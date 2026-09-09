Волейболна фиеста в София: България започва Евро 2026 с двубой срещу Северна Македония

Дългоочакваният старт на Европейското първенство по волейбол за мъже е вече факт! Днес, в сърцето на столицата, националният отбор на България ще излезе на терена на препълнената „Арена София“, за да премери сили със Северна Македония в първия си мач от Група В. Срещата ще започне точно в 19:00 часа, а феновете, които все още не са си осигурили място, имат последен шанс да се сдобият с билет на касите на залата.
Тази година България е един от четиримата домакини на престижния турнир, заедно с Италия, Румъния и Финландия. София ще бъде домакин не само на мачове от груповата фаза, но и на четири осминафинала и два четвъртфинала, което превръща града в истински волейболен център на Европа.
Въпреки че Северна Македония не е сред фаворитите за титлата, българските волейболисти не бива да подценяват първия си противник. В състава на гостите личат имената на добре познатите на родната публика братя Георги и Никола Георгиеви, както и Александър Ляфтов – играчи с опит в българските клубове. Въпреки скромното си представяне в Златната Европейска лига това лято, македонците със сигурност ще се опитат да поднесат изненада още в първия си мач.
Откриващите срещи на големи първенства винаги са заредени с допълнителна доза емоции и напрежение. Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини ще трябва да демонстрират концентрация и хладнокръвие, за да зарадват българската публика с победа още в първия си двубой. Всички фенове могат да проследят мача на живо по MAX One и да станат част от волейболната магия, която завладява София.
Със статут на световен вицешампион и домакинско предимство, „лъвовете“ са амбицирани да започнат Евро 2026 с летящ старт. Дали ще успеят да оправдаят очакванията и да тръгнат уверено към върха? Отговорът предстои тази вечер, когато волейболът ще бъде на пиедестал в българската столица.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дайте някой сериозен отбор
09:42 09.09.2026
2 кУмУнист
Как може в един и същи ден, и то почти по едно и също време, да се провежда мачът за Суперкупата по футбол и откриването на Европейското първенство по волейбол?
За пореден път доказваме, че можем сами да си създаваме проблеми и да правим тъпотии. Толкова ли беше трудно да се координират две федерации и да се намери нормално решение, така че хората да могат да гледат и двете събития?
Понякога наистина се чудя как може толкова елементарни неща да не могат да ги свършат като хората
Коментиран от #3
10:25 09.09.2026
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