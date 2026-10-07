Италия планира 13 центъра за данни с инвестиция от 1 млрд. евро

Core Stack и Green Arrow Capital ще инвестират над 1 млрд. евро през следващите четири години за изграждането на мрежа от 13 центъра за данни в Италия. Обектите ще бъдат със среден размер и ще използват възобновяема енергия, произведена на място, съобщиха двете компании.

Проектът е представен в Рим и ще се реализира чрез стратегическо съвместно предприятие между Core Stack, компания на групата Lazzari за цифрова инфраструктура, и Green Arrow Capital.

Първите два обекта са край Кремона и Верона

Най-напред ще бъдат развити два центъра за данни в провинциите Кремона и Верона. Те са планирани върху изоставени промишлени терени, като процедурата по получаване на разрешенията е в напреднала фаза.

Компаниите очакват разрешенията за строеж да бъдат издадени до края на 2027 г. Пускането на двата центъра в експлоатация е планирано за първото тримесечие на 2028 г.

След проектите в Северна и Североизточна Италия вниманието ще се насочи към централните и южните части на страната. Според Core Stack целта е центровете да бъдат разположени близо до предприятия, публични институции и потребители, като същевременно се използват райони, нуждаещи се от преустройство.

Енергията ще се произвежда на място

Всеки от 13-те центъра ще бъде захранван от възобновяема енергия, генерирана в непосредствена близост до съоръжението. Изучава се и инсталирането на батерийни системи за съхранение на енергия в сътрудничество с Политехническия университет в Милано.

Разработването на обектите ще разчита на изцяло италианска верига за доставки. Моделът е насочен към съчетаване на цифрова инфраструктура и енергийни мощности в една система, вместо изграждането на единичен мащабен център за данни.

„Не искаме просто да изграждаме центрове за данни, а да развием нов модел на цифрова инфраструктура – разпределена, модулна и захранвана от възобновяема енергия“, заяви Анна Лацари, председател на Core Stack и главен изпълнителен директор на групата Lazzari.

По данни на обсерваторията за центрове за данни към Политехническия университет в Милано инсталираната мощност в Италия е нараснала с 19% през 2025 г. и е достигнала 609 MW. За периода 2023-2025 г. инвестициите в сектора са били 7,1 млрд. евро, а потенциалният обем на проектите за 2026-2028 г. се оценява на 25,4 млрд. евро.

Източници: reuters.com, ansa.it, lineaedp.it

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