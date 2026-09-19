ВМРО: След като "оправиха" боклука на София, сега ППДБ ще "оправят" и Варна с Надежда Бобчева

"Вчера стана ясно, че Надежда Бобчева вече е новият заместник-кмет на Варна с ресор „Екология и опазване на околната среда“. И тук възникват няколко много сериозни въпроса. Бобчева идва от Столична община, където до март тази година беше заместник-кмет по екология. Именно по нейно време София премина през изключително тежка криза с отпадъците и проблеми с обществените поръчки за сметопочистване. През март тя напусна поста си, като раздялата с Васил Терзиев беше официално обявена като „по взаимно съгласие“.

Това написа в профила си във Фейсбук Петър Петров от ВМРО-Варна.

„И сега, само месеци по-късно, същият човек е назначен във Варна. Точно в момент, в който Варна е на прага на нова процедура за избор на фирма за сметосъбиране и сметоизвозване. Предишната процедура беше отменена от КЗК, а общината обяви, че през септември ще стартира нова. Съвпадение ли е това назначение, точно в този момент и дали няма отношение към избора на бъдещия изпълнител?!?! Защото става дума за обществена поръчка за десетки милиони евро и за услуга, която засяга всеки един варненец. Самата община посочва, че новата поръчка е за пет години и е на стойност около 79 млн. евро“, повдига завесата около вътрешнообщинските игри Петров.

Припомняме, че Кризата с боклука в София започна през октомври 2025 г., когато изтекоха договорите за сметосъбиране в районите „Люлин“ и „Красно село“. Поетапно изтекоха и договорите за почистване на други райони, което доведе до сериозното замърсяване на столицата, където контейнерите буквално преливаха и териториите около тях се превърнаха в своеобразни сметища.

Проблемите се задълбочиха и в началото на 2026 г., прераствайки в сериозно недоволство сред столичните жители, което доведе до оставката на тогавашния зам.-кмет по екология Надежда Бобчева в навечерието на 3 март.

„Днес Варна отново затъва в боклук. И този път няма как да се оправдаваме с „непредвидени обстоятелства. Още през юни беше ясно, че договорът за сметосъбиране и сметоизвозване изтича. Тогава администрацията уверяваше варненци, че има „План Б“ и че прекъсване на услугата няма да има. Договорът беше удължен, но проблемът не беше решен — само беше отложен. Междувременно варненци продължават да плащат. И не малко. Такса смет беше увеличена с над 50%. Аргументът, че повече средства ще осигурят по-добро сметосъбиране и по-чиста Варна, а резултатът? Контейнери, които преливат. Микросметища. Нередовно обслужване. Това вече не е просто проблем с боклука. Това е проблем с управлението“, гневи се Петър Петров.

Решението на Община Варна, с администрирането на този процес, е внасяне на управленски кадри от София. Човек, който не е израснал във Варна, не познава улиците, кварталите, населените места около общината. Не познава спецификите на района!

„Докато административния процес е сходен във всяка община, дейността по същество е коренно различна, ресурсите са различни и обслужването е различно. Хоризонтът на тази администрация е още една година, докато изтече мандатът, но договорът с новата фирма е с 5 годишен срок. Несериозно е такъв ангажимент да се поема от човек, който тепърва ще се учи къде се микросметището на Зеленчукова борса!"

На фона на този анализ на Петров от ВМРО-Варна, общинският съветник на ВМРО в София - Карлос Контрера коментира:

"След като ППДБ "оправиха" София, сега ще "оправят" и Варна. Като знаем до какво доведе управлението на г-жа Бобчева в сектор отпадъци в столицата, жална ѝ майка на морската столица. Явно кадровата скамейка на ППДБ е много къса, щом опряха до заместник-кмет, сътворил фиаското със софийския боклук!".

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