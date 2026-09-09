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Волейболна фиеста в София: България започва Евро 2026 с двубой срещу Северна Македония

Волейболна фиеста в София: България започва Евро 2026 с двубой срещу Северна Македония

9 Септември, 2026 09:37 593 3

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София се превръща в арена на европейския волейбол

Волейболна фиеста в София: България започва Евро 2026 с двубой срещу Северна Македония - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Дългоочакваният старт на Европейското първенство по волейбол за мъже е вече факт! Днес, в сърцето на столицата, националният отбор на България ще излезе на терена на препълнената „Арена София“, за да премери сили със Северна Македония в първия си мач от Група В. Срещата ще започне точно в 19:00 часа, а феновете, които все още не са си осигурили място, имат последен шанс да се сдобият с билет на касите на залата.

Тази година България е един от четиримата домакини на престижния турнир, заедно с Италия, Румъния и Финландия. София ще бъде домакин не само на мачове от груповата фаза, но и на четири осминафинала и два четвъртфинала, което превръща града в истински волейболен център на Европа.

Въпреки че Северна Македония не е сред фаворитите за титлата, българските волейболисти не бива да подценяват първия си противник. В състава на гостите личат имената на добре познатите на родната публика братя Георги и Никола Георгиеви, както и Александър Ляфтов – играчи с опит в българските клубове. Въпреки скромното си представяне в Златната Европейска лига това лято, македонците със сигурност ще се опитат да поднесат изненада още в първия си мач.

Откриващите срещи на големи първенства винаги са заредени с допълнителна доза емоции и напрежение. Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини ще трябва да демонстрират концентрация и хладнокръвие, за да зарадват българската публика с победа още в първия си двубой. Всички фенове могат да проследят мача на живо по MAX One и да станат част от волейболната магия, която завладява София.

Със статут на световен вицешампион и домакинско предимство, „лъвовете“ са амбицирани да започнат Евро 2026 с летящ старт. Дали ще успеят да оправдаят очакванията и да тръгнат уверено към върха? Отговорът предстои тази вечер, когато волейболът ще бъде на пиедестал в българската столица.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дайте някой сериозен отбор

    1 0 Отговор
    Точно срещу източна Албания ли ще започне това празненство?

    09:42 09.09.2026

  • 2 кУмУнист

    0 0 Отговор
    Как пък един път в тази държава не направихме нещата както трябва?! Как двете федерации не се срещнаха и не се разберат като хората?
    Как може в един и същи ден, и то почти по едно и също време, да се провежда мачът за Суперкупата по футбол и откриването на Европейското първенство по волейбол?
    За пореден път доказваме, че можем сами да си създаваме проблеми и да правим тъпотии. Толкова ли беше трудно да се координират две федерации и да се намери нормално решение, така че хората да могат да гледат и двете събития?
    Понякога наистина се чудя как може толкова елементарни неща да не могат да ги свършат като хората

    Коментиран от #3

    10:25 09.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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