а за Европа като много нисък. Международното безпокойство е свързано основно с липсата на подробна информация от руските власти.

Чумата в Русия се обсъжда по целия свят, а Тръмп дори планира да се обади на Путин. Наистина ли е толкова сериозно? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Възможен случай на чума в Русия предизвика международно внимание, след като научна сътрудничка от Иркутския противочумен институт почина при неизяснени обстоятелства. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че възнамерява да разговаря с Владимир Путин, за да получи информация за случилото се. Ситуацията ще бъде обсъдена и в Брюксел на заседание на Комитета за здравна сигурност на Европейския съюз, а Монголия и Китай са поискали допълнителни данни от руските власти, съобщава Meduza.

На този етап причината за смъртта не е потвърдена като чума. Ако диагнозата бъде доказана, това ще е първият регистриран случай на заболяването в Русия от 2016 г. За сравнение, в САЩ всяка година се диагностицират средно по седем случая, включително белодробната форма.

СЗО оценява риска като нисък

Световната здравна организация е поискала информация от руските ведомства за ситуацията в Иркутска област. Оценката на организацията е, че рискът за хората в Русия е нисък, а за населението в Европа е много нисък.

Чумата не се предава лесно от човек на човек. Хората, които са били в контакт с починалата, са поставени под карантина и се наблюдават. При ранно започване на антибиотично лечение заболяването може да бъде повлияно, а в Русия е достъпна и ваксинация срещу инфекцията.

Липсата на информация засилва тревогата

Международното безпокойство изглежда е свързано не толкова с потвърдена епидемия, колкото с липсата на ясни официални обяснения от руските власти. Ръководителят на СЗО Тедрос Гебрейесус подчерта, че „съвременният, пълен и прозрачен обмен на информация“ е необходим за точната оценка на риска и за изясняването на противоречивите съобщения.

Американски представители са заявили пред The Wall Street Journal, че от руските власти е постъпила „изключително малко“ информация за случая. Според The Washington Post Държавният департамент на САЩ подготвя дипломатическо послание с искане за допълнителни данни за смъртта на служителката и последвалите карантинни мерки.

Данните към момента не сочат потвърдена епидемия, но окончателната оценка зависи от изясняването на причината за смъртта и от информацията за здравословното състояние на контактните лица.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ротшилд

    7 3 Отговор
    Четете нашите свободни и независими медии.

    22:08 07.10.2026

  • 2 Пич

    8 7 Отговор
    Обясних вече!!!
    Много е удобно да се инициира нова епидемия, и за това да се обвини Русия!!!
    Няма нищо сериозно, но тъмната държава управляваща САЩ, ще пусне собствена чума, и ще го направи много сериозно!!! Не вярвайте че ще се поколебаят, защото вече ви избиваха!!! Вече е видно че техните медии подгряват ситуацията!!! А ще обвинят Русия, и всички ще вярват!!!

    Коментиран от #7, #8

    22:10 07.10.2026

  • 3 Овчар

    10 4 Отговор
    Чакам дойче веле и ройтерите да кажат че зеления йордек напредва към Москва и лягам..!

    Коментиран от #22, #33

    22:10 07.10.2026

  • 4 Гост

    6 3 Отговор
    Ко? Перчема щял да звъни на Вовата? Та тия у Фермата с една шарка не моат се оправят...
    Българските експерти какво казват? Тагарев, нещо?

    22:10 07.10.2026

  • 5 Бяла мечка

    3 3 Отговор
    То само ЕБОЛА НЕ намериха там ....да ти сер.....ам на анализите.

    22:11 07.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 2 Отговор
    МИНАЛАТА ГОДИНА СЗО РЕГИСТРИРА 5 СЛУЧАЯ
    НА ЗАРАЗЯВАНЕ С ЧУМА В САЩ
    ..... И 3 В МОНГОЛИЯ КОЯТО ГРАНИЧИ С ИРКУТСКА ОБЛАСТ
    .....
    ОБАЧЕ НИКОЙ НЕ НАПРАВИ ХИБРИДКА ОТ ТОВА :)

    Коментиран от #14

    22:15 07.10.2026

  • 10 Абе

    5 1 Отговор
    Сега остава обвинят Украйна и "биолабораторите" там че са разработели зараза дето разпространяват с белите мечки в Сибир.

