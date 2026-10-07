Чумата в Русия се обсъжда по целия свят, а Тръмп дори планира да се обади на Путин. Наистина ли е толкова сериозно?

Възможен случай на чума в Русия предизвика международно внимание, след като научна сътрудничка от Иркутския противочумен институт почина при неизяснени обстоятелства. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че възнамерява да разговаря с Владимир Путин, за да получи информация за случилото се. Ситуацията ще бъде обсъдена и в Брюксел на заседание на Комитета за здравна сигурност на Европейския съюз, а Монголия и Китай са поискали допълнителни данни от руските власти, съобщава Meduza.

На този етап причината за смъртта не е потвърдена като чума. Ако диагнозата бъде доказана, това ще е първият регистриран случай на заболяването в Русия от 2016 г. За сравнение, в САЩ всяка година се диагностицират средно по седем случая, включително белодробната форма.

СЗО оценява риска като нисък

Световната здравна организация е поискала информация от руските ведомства за ситуацията в Иркутска област. Оценката на организацията е, че рискът за хората в Русия е нисък, а за населението в Европа е много нисък.

Чумата не се предава лесно от човек на човек. Хората, които са били в контакт с починалата, са поставени под карантина и се наблюдават. При ранно започване на антибиотично лечение заболяването може да бъде повлияно, а в Русия е достъпна и ваксинация срещу инфекцията.

Липсата на информация засилва тревогата

Международното безпокойство изглежда е свързано не толкова с потвърдена епидемия, колкото с липсата на ясни официални обяснения от руските власти. Ръководителят на СЗО Тедрос Гебрейесус подчерта, че „съвременният, пълен и прозрачен обмен на информация“ е необходим за точната оценка на риска и за изясняването на противоречивите съобщения.

Американски представители са заявили пред The Wall Street Journal, че от руските власти е постъпила „изключително малко“ информация за случая. Според The Washington Post Държавният департамент на САЩ подготвя дипломатическо послание с искане за допълнителни данни за смъртта на служителката и последвалите карантинни мерки.

Данните към момента не сочат потвърдена епидемия, но окончателната оценка зависи от изясняването на причината за смъртта и от информацията за здравословното състояние на контактните лица.