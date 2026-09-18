Проф. Пимпирев: Обичам да ме командват жени!

Аз обичам много да работя за жени, да ме командват жени - в нашата полярна експедиция повече от половината са дами и всичко върви много добре. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ полярният изследовател и ръководител на българските научни експедиции до Антарктида проф. Христо Пимпирев, който е съпредседател на Инициативния комитет на кандидатите за президент и вицепрезидент Илияна Йотова и Кирил Вълчев.
Аз я познавам доста отдавна, срещали сме се много пъти в Созопол с нейния съпруг. Като вицепрезидент имаше сериозна роля със защита на нашите общности в чужбина. Нацията ни се топи, ние трябва да приобщим тези общности и да направим така, че да се върнат. Тя изпълни ролята си на вицепрезидент блестящо. С нейния кандидат за вицепрезидент съм бил три пъти в Атлантида. Даже го и ожених там. Знам, че може да прекара медния си месец в една каюта. Той е изключително ерудиран, завършил е с отличие Юридическия факултет на Софийския университет. Той ще бъде от изключителна помощ на г-жа Йотова. За мен тандемът е много добър, заяви проф. Пимпирев.
Кирил Вълчев даже е жълтопаветен софиянец, както се казва, докато техните кандидати за президент и вицепрезидент са от Гоце Делчев. Мирчев също не е роден в София. Много от тях не са раждани на жълтите павета, както се хвалят. Затова нека не се хвърлят само компромати, защото е грозно. Нека да има дебати. Ако има балотаж, нека да излезе Кандев срещу Кирил Вълчев – един полицай срещу отличника на Юридическия факултет, както беше при дебата на Радев с нашия бивш ректор, тогава да се види, посочи съпредседателят на Инициативния комитет на тандема "Йотова-Вълчев".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Строга господарка
19:26 18.09.2026
2 Кажи честно ... 🤣
19:27 18.09.2026
3 Муткурова , Пазарджик
19:28 18.09.2026
4 пишманпирев
19:28 18.09.2026
5 Вярно ли е,
На изборите само доц. Георги Димов, срещу който властоимащите са организирали 22 проверки.
доц. Димов българският Президент.
жалко е, че меч, възраждане, величие, пряка демокрация не се обединиха и не подкрепят кандитатурата на доц. Димов, единственият кандидат бил на протестите за защита на български лЪв.
19:29 18.09.2026
6 Пимпир , дежурният авантаджия
19:29 18.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Teтя Мyтpaфановна
19:31 18.09.2026
10 И кой
19:31 18.09.2026
11 Бай Хой
19:32 18.09.2026
12 Цомчо мекото
19:34 18.09.2026
13 Много хитро тактичен
Определено госпожа Ризова започна да си изпуска нервите защото смяташе че то е ниска топка и може да е от играе както тя си иска.
Дори и аз останах учуден от пимпирев.
А Ризова се провали тотално в нейните неолиберални измислени вдъхновения
19:34 18.09.2026
14 ТОЗИ ПИЕ МНОГО РАКИЯ
19:36 18.09.2026
15 123
19:37 18.09.2026
16 Четох преди време, че
Истината е, че жените "въртят" къщите ни. Те са министър-председателят в семейството...
19:38 18.09.2026