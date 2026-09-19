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ВМРО: След като "оправиха" боклука на София, сега ППДБ ще "оправят" и Варна с Надежда Бобчева

ВМРО: След като "оправиха" боклука на София, сега ППДБ ще "оправят" и Варна с Надежда Бобчева

19 Септември, 2026 11:43 715 15

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  • криза с боклука

Кметът Благомир Коцев назначи за заместник-кмет по екологията бившият заместник-кмет на София - Надежда Бобчева, по чието време избухна кризата с боклука в столицата

ВМРО: След като "оправиха" боклука на София, сега ППДБ ще "оправят" и Варна с Надежда Бобчева - 1
Снимка: ВМРО
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Вчера стана ясно, че Надежда Бобчева вече е новият заместник-кмет на Варна с ресор „Екология и опазване на околната среда“. И тук възникват няколко много сериозни въпроса. Бобчева идва от Столична община, където до март тази година беше заместник-кмет по екология. Именно по нейно време София премина през изключително тежка криза с отпадъците и проблеми с обществените поръчки за сметопочистване. През март тя напусна поста си, като раздялата с Васил Терзиев беше официално обявена като „по взаимно съгласие“.
Това написа в профила си във Фейсбук Петър Петров от ВМРО-Варна.
„И сега, само месеци по-късно, същият човек е назначен във Варна. Точно в момент, в който Варна е на прага на нова процедура за избор на фирма за сметосъбиране и сметоизвозване. Предишната процедура беше отменена от КЗК, а общината обяви, че през септември ще стартира нова. Съвпадение ли е това назначение, точно в този момент и дали няма отношение към избора на бъдещия изпълнител?!?! Защото става дума за обществена поръчка за десетки милиони евро и за услуга, която засяга всеки един варненец. Самата община посочва, че новата поръчка е за пет години и е на стойност около 79 млн. евро“, повдига завесата около вътрешнообщинските игри Петров.
Припомняме, че Кризата с боклука в София започна през октомври 2025 г., когато изтекоха договорите за сметосъбиране в районите „Люлин“ и „Красно село“. Поетапно изтекоха и договорите за почистване на други райони, което доведе до сериозното замърсяване на столицата, където контейнерите буквално преливаха и териториите около тях се превърнаха в своеобразни сметища.
Проблемите се задълбочиха и в началото на 2026 г., прераствайки в сериозно недоволство сред столичните жители, което доведе до оставката на тогавашния зам.-кмет по екология Надежда Бобчева в навечерието на 3 март.
„Днес Варна отново затъва в боклук. И този път няма как да се оправдаваме с „непредвидени обстоятелства. Още през юни беше ясно, че договорът за сметосъбиране и сметоизвозване изтича. Тогава администрацията уверяваше варненци, че има „План Б“ и че прекъсване на услугата няма да има. Договорът беше удължен, но проблемът не беше решен — само беше отложен. Междувременно варненци продължават да плащат. И не малко. Такса смет беше увеличена с над 50%. Аргументът, че повече средства ще осигурят по-добро сметосъбиране и по-чиста Варна, а резултатът? Контейнери, които преливат. Микросметища. Нередовно обслужване. Това вече не е просто проблем с боклука. Това е проблем с управлението“, гневи се Петър Петров.
Решението на Община Варна, с администрирането на този процес, е внасяне на управленски кадри от София. Човек, който не е израснал във Варна, не познава улиците, кварталите, населените места около общината. Не познава спецификите на района!
„Докато административния процес е сходен във всяка община, дейността по същество е коренно различна, ресурсите са различни и обслужването е различно. Хоризонтът на тази администрация е още една година, докато изтече мандатът, но договорът с новата фирма е с 5 годишен срок. Несериозно е такъв ангажимент да се поема от човек, който тепърва ще се учи къде се микросметището на Зеленчукова борса!"
На фона на този анализ на Петров от ВМРО-Варна, общинският съветник на ВМРО в София - Карлос Контрера коментира:
"След като ППДБ "оправиха" София, сега ще "оправят" и Варна. Като знаем до какво доведе управлението на г-жа Бобчева в сектор отпадъци в столицата, жална ѝ майка на морската столица. Явно кадровата скамейка на ППДБ е много къса, щом опряха до заместник-кмет, сътворил фиаското със софийския боклук!".


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кокор спецова

    7 3 Отговор
    розовите общини смърдят

    Коментиран от #3, #8

    11:50 19.09.2026

  • 2 ВМРОто

    5 4 Отговор
    съседно оправни, да пази Господ.
    Излишно се хабят с предизборни лакърдии, няма да имат президент.

    Коментиран от #13

    11:52 19.09.2026

  • 3 Ами

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "кокор спецова":

    пренаселиха се с голубъйе копейки..

    11:53 19.09.2026

  • 4 кумчо вълчо

    1 0 Отговор
    няма да спрем да возим боклук

    11:54 19.09.2026

  • 5 О, Морес

    5 2 Отговор
    От тук нататък,на Всички избори, Петрохански Пе...ли и Дюм...та Брюкселски ( ППДБ ), надежда всяка оставете ! Дори и вий,на жълтите павета !

    11:59 19.09.2026

  • 6 България !

    3 0 Отговор
    Трудно Е !

    Да Избягаш !

    От Себе Си !

    11:59 19.09.2026

  • 7 Троян

    4 3 Отговор
    Ако бяха живи Гоце Делчев и Яне Сандански, първо щяха да почнат от шкембе войводата македонеца от Русе при разчистването на боклука.

    12:01 19.09.2026

  • 8 Май Всичките Общини !

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "кокор спецова":

    Станаха Розови !

    12:06 19.09.2026

  • 9 Горан

    5 0 Отговор
    Родена в Силистра оправи София сега и Варна

    12:07 19.09.2026

  • 10 555

    2 2 Отговор
    Кое ВМРО - на Каракачанов и Контрера ли? Не мерси.

    12:16 19.09.2026

  • 11 Тези

    2 2 Отговор
    Се поразсмърдяха покрай Радев, но не за дълго.

    12:24 19.09.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    2 0 Отговор
    Още ли не са забранили със закон тази педофилска партия ППДБ ? Докога българският народ ще търпи тези извратеняци.

    12:26 19.09.2026

  • 13 Отвратен

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "ВМРОто":

    Всяка година съм на почивка със семейството си във Варна. Това което виждам през последните две години е, че това е град затънал в боклуци и с препълнени контейнери и миризливи отпадъци около тях.

    Коментиран от #14

    12:27 19.09.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Отвратен":

    Да , ама в Баба Алино било хубаво, разправят.

    12:34 19.09.2026

  • 15 Варна

    1 0 Отговор
    По миризливо нещо от била торбичката,НЯМА!!!

    12:34 19.09.2026

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