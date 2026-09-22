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Васил Терзиев: Да бъдеш независим, означава да можеш сам да вземеш решенията си, но и да носиш отговорност

Васил Терзиев: Да бъдеш независим, означава да можеш сам да вземеш решенията си, но и да носиш отговорност

22 Септември, 2026 13:18 451 16

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  • независимост-
  • българия

И ако искаме България да бъде по-силна, по-просперираща и по-уверена в бъдещето си, това няма как да стане само с една голяма декларация

Васил Терзиев: Да бъдеш независим, означава да можеш сам да вземеш решенията си, но и да носиш отговорност - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Да бъдеш независим, означава да можеш сам да вземеш решенията си, но и да носиш отговорността за последствията от тях, каза кметът на София Васил Терзиев в словото си по повод 118-ата годишнината от обявяването на Независимостта на България. Тържествената церемония се състоя пред паметника „Независимостта на България“ на площад „Княз Александър I“.

"Отбелязваме денят, в който България обявява своята независимост. Зад това решение стои смелостта да поемеш отговорност за собствената си съдба", каза Васил Терзиев, цитиран от БТА.

"Хората, които са го взели, са знаели, че независимостта има цена. Знаели са и че, когато поемеш отговорност, вече няма кого другиго да обвиниш за решенията си", посочи кметът на Столична община.

"Това важи за държавите, за институциите и за всеки един от нас. Независимостта се вижда в начина, по който работят институциите, в това дали спазваме правилата, дали поемаме отговорност за грешките си, дали се учим от тях, и дали можем да търсим решения заедно, когато имаме различни мнения", посочи кметът.

"Имаме нужда и от още нещо - да се научим да не превръщаме всяко различие в разделителна линия", каза Терзиев.

"Можем да не сме съгласни, можем да защитаваме различни идеи, но можем и да разговаряме, да слушаме аргументите на другия и да търсим решение, което е по-добро от това, с което сме започнали. Това също е отговорност към държавата ни", коментира кметът Терзиев.

„Нашите предци са направили своя избор в конкретен исторически момент. Нашият избор се прави всеки ден, от всеки един от нас, с начина, по който работим, с решенията, който взимаме, с отношението към хората около нас и с това какво оставяме след себе си“, каза Терзиев.

"И ако искаме България да бъде по-силна, по-просперираща и по-уверена в бъдещето си, това няма как да стане само с една голяма декларация. Ще стане с много малки стъпки, с големи решения, взети от всички нас и взети отговорно. Нека пазим свободата и независимостта, които са ни завещани", посочи Васил Терзиев.

"И нека към тях добавим нещо свое - работа, почтеност и отговорност към хората след нас", каза още в словото си кметът на София Васил Терзиев.

Сред официалните гости на церемонията бяха зам.-кметът на Столична община в направление "Култура и туризъм" Ирина Дакова, председателят на Столичния общински съвет (СОС) Цветомир Петров, общински съветници и др.

Венци и цветя пред Паметника на независимостта бяха поднесени от името на президента на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова, председателя на Народното събрание Михаела Доцова, министър-председателя Румен Радев, кмета на Столична община Васил Терзиев, министъра на отбраната Димитър Стоянов, началника на отбраната адмирал Емил Ефтимов, парламентарните групи на ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната“, председателя на СОС Цветомир Петров, групата на „Продължаваме промяната-Демократична България“ в СОС и Общонародно сдружение „Мати България“.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 петрохан терзиев

    9 2 Отговор
    още показания няма ли да даваш ?

    13:20 22.09.2026

  • 2 Красимир Петров

    8 2 Отговор
    Достатъчно е,че това са думи на либерален д,же.,ндър

    13:23 22.09.2026

  • 3 Иван Попов

    9 2 Отговор
    Жълтопаветник говори за независимост и морал

    13:24 22.09.2026

  • 4 Перо

    10 2 Отговор
    Пълно недоразумение и некадърник, чиито бизнес и нова кариера са движени от баща му!

    13:25 22.09.2026

  • 5 Васко Петрохански

    9 2 Отговор
    А нещо за Петрохан - отговорност, оставка, затвор и т.н.

    13:25 22.09.2026

  • 6 василке ДС,

    8 2 Отговор
    други неща се очаква да коментираш ти. НЕ СЕ ПРАВИ на тапа. Елементарно е. Дайвай си оставката - направеното с пеДроханци е непростимо! Никой не иска да слуша кухите ти фрази.

    13:26 22.09.2026

  • 7 безпартиен

    1 3 Отговор
    И нищо да не зависи от теб - независим!А ЗАПЛАТАТА редовно по сметка и кво дойде отгоре не връща!

    13:28 22.09.2026

  • 8 Този е абсолютен първообраз на

    7 2 Отговор
    - Васкоооо...
    - Да, мамо, гладен ли съм?
    - Не , Васко, студено ти е. Ела да се облечеш.
    Липсват му само къси панталонки и зелено сако с кожени налакътници.

    Коментиран от #9

    13:29 22.09.2026

  • 9 Хахаха

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "Този е абсолютен първообраз на":

    Вече е независим.....без Калушев

    13:35 22.09.2026

  • 10 РУРШИЕВ!!!

    4 1 Отговор
    Тоз нещ ас тник откакто поведе кметството, София е все по-мръсна и все по-лошо се строи. Пример: вече година и половина се строи едно мостче над едно поточе в Манастирски Ливади на ул. В Джабаров - това даже не е мостче, а водосток! В други държави това се строи за седмица, а тук очевидно ще трябват две години! Като си помисля при Фандъка за две години колко работа се вършеше?!

    13:39 22.09.2026

  • 11 бате лудко

    8 2 Отговор
    Прав си за отговорността, ушенце, затова бързо поеми отговорност за спонсорирането на петроханските изверги...

    13:40 22.09.2026

  • 12 Феникс

    4 1 Отговор
    Независим да спонсорираш лами които плющят дечица по цял ден, е най висшата форма на свобода!

    13:55 22.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Боклук

    0 0 Отговор
    Катя го видя го асоциирам с боклуците из цяла София

    14:23 22.09.2026

  • 16 Констатация

    0 0 Отговор
    Софиянциии......, как си избрахте туй Недоразумение на Природатъ, бе!?

    14:26 22.09.2026

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