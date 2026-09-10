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Сексапилната волейболистка Дария Джебеджиоглу стиска палци за България на Евроволей 2026

Сексапилната волейболистка Дария Джебеджиоглу стиска палци за България на Евроволей 2026

10 Септември, 2026 23:08 507 4

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Европейската шампионка от Турция се превърна в сензация сред феновете по време на триумфа на България над Северна Македония в „Арена София“

Сексапилната волейболистка Дария Джебеджиоглу стиска палци за България на Евроволей 2026 - 1
Снимка: facebook
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Вълнуваща атмосфера, бурни аплодисменти и незабравими емоции изпълниха „Арена София“ по време на откриващия мач на Евроволей 2026, където националният отбор на България разгроми Северна Македония с категоричното 3:0. Сред публиката блестеше не кой да е, а една от най-обичаните и красиви волейболистки в света – Дария Джебеджиоглу, която не скри симпатиите си към българския тим.

Дария, която през 2026 г. изведе Турция до европейската титла и триумф в Лигата на нациите, се превърна в истинска сензация сред зрителите. Със своята харизма и заразителна усмивка, тя не спря да аплодира и окуражава българските волейболистки, а присъствието ѝ не остана незабелязано от камерите и феновете.

Очарователната спортистка сподели в социалните мрежи свои снимки от залата, които мигновено предизвикаха вълна от коментари и харесвания. Мнозина се питаха кой е бил до нея по време на мача и дали има специална причина за подкрепата ѝ към България.

Любопитството на почитателите не стихва – въпросът кой е придружавал Джебеджиоглу в „Арена София“ остава без отговор, но едно е сигурно: нейната подкрепа донесе допълнителен заряд и вдъхновение на българския отбор.


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