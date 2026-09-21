Диян Стаматов и Юлиян Петров: Един учебник по предмет за всички ученици няма да реши проблемите в образованието

Един учебник по един предмет за всички ученици и омбудсмани в училищата. Оценка за дисциплина и скала на наказанията – това са част от идеите на просветното министерство.
„Идеята за учебника трудно би могла да бъде коментирана в момента, но този казус няма да разреши нищо в перспектива в системата на образованието като проблем. Живеем в дигитално време, в което има много информация, която трудно може да бъде събрана на едно място.“
Това коментира в „Лице в лице“ Диян Стаматов, директор на 119-о училище, бивш зам.-министър на образованието.
„Това е един ход, който в перспектива образователното министерство трябва да развие и представи по един много ясен и точен начин какво има предвид. На този етап буди само неизвестни“, на мнение е той.
„Не е проблема на образованието дали има един учебник, или много. Какво пише в учебника го казва МОН чрез своите учебни програми. Тъкмо те се пишат от министерството и там има национален консенсус по отношение на това какво трябва да бъде изписано във всеки един учебник, без значение дали той е един, или десет по един предмет“, обясни Стаматов.
„Повече от 50% от учителите смятат, че това няма да доведе до някаква кой знае каква придадена стойност. 25% от тях са отговорили, че хоризонтът на българското образование е по-скоро към образование без учебници, а не да се вживяваме в един такъв брутален диалог дали да бъде един или няколко“, каза от своя страна Юлиян Петров, председател на синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“.
„Тази тема не би трябвало да бъде темата на днешната реформа. Няма да има голям ефект, ако стигнем до един учебник в този момент“, на мнение е той.
По думите на Диян Стаматов проблемът с дисциплината е изключително голям.
„На всяка крачка се вижда как хората не спазват правила и това тръгва от училищната среда. Това, което анонсира МОН по отношение на дисциплината, наистина заслужава уважение. Дали ще бъде добре предложено и ще влезе в истинския си формат е тяхна отговорност“, каза той.
„Всички анонсираме необходимостта да има промени в поведението на учениците, да има санкциониране в случаите, когато има нарушаване правата на други ученици. Когато има неспазване на правилата. И това е хубавият ход, който оттук нататък е добре да се обмисли за реализиране“, каза Диян Стаматов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гласове от зайчарника в Банкя
Коментиран от #12
18:54 21.09.2026
2 Как Можаха ?
Толкова Калъфи !
За Толктова Години !
В тая !
България ?
Коментиран от #5
19:07 21.09.2026
3 Така е
19:09 21.09.2026
4 Гост
Какво следва - без учители? Без училища?
И резултат - безмозъчни.
19:10 21.09.2026
5 бкп-дс
До коментар #2 от "Как Можаха ?":преди 36г такава "демокрация" спретнахме на бг народа,че сега мечтае за социализма!!!
Коментиран от #6
19:10 21.09.2026
6 и учехме
До коментар #5 от "бкп-дс":от един учебник по предмет и по добър матрял излизаше
19:12 21.09.2026
7 си пън
19:13 21.09.2026
8 зелен кон
Гербаджията получава Слаб/2/!
19:17 21.09.2026
9 На Кой Му Трябва ?
Само На Зубрача !
На Нормалния човек !
Му трябва Обща !
Достатъчно Ясна Иформация !
Чрез Кояато Да разбере !
Къде може да намери информация по въпроса Койъто го Интересува !
Такъв човек Който знае Всичко Няма !
Защото Мозъка на Човек !
Е Така организиран !
И В него Няма Място За Всичко !
19:19 21.09.2026
10 Феникс
19:21 21.09.2026
11 Въпрос
19:22 21.09.2026
12 Измисляш си
До коментар #1 от "Гласове от зайчарника в Банкя":Тия днешните и Винету не са чели ,какво да говорим ?
19:24 21.09.2026
13 Елементарно , бе Уотсън !
Коментиран от #14
19:24 21.09.2026
14 Да бе ,да ! 😜
До коментар #13 от "Елементарно , бе Уотсън !":Знаеш ли колко евроатлантически прошляци се прехранват , щото правят турско-английски "Реформи" изкривявайки и разваляйки българските учебници ?!
19:27 21.09.2026
15 Питам
19:27 21.09.2026
16 хаха
Абе вие сте верно уникални (прости) там!
Поне "ще"/"би трябвало да" реши 1 проблем. ХАХАХА
19:31 21.09.2026