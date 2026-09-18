Проф. Пимпирев: Обичам да ме командват жени!

Аз обичам много да работя за жени, да ме командват жени - в нашата полярна експедиция повече от половината са дами и всичко върви много добре. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ полярният изследовател и ръководител на българските научни експедиции до Антарктида проф. Христо Пимпирев, който е съпредседател на Инициативния комитет на кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

Аз я познавам доста отдавна, срещали сме се много пъти в Созопол с нейния съпруг. Като вицепрезидент имаше сериозна роля със защита на нашите общности в чужбина. Нацията ни се топи, ние трябва да приобщим тези общности и да направим така, че да се върнат. Тя изпълни ролята си на вицепрезидент блестящо. С нейния кандидат за вицепрезидент съм бил три пъти в Атлантида. Даже го и ожених там. Знам, че може да прекара медния си месец в една каюта. Той е изключително ерудиран, завършил е с отличие Юридическия факултет на Софийския университет. Той ще бъде от изключителна помощ на г-жа Йотова. За мен тандемът е много добър, заяви проф. Пимпирев.

Кирил Вълчев даже е жълтопаветен софиянец, както се казва, докато техните кандидати за президент и вицепрезидент са от Гоце Делчев. Мирчев също не е роден в София. Много от тях не са раждани на жълтите павета, както се хвалят. Затова нека не се хвърлят само компромати, защото е грозно. Нека да има дебати. Ако има балотаж, нека да излезе Кандев срещу Кирил Вълчев – един полицай срещу отличника на Юридическия факултет, както беше при дебата на Радев с нашия бивш ректор, тогава да се види, посочи съпредседателят на Инициативния комитет на тандема "Йотова-Вълчев".