    22:18 07.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 3 Отговор
    ВСИЧКИ СЪСЕЛИ В СТЕПИТЕ НА МОНГОЛИЯ
    И ИЗТОЧЕН СИБИР СА НОСИТЕЛИ
    НА ЧУМНИ БАКТЕРИИ
    .....
    ЗАТОВА Е МНОГОКРАТНО ОБЯВЯВАНО ДА НЕ СЕ ЯДАТ.. И ПОСТОЯННО СЕ ПРАВЯТ ИЗСЛЕДВАНИЯ.....
    С ТОВА КОЕТО МОЖЕМ ДА НАПРАВИМ ПРЕВАНТИВНО В БЪЛГАРИЯ
    Е ДА ЕВТАНАЗИРАМЕ СЪСЕЛА СЕРГЕЙ - ДИР БГ СТАНА СЪВСЕМ ОТКРИТО РУСОФОБСКА:)

    Коментиран от #20

    22:22 07.10.2026

  • 14 Да бе, да

    1 3 Отговор

    До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    И колко от тях са работели в лаборатори занимаващи се с заразни патогени и колко са бели фермери заразили се от диви гризачи?

    Коментиран от #16, #28

    22:22 07.10.2026

  • 15 мдааааа

    3 0 Отговор
    Навремето , когато баба ми се ядосаше , казваше - Чумата да ги тръшне дано ...

    22:24 07.10.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 4 Отговор

    До коментар #14 от "Да бе, да":

    ВСЕКИ МЕСЕЦ БРАТУШКИТЕ СЪБИРАТ ПОНЕ ПО 500 ПРОБИ ОТ ИЗПРАЖНЕНИЯ НА СЪСЕЛИ
    .....
    КОИТО СА НОСИТЕЛИ НА ЧУМАТА И ГИ ПРОВЕРЯВАТ ЗА ДА ИМАТ КАРТИ
    ...
    ИМА СИ И ПРОТОКОЛ - ЛАБОРАНТКАТА ЗАЩО Е СКРИЛА ЧЕ Е СЧУПИЛА ЕПРУВЕТКА И СЕ Е ПОРЯЗАЛА ?

    Коментиран от #27

    22:26 07.10.2026

  • 17 Ердоган

    4 0 Отговор
    Путинофили, тук акцента е върху думичката, по която вие сте експерти - БИОЛАБОРАТОРИЯ. Защо не кажете на Тръмп как стоят нещата?

    22:26 07.10.2026

  • 18 Соломон

    3 1 Отговор
    Честит рожден Ден на Владимир Путин!

    Да ни е жив и здрав най-великият човек на света!

    Тръмп няма търпение също да го поздрави по телефона!

    22:27 07.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 тъй ами

    3 2 Отговор
    Всичко гадно идва от Русия- то не е чума, холера, ебола, варицела, ханта вирус, рукола... Обаче от САЩ и Великобритания идва единствено красота - Обама, Байдън, Камала, Борис Джонсън, Лиз Тръс, Киър Стармър.... Зеленски... Ние сме част от тази красота - Паси, Нейнски, Тагарев, Мирчев, Гюров, Дайнов, Лозанов, Янакиев, Глишев... и ний сме дали нещо на света.

    22:30 07.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 така, така

    1 1 Отговор
    за този случай 4се изписа толкова много - от как се е заразила жената, до колко точно са карантирани като бройка, кои болници са затворени и т.н.. Отделно имаше изявление от руските официални власти кой е компетентния орган по въпроса и да се вярва само на неговите изявления, а не на слухове. Мисля, че така биха реагирали всички държави с подобен казус, но на наш.......нема угода.
    Явно с този казус ще ни занимават още. Питам обаче, защо не се вдига същия шум, когато чумата взима жертви в Африка, еле че там няма необходимата увереност, че местните власт ще се справят с ограничението и контрола на разпространението. Тази истерия ми идва вповече

    22:32 07.10.2026

  • 25 Всички злини идват от кочината

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Гориил":

    Въпросът е колко бързо ще пламне кочината и ще тръгне по света. Ясно е какво правят в този институт. Както винаги ще отричат до последно, както с Чернобил.

    Коментиран от #26

    22:33 07.10.2026

  • 26 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Всички злини идват от кочината":

    Точно така. Тази азиатска кочина трови по всякакъв начин света вече поне 100 години.

    22:37 07.10.2026

  • 27 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Това за пореден път това само потвърждава пословичната некадърност и склонност за прекриване на поблемите в Русия по стара традиция от СССР.

    22:42 07.10.2026

  • 28 умнико

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Да бе, да":

    не е важно кой, къде е работил, а дали ситуацията е овладяна от местните власти. В момента от мухата се прави слон.

    Но, ако аз съм на мястото на руснаците, то щях да зарадвам всички, упражняващи се по темата да са спокойни и да се заредат с лекарства и каквото там ще им трябва. Няма да са разочаровани в очакванията си - всичко е готово страховете им да се сбъднат

    Коментиран от #31, #32

    22:43 07.10.2026

  • 29 Копейко

    2 1 Отговор
    Тьотя каза ,че зеления успешно лекува руснаците ,вече два милиона са излекувани и никога повече няма да хванат болести

    22:44 07.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Овчи

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Требеше вече да си легнал .. Утре кой ще дои ?!

    22:48 07.10.2026

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