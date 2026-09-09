Волейболна фиеста в София: България започва Евро 2026 с двубой срещу Северна Македония

Дългоочакваният старт на Европейското първенство по волейбол за мъже е вече факт! Днес, в сърцето на столицата, националният отбор на България ще излезе на терена на препълнената „Арена София“, за да премери сили със Северна Македония в първия си мач от Група В. Срещата ще започне точно в 19:00 часа, а феновете, които все още не са си осигурили място, имат последен шанс да се сдобият с билет на касите на залата.

Тази година България е един от четиримата домакини на престижния турнир, заедно с Италия, Румъния и Финландия. София ще бъде домакин не само на мачове от груповата фаза, но и на четири осминафинала и два четвъртфинала, което превръща града в истински волейболен център на Европа.

Въпреки че Северна Македония не е сред фаворитите за титлата, българските волейболисти не бива да подценяват първия си противник. В състава на гостите личат имената на добре познатите на родната публика братя Георги и Никола Георгиеви, както и Александър Ляфтов – играчи с опит в българските клубове. Въпреки скромното си представяне в Златната Европейска лига това лято, македонците със сигурност ще се опитат да поднесат изненада още в първия си мач.

Откриващите срещи на големи първенства винаги са заредени с допълнителна доза емоции и напрежение. Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини ще трябва да демонстрират концентрация и хладнокръвие, за да зарадват българската публика с победа още в първия си двубой. Всички фенове могат да проследят мача на живо по MAX One и да станат част от волейболната магия, която завладява София.

Със статут на световен вицешампион и домакинско предимство, „лъвовете“ са амбицирани да започнат Евро 2026 с летящ старт. Дали ще успеят да оправдаят очакванията и да тръгнат уверено към върха? Отговорът предстои тази вечер, когато волейболът ще бъде на пиедестал в българската столица.