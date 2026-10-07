СЗО не е в състояние да извърши пълна оценка на рисковете поради липсата на пълна картина на ситуацията в Русия

Световната здравна организация не може да извърши пълна оценка на риска след смъртта на 28-годишна лабораторна служителка в Иркутск, Сибир. Жената е работила в руски институт, който изследва чумата.
„Все още не разполагаме с пълна картина на случилото се и не сме в състояние да извършим пълна оценка на рисковете“, заяви ръководителят на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус пред журналисти в Женева. Той подчерта, че е необходимо навременно, пълно и прозрачно споделяне на информацията, за да бъдат изяснени противоречивите сведения и да се оцени потенциалният риск за общественото здраве, предаде AFP.
СЗО, САЩ и Европейският съюз са призовали Русия да предостави допълнителни данни. Според местната медия „Народи на Байкал“ служителката може да се е заразила с белодробна чума след счупване на епруветка. Тази версия не е потвърдена от руските власти.
Допълнително безпокойство предизвиква информацията за втори възможен случай в същата лаборатория. Тедрос каза, че СЗО се опитва да провери медийни съобщения, според които друг служител е заболял от пневмония с неустановена причина.
По думите на Тедрос Русия е информирала организацията, че наскоро в Иркутска област не е регистриран случай на чума. Около 200 души, които са били в контакт с починалата жена, са поставени под карантина.
Москва отхвърля медийните версии
Кремъл заяви, че „голямото мнозинство“ от публикациите за смъртта на лабораторната служителка са фалшиви. Руските власти посочиха, че в Сибир няма епидемичен риск.
Говорителят на руското президентство Дмитрий Песков призова информацията за евентуален втори случай да се проверява чрез държавната здравна агенция „Роспотребнадзор“. „Медиите говорят много неща. И голямото мнозинство от това, което медиите съобщават относно тази ситуация, е невярна информация“, каза Песков.
Той добави, че не разполага с информация за отправено от САЩ искане към Москва за допълнителни разяснения, като уточни, че Русия вече е информирала СЗО.
Отделно американският президент Доналд Тръмп заяви, че телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, на който да бъде обсъдена ситуацията, е планиран и ще се състои „много скоро“. Песков обаче каза, че към момента такъв разговор не е бил предмет на конкретни обсъждания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Обикновен човек
21:50 07.10.2026
2 Ген Мутафчийски
Коментиран от #5
21:50 07.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Пич
Новата ковид криза - пускат чума (защото и те имат модификации), и обвиняват Русия!!!
Коментиран от #9
21:53 07.10.2026
5 Апелирам
До коментар #2 от "Ген Мутафчийски":а не правим от мухата дрон !
21:58 07.10.2026
6 Путин отрича
Скоро целият регион ще бъде изпепелен от Пушене на забранено място и това е
21:58 07.10.2026
7 Гориил
22:01 07.10.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СА ГОТОВИ ДА ЗАНЕСАТ ПОНИЧКИ
В ИРКУТСК .. АКО РФ РАЗРЕШИ НА СЗО ДА СЕ НАМЕСИ :)
.....
ЧАК СЗО ОТ КОЯТО САЩ ИЗЛЯЗОХМЕ ДА СЕ НАМЕСИ Е ГОЛЯМА ХИБРИДКА :)
.. САМО БОЛЕН БРИТАНСКИ МОЗЪК ЧЕЛ АРТЪР КОНАН ДОЙЛ МОЖЕ ДА Я ИЗМИСЛИ
22:02 07.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 мдааааа
22:18 07.10.2026