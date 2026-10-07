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Ивайло Мирчев след КСНС: ДБ не подкрепи обща декларация

Ивайло Мирчев след КСНС: ДБ не подкрепи обща декларация

7 Октомври, 2026 22:11 633 27

  • ивайло мирчев-
  • кснс-
  • дб

Мирчев заяви, че на заседанието се е разбрало, че има ясни индикации за руска намеса в потапянето на единия кораб и удрянето на другия

Ивайло Мирчев след КСНС: ДБ не подкрепи обща декларация - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Не подкрепихме общата декларация на КСНС, защото 2 важни наши предложения не бяха приети. Първо - България незабавно да изпрати нота за грубото нарушаване на международното морско право и да бъдат поети ясни ангажименти от Русия да няма повече подобни атаки срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България. Второ – КСНС ясно да препотвърди българската позиция за прекратяване на огъня и за започване на реални мирни преговори, която беше подкрепена от 51 държави, целия ЕС и България, в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. Това не беше прието с аргумента за ултиматумите, което е аргумент не на кого да е, а на самия Лавров.“ Това заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев непосредствено след проведеното днес заседание на КСНС в президентството.

Мирчев заяви, че на заседанието се е разбрало, че има ясни индикации за руска намеса в потапянето на единия кораб и удрянето на другия. „Не си спомням на масата да имаше хора, които да се съмняват дали дроновете са руски,“ заяви народният представител.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кина

    25 1 Отговор
    Погледнете го това нещо бе хора...! На такива идиоти ли трябва да плащаме данъци...?

    Коментиран от #25

    22:15 07.10.2026

  • 3 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    За 12 дни Украйна удари 172 кораба .Гответе се за голямо поскъпване и дефицит

    Коментиран от #9

    22:15 07.10.2026

  • 4 Евала Мирчев

    6 1 Отговор
    Сам9 Русия и Пеевски дет9 му се молиш ти е в главата. И тук никой не се с6мняеа в това.

    22:15 07.10.2026

  • 5 Пич

    14 1 Отговор
    Мирчев!!! От този Оземпик ти се е смалило челото бе!!!

    22:15 07.10.2026

  • 6 Петко

    11 1 Отговор
    Отпаднала необходимост

    22:17 07.10.2026

  • 7 Гробар

    12 1 Отговор
    Приключи ли ги разносвачите на пица Мирчев, победи ли ги?

    22:17 07.10.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    15 1 Отговор
    МИРЧЕВ , КАК Е НА ИЗТОЧНИЯ ФРОНТ ?
    .....
    ПОСТАВИХТЕ ЛИ ФАШИСТИТЕ
    МОСКВА НА КОЛЕНЕ ЗА 40 ДНИ ?:)
    ......
    ЕВГЕНИЙ ДАМАДЖАНАТА ДАЙНОВ ВЕЧЕ СИ ТАТУИРАЛ ПУТИН И ИЗТРИЛ ПРЕЧУПЕНИТЕ КРЪСТОВЕ :)

    22:18 07.10.2026

  • 9 Гробар

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Защо мълчат дали ще имат танкерите достъп до Бургас? Скоро никой няма да рискува да зарежда Нефтохим. Ще се молим на Султана за горива.

    Коментиран от #15

    22:20 07.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мравояд

    11 1 Отговор
    Наследник на партиен секретар на АПК

    Коментиран от #24

    22:22 07.10.2026

  • 12 Анонимен

    10 1 Отговор
    Никой не го интересува какво дрънка този отпадък . Тези хора се доказаха отдавна като вредни за България.

    Коментиран от #22

    22:23 07.10.2026

  • 13 Верно ли

    7 1 Отговор
    Тоя пак сложи каруцата пред магарето, а?

    22:29 07.10.2026

  • 14 Маринов

    7 1 Отговор
    На масата имаше ли становище на експертна държавна проверка на случаите и произхода на ударните средства? Разбирам, че нямаше, с само предположения

    22:29 07.10.2026

  • 15 Последния Софиянец

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Гробар":

    Застраховките в Черно море скочиха до небесата а с тях ще скочат и цените.

    22:31 07.10.2026

  • 16 Мирчев, слагай каската и в украйна

    3 1 Отговор
    Истинската подкрепа за у-у-у-украйна е в жива сила, та мирчев да слага каската и да отива да помага на приятелчето си зелчо. Да си вземе и гумената лодка от Росенец, все пак е корсар.

    22:36 07.10.2026

  • 17 Изглежда че

    3 0 Отговор
    Кварталната организация ДБ е недоволна че не обърнаха внимание на безсмислените им предложения.

    22:37 07.10.2026

  • 18 Зеления

    6 1 Отговор
    Имаше един журналист, незнам от коя медия беше, евала му правя - три пъти попита Мирчев "вие как разбрахте, че дроновете са руски, за да искате България да праща нота на Русия?"
    - единия път Мирчев се направи, че не чу въпроса
    -втория път каза, че на провокативни въпроси не отговаря
    -третия път каза "моля следващия въпрос"

    За да му замаже гафа, след него отиде Денков и каза "няма логика Украйна да атакува нейни кораби" - този път пък една журналистка, евала и на нея каза: "но те корабите не са украински"

    Та толкова за капацитета на ППДБ

    Коментиран от #21

    22:37 07.10.2026

  • 19 погрешно място

    4 0 Отговор
    Заседанието трябваше да се проведе на Женския пазар, там е най-подходящо. Повечето участници носят панталони само проформа и обичат разни слухове, дето една жена ги е казала.

    22:39 07.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Анонимен":

    Вредни за България са такива лъжци по сайтовете и вредни за България са проруските служебници радеви Не защитават държавата ни а Русия и Путин

    22:46 07.10.2026

  • 23 Зеления

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Анонимен":

    къде видя да съм написал, че не са руски?

    не съм писал нито че са руски, нито че са украински по простата причина че никой не знае какви са.
    НО ППДБ твърдят че са руски, това е смешното в случая

    22:47 07.10.2026

  • 24 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Мравояд":

    А радев и всичката служебница са истинското бкп истинските червени милионери

    22:48 07.10.2026

  • 25 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Кина":

    ФАКТИ ТУК ЯВНО СА САМО АНТИБЪЛГАРИ ФАКТИ ТУК Е БЪЛГАРИЯ НЕ Е ПУТИНСКА ДЪРЖАВА ФАКТИ ЗАЩИТАВАЙТЕ ДЪРЖАВАТА НИ В КОЯТО ВСИЧКИ ЖИВЕЕМ А НЕ РАЗПРОСТРАНАВАЙТЕ ЛЪЖИТЕ АГРЕСИЯТА ОБИДИТЕ КЛЕВЕТИТЕ

    Коментиран от #26

    22:50 07.10.2026

  • 26 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Анонимен":

    Днес от няколко източника страна ясно че Зеленски е лъгал за всички контакти с България И Радев го каза и Костадинов Нагли лъжи Добре не сме путинова държава зеленясала ли да бъдем

    22:57 07.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

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