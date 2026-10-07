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СЗО не е в състояние да извърши пълна оценка на рисковете поради липсата на пълна картина на ситуацията в Русия

СЗО не е в състояние да извърши пълна оценка на рисковете поради липсата на пълна картина на ситуацията в Русия

7 Октомври, 2026 21:47 668 11

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  • иркутск-
  • русия

Организацията поиска от Русия повече информация за смъртта на 28-годишната служителка и за данните за втори потенциален случай

СЗО не е в състояние да извърши пълна оценка на рисковете поради липсата на пълна картина на ситуацията в Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Световната здравна организация не може да извърши пълна оценка на риска след смъртта на 28-годишна лабораторна служителка в Иркутск, Сибир. Жената е работила в руски институт, който изследва чумата.

„Все още не разполагаме с пълна картина на случилото се и не сме в състояние да извършим пълна оценка на рисковете“, заяви ръководителят на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус пред журналисти в Женева. Той подчерта, че е необходимо навременно, пълно и прозрачно споделяне на информацията, за да бъдат изяснени противоречивите сведения и да се оцени потенциалният риск за общественото здраве, предаде AFP.

СЗО, САЩ и Европейският съюз са призовали Русия да предостави допълнителни данни. Според местната медия „Народи на Байкал“ служителката може да се е заразила с белодробна чума след счупване на епруветка. Тази версия не е потвърдена от руските власти.

Допълнително безпокойство предизвиква информацията за втори възможен случай в същата лаборатория. Тедрос каза, че СЗО се опитва да провери медийни съобщения, според които друг служител е заболял от пневмония с неустановена причина.

По думите на Тедрос Русия е информирала организацията, че наскоро в Иркутска област не е регистриран случай на чума. Около 200 души, които са били в контакт с починалата жена, са поставени под карантина.

Москва отхвърля медийните версии

Кремъл заяви, че „голямото мнозинство“ от публикациите за смъртта на лабораторната служителка са фалшиви. Руските власти посочиха, че в Сибир няма епидемичен риск.

Говорителят на руското президентство Дмитрий Песков призова информацията за евентуален втори случай да се проверява чрез държавната здравна агенция „Роспотребнадзор“. „Медиите говорят много неща. И голямото мнозинство от това, което медиите съобщават относно тази ситуация, е невярна информация“, каза Песков.

Той добави, че не разполага с информация за отправено от САЩ искане към Москва за допълнителни разяснения, като уточни, че Русия вече е информирала СЗО.

Отделно американският президент Доналд Тръмп заяви, че телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, на който да бъде обсъдена ситуацията, е планиран и ще се състои „много скоро“. Песков обаче каза, че към момента такъв разговор не е бил предмет на конкретни обсъждания.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обикновен човек

    6 3 Отговор
    За пореден ден благодаря на съдбата, че не съм руснак.

    21:50 07.10.2026

  • 2 Ген Мутафчийски

    4 0 Отговор
    Маски,бариери и да се махнат пейките в парка!

    Коментиран от #5

    21:50 07.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Пич

    3 2 Отговор
    Като всеки престъпен ум, тъмната държава управляваща САЩ, виждат своя шанс!!!
    Новата ковид криза - пускат чума (защото и те имат модификации), и обвиняват Русия!!!

    Коментиран от #9

    21:53 07.10.2026

  • 5 Апелирам

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Ген Мутафчийски":

    а не правим от мухата дрон !

    21:58 07.10.2026

  • 6 Путин отрича

    5 1 Отговор
    Няма болни

    Скоро целият регион ще бъде изпепелен от Пушене на забранено място и това е

    21:58 07.10.2026

  • 7 Гориил

    4 1 Отговор
    В контекста на Третата световна война, която Вие започнахте срещу Русия, едно напълно незначително събитие, което не изисква намесата на ООН, беше превърнато в оръжие на черната пропаганда. Вие изкуствено разпалвате паника и истерия, опитвайки се да представите Русия в неблагоприятна светлина и налагайки фалшифицирана оценка за работата на първокласните епидемиологични служби на тази гигантска страна.

    22:01 07.10.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    2 РОТИ ОТ ЦРУ И НПО ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО
    СА ГОТОВИ ДА ЗАНЕСАТ ПОНИЧКИ
    В ИРКУТСК .. АКО РФ РАЗРЕШИ НА СЗО ДА СЕ НАМЕСИ :)
    .....
    ЧАК СЗО ОТ КОЯТО САЩ ИЗЛЯЗОХМЕ ДА СЕ НАМЕСИ Е ГОЛЯМА ХИБРИДКА :)
    .. САМО БОЛЕН БРИТАНСКИ МОЗЪК ЧЕЛ АРТЪР КОНАН ДОЙЛ МОЖЕ ДА Я ИЗМИСЛИ

    22:02 07.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 мдааааа

    2 1 Отговор
    В клета роzzия кога е имало "пълна картина" ...

    22:18 07.10.2026

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