Ивайло Мирчев след КСНС: ДБ не подкрепи обща декларация

„Не подкрепихме общата декларация на КСНС, защото 2 важни наши предложения не бяха приети. Първо - България незабавно да изпрати нота за грубото нарушаване на международното морско право и да бъдат поети ясни ангажименти от Русия да няма повече подобни атаки срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България. Второ – КСНС ясно да препотвърди българската позиция за прекратяване на огъня и за започване на реални мирни преговори, която беше подкрепена от 51 държави, целия ЕС и България, в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Това не беше прието с аргумента за ултиматумите, което е аргумент не на кого да е, а на самия Лавров.“ Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев непосредствено след проведеното днес заседание на КСНС в президентството.
Мирчев заяви, че на заседанието се е разбрало, че има ясни индикации за руска намеса в потапянето на единия кораб и удрянето на другия. „Не си спомням на масата да имаше хора, които да се съмняват дали дроновете са руски,“ заяви народният представител.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Кина
Коментиран от #25
22:15 07.10.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #9
22:15 07.10.2026
4 Евала Мирчев
22:15 07.10.2026
5 Пич
22:15 07.10.2026
6 Петко
22:17 07.10.2026
7 Гробар
22:17 07.10.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
ПОСТАВИХТЕ ЛИ ФАШИСТИТЕ
МОСКВА НА КОЛЕНЕ ЗА 40 ДНИ ?:)
......
ЕВГЕНИЙ ДАМАДЖАНАТА ДАЙНОВ ВЕЧЕ СИ ТАТУИРАЛ ПУТИН И ИЗТРИЛ ПРЕЧУПЕНИТЕ КРЪСТОВЕ :)
22:18 07.10.2026
9 Гробар
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Защо мълчат дали ще имат танкерите достъп до Бургас? Скоро никой няма да рискува да зарежда Нефтохим. Ще се молим на Султана за горива.
Коментиран от #15
22:20 07.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мравояд
Коментиран от #24
22:22 07.10.2026
12 Анонимен
Коментиран от #22
22:23 07.10.2026
13 Верно ли
22:29 07.10.2026
14 Маринов
22:29 07.10.2026
15 Последния Софиянец
До коментар #9 от "Гробар":Застраховките в Черно море скочиха до небесата а с тях ще скочат и цените.
22:31 07.10.2026
16 Мирчев, слагай каската и в украйна
22:36 07.10.2026
17 Изглежда че
22:37 07.10.2026
18 Зеления
- единия път Мирчев се направи, че не чу въпроса
-втория път каза, че на провокативни въпроси не отговаря
-третия път каза "моля следващия въпрос"
За да му замаже гафа, след него отиде Денков и каза "няма логика Украйна да атакува нейни кораби" - този път пък една журналистка, евала и на нея каза: "но те корабите не са украински"
Та толкова за капацитета на ППДБ
Коментиран от #21
22:37 07.10.2026
19 погрешно място
22:39 07.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Анонимен
До коментар #12 от "Анонимен":Вредни за България са такива лъжци по сайтовете и вредни за България са проруските служебници радеви Не защитават държавата ни а Русия и Путин
22:46 07.10.2026
23 Зеления
До коментар #21 от "Анонимен":къде видя да съм написал, че не са руски?
не съм писал нито че са руски, нито че са украински по простата причина че никой не знае какви са.
НО ППДБ твърдят че са руски, това е смешното в случая
22:47 07.10.2026
24 Анонимен
До коментар #11 от "Мравояд":А радев и всичката служебница са истинското бкп истинските червени милионери
22:48 07.10.2026
25 Анонимен
До коментар #2 от "Кина":ФАКТИ ТУК ЯВНО СА САМО АНТИБЪЛГАРИ ФАКТИ ТУК Е БЪЛГАРИЯ НЕ Е ПУТИНСКА ДЪРЖАВА ФАКТИ ЗАЩИТАВАЙТЕ ДЪРЖАВАТА НИ В КОЯТО ВСИЧКИ ЖИВЕЕМ А НЕ РАЗПРОСТРАНАВАЙТЕ ЛЪЖИТЕ АГРЕСИЯТА ОБИДИТЕ КЛЕВЕТИТЕ
Коментиран от #26
22:50 07.10.2026
26 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #25 от "Анонимен":Днес от няколко източника страна ясно че Зеленски е лъгал за всички контакти с България И Радев го каза и Костадинов Нагли лъжи Добре не сме путинова държава зеленясала ли да бъдем
22:57 07.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.