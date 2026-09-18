Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Проф. Пимпирев: Обичам да ме командват жени!

Проф. Пимпирев: Обичам да ме командват жени!

18 Септември, 2026 19:23 359 16

  • проф. христо пимпирев-
  • илияна йотова-
  • президент-
  • избори

Тандемът Йотова-Вълчев е много добър, посочи ученият

Проф. Пимпирев: Обичам да ме командват жени! - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Аз обичам много да работя за жени, да ме командват жени - в нашата полярна експедиция повече от половината са дами и всичко върви много добре. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ полярният изследовател и ръководител на българските научни експедиции до Антарктида проф. Христо Пимпирев, който е съпредседател на Инициативния комитет на кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев.

Аз я познавам доста отдавна, срещали сме се много пъти в Созопол с нейния съпруг. Като вицепрезидент имаше сериозна роля със защита на нашите общности в чужбина. Нацията ни се топи, ние трябва да приобщим тези общности и да направим така, че да се върнат. Тя изпълни ролята си на вицепрезидент блестящо. С нейния кандидат за вицепрезидент съм бил три пъти в Атлантида. Даже го и ожених там. Знам, че може да прекара медния си месец в една каюта. Той е изключително ерудиран, завършил е с отличие Юридическия факултет на Софийския университет. Той ще бъде от изключителна помощ на г-жа Йотова. За мен тандемът е много добър, заяви проф. Пимпирев.

Кирил Вълчев даже е жълтопаветен софиянец, както се казва, докато техните кандидати за президент и вицепрезидент са от Гоце Делчев. Мирчев също не е роден в София. Много от тях не са раждани на жълтите павета, както се хвалят. Затова нека не се хвърлят само компромати, защото е грозно. Нека да има дебати. Ако има балотаж, нека да излезе Кандев срещу Кирил Вълчев – един полицай срещу отличника на Юридическия факултет, както беше при дебата на Радев с нашия бивш ректор, тогава да се види, посочи съпредседателят на Инициативния комитет на тандема "Йотова-Вълчев".


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Строга господарка

    2 1 Отговор
    Ако всеки спрямо сексуалните си отклонения избираше Президент, пред Президентството не двама гвардейци, а пехотен взвод с картечница трябваше да разположат и то с фронт към вратите.

    19:26 18.09.2026

  • 2 Кажи честно ... 🤣

    5 2 Отговор
    Оооооо, тука има някакъв фетиш към Mistress 🤣🤣🤣 НаркоМаман Йотова 🤣🤣🤣

    19:27 18.09.2026

  • 3 Муткурова , Пазарджик

    5 2 Отговор
    Пак тази пиянка ли ,които ближе подметките на всяка власт

    19:28 18.09.2026

  • 4 пишманпирев

    2 2 Отговор
    комунистите са идеалисти,но за сметка на това са интелектуални инвалиди!

    19:28 18.09.2026

  • 5 Вярно ли е,

    1 1 Отговор
    че Кирил Вълчев е уволнил от БТА Антонов, последният финасов журналист в България?
    На изборите само доц. Георги Димов, срещу който властоимащите са организирали 22 проверки.
    доц. Димов българският Президент.
    жалко е, че меч, възраждане, величие, пряка демокрация не се обединиха и не подкрепят кандитатурата на доц. Димов, единственият кандидат бил на протестите за защита на български лЪв.

    19:29 18.09.2026

  • 6 Пимпир , дежурният авантаджия

    3 0 Отговор
    А с тия , а с ония.

    19:29 18.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Teтя Мyтpaфановна

    1 1 Отговор
    То и мунчо кРадев обича нагайката, докато ми пълзи в краката.

    19:31 18.09.2026

  • 10 И кой

    2 0 Отговор
    го интересува кой обичаш да те командва изобщо ? В политиката пола е без значение , а качествата ! Личността !!!

    19:31 18.09.2026

  • 11 Бай Хой

    4 0 Отговор
    Най , най , най големият екскурзиант !!!

    19:32 18.09.2026

  • 12 Цомчо мекото

    0 1 Отговор
    На изборите ще си проличи колко "мъже" обичат да ги командват жени ... Ще има преброяване на женчовците

    19:34 18.09.2026

  • 13 Много хитро тактичен

    1 0 Отговор
    Госпожица четири очи се опитваше по всякакъв начин да го атакува и компрометира за участието му в подкрепа на бъдещият президент а той я правеше на маймуна.
    Определено госпожа Ризова започна да си изпуска нервите защото смяташе че то е ниска топка и може да е от играе както тя си иска.
    Дори и аз останах учуден от пимпирев.
    А Ризова се провали тотално в нейните неолиберални измислени вдъхновения

    19:34 18.09.2026

  • 14 ТОЗИ ПИЕ МНОГО РАКИЯ

    1 0 Отговор
    Корема му е все едно е глътнал плажна топка.

    19:36 18.09.2026

  • 15 123

    1 1 Отговор
    Щото си п€дерунгел и винаги си бил

    19:37 18.09.2026

  • 16 Четох преди време, че

    0 0 Отговор
    след проведено изследване се оказало, че жените са по-добри ръководители и, че при вземането на решения те по-малко от мъжете се влияли от емоции.
    Истината е, че жените "въртят" къщите ни. Те са министър-председателят в семейството...

    19:38 18.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове