Ивайло Мирчев след КСНС: ДБ не подкрепи обща декларация

„Не подкрепихме общата декларация на КСНС, защото 2 важни наши предложения не бяха приети. Първо - България незабавно да изпрати нота за грубото нарушаване на международното морско право и да бъдат поети ясни ангажименти от Русия да няма повече подобни атаки срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България. Второ – КСНС ясно да препотвърди българската позиция за прекратяване на огъня и за започване на реални мирни преговори, която беше подкрепена от 51 държави, целия ЕС и България, в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Това не беше прието с аргумента за ултиматумите, което е аргумент не на кого да е, а на самия Лавров.“ Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев непосредствено след проведеното днес заседание на КСНС в президентството.

Мирчев заяви, че на заседанието се е разбрало, че има ясни индикации за руска намеса в потапянето на единия кораб и удрянето на другия. „Не си спомням на масата да имаше хора, които да се съмняват дали дроновете са руски,“ заяви народният представител.