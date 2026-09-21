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Диян Стаматов и Юлиян Петров: Един учебник по предмет за всички ученици няма да реши проблемите в образованието

Диян Стаматов и Юлиян Петров: Един учебник по предмет за всички ученици няма да реши проблемите в образованието

21 Септември, 2026 18:51 430 16

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  • учебник-
  • образование

Идеята на МОН буди само неизвестни, а хоризонтът е към обучение без учебници, смятат експертите

Диян Стаматов и Юлиян Петров: Един учебник по предмет за всички ученици няма да реши проблемите в образованието - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един учебник по един предмет за всички ученици и омбудсмани в училищата. Оценка за дисциплина и скала на наказанията – това са част от идеите на просветното министерство.

„Идеята за учебника трудно би могла да бъде коментирана в момента, но този казус няма да разреши нищо в перспектива в системата на образованието като проблем. Живеем в дигитално време, в което има много информация, която трудно може да бъде събрана на едно място.“

Това коментира в „Лице в лице“ Диян Стаматов, директор на 119-о училище, бивш зам.-министър на образованието.

„Това е един ход, който в перспектива образователното министерство трябва да развие и представи по един много ясен и точен начин какво има предвид. На този етап буди само неизвестни“, на мнение е той.

„Не е проблема на образованието дали има един учебник, или много. Какво пише в учебника го казва МОН чрез своите учебни програми. Тъкмо те се пишат от министерството и там има национален консенсус по отношение на това какво трябва да бъде изписано във всеки един учебник, без значение дали той е един, или десет по един предмет“, обясни Стаматов.

„Повече от 50% от учителите смятат, че това няма да доведе до някаква кой знае каква придадена стойност. 25% от тях са отговорили, че хоризонтът на българското образование е по-скоро към образование без учебници, а не да се вживяваме в един такъв брутален диалог дали да бъде един или няколко“, каза от своя страна Юлиян Петров, председател на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“.

„Тази тема не би трябвало да бъде темата на днешната реформа. Няма да има голям ефект, ако стигнем до един учебник в този момент“, на мнение е той.

По думите на Диян Стаматов проблемът с дисциплината е изключително голям.

„На всяка крачка се вижда как хората не спазват правила и това тръгва от училищната среда. Това, което анонсира МОН по отношение на дисциплината, наистина заслужава уважение. Дали ще бъде добре предложено и ще влезе в истинския си формат е тяхна отговорност“, каза той.

„Всички анонсираме необходимостта да има промени в поведението на учениците, да има санкциониране в случаите, когато има нарушаване правата на други ученици. Когато има неспазване на правилата. И това е хубавият ход, който оттук нататък е добре да се обмисли за реализиране“, каза Диян Стаматов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гласове от зайчарника в Банкя

    10 1 Отговор
    Бацо навремето каза "една книга Винету е достатъча" и цяло поколение е функционално ту тууу 😉

    Коментиран от #12

    18:54 21.09.2026

  • 2 Как Можаха ?

    8 1 Отговор
    Да Се Нарадят ?

    Толкова Калъфи !

    За Толктова Години !

    В тая !

    България ?

    Коментиран от #5

    19:07 21.09.2026

  • 3 Така е

    6 1 Отговор
    А правилата са писани, за да бъдат нарушавани...

    19:09 21.09.2026

  • 4 Гост

    10 3 Отговор
    Обучение без учебници???
    Какво следва - без учители? Без училища?
    И резултат - безмозъчни.

    19:10 21.09.2026

  • 5 бкп-дс

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Как Можаха ?":

    преди 36г такава "демокрация" спретнахме на бг народа,че сега мечтае за социализма!!!

    Коментиран от #6

    19:10 21.09.2026

  • 6 и учехме

    10 1 Отговор

    До коментар #5 от "бкп-дс":

    от един учебник по предмет и по добър матрял излизаше

    19:12 21.09.2026

  • 7 си пън

    9 1 Отговор
    стаматов,не решава ама много пари на мон спестява,ти по колко учебници учи бе,явно кат директор губиш рушвети за избор на учебници

    19:13 21.09.2026

  • 8 зелен кон

    6 1 Отговор
    Този директор пак е неподготвен. Наскоро показаха карта в учебник,в която липсваха големи градове.
    Гербаджията получава Слаб/2/!

    19:17 21.09.2026

  • 9 На Кой Му Трябва ?

    2 3 Отговор
    Всичката Информация ?

    Само На Зубрача !

    На Нормалния човек !

    Му трябва Обща !

    Достатъчно Ясна Иформация !

    Чрез Кояато Да разбере !

    Къде може да намери информация по въпроса Койъто го Интересува !

    Такъв човек Който знае Всичко Няма !

    Защото Мозъка на Човек !

    Е Така организиран !

    И В него Няма Място За Всичко !

    19:19 21.09.2026

  • 10 Феникс

    6 0 Отговор
    Ще реши едни други проблеми , наречени НПО-та , неолиберална пропаганда, и подмяна на историята ни!

    19:21 21.09.2026

  • 11 Въпрос

    1 2 Отговор
    , а ще преправяме ли произведенията на Димитър Талев , „Тютюн“ на Димитър Димов , пак ли ще го играем братски народи?Говорит москва?Само русороба настъпва мотиката поне 5 пъти минимум, без ефект.

    19:22 21.09.2026

  • 12 Измисляш си

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гласове от зайчарника в Банкя":

    Тия днешните и Винету не са чели ,какво да говорим ?

    19:24 21.09.2026

  • 13 Елементарно , бе Уотсън !

    2 1 Отговор
    Махнете комунистическите препратки в учебниците от социализма , и ги върнете в училищата . И ще сте ГОТОВИ ! .

    Коментиран от #14

    19:24 21.09.2026

  • 14 Да бе ,да ! 😜

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Елементарно , бе Уотсън !":

    Знаеш ли колко евроатлантически прошляци се прехранват , щото правят турско-английски "Реформи" изкривявайки и разваляйки българските учебници ?!

    19:27 21.09.2026

  • 15 Питам

    2 1 Отговор
    Образование без учебници? И после защо учениците не могат дори да четат, камо ли да разбират смисъла на написаното? НАЙ-ДОБРЕ ДО 10 ГОДИНИ НА ДЕТСКА ГРАДИНА, А СЛЕД ТОВА ПО ЕДИН ИМПЛАНТИРАН ЧИП В ЧЕРЕПНАТА КУТИЯ и Иван - стругар, Асан - оператор на метла, а наш Гюро - политик и президент! Бързо, качествено и евтино!

    19:27 21.09.2026

  • 16 хаха

    0 0 Отговор
    Поредните байганьовски "гении". ХАХАХА!

    Абе вие сте верно уникални (прости) там!
    Поне "ще"/"би трябвало да" реши 1 проблем. ХАХАХА

    19:31 21.09.2026

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