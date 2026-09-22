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Продават за близо €12 милиона самолета на Васил Божков

Продават за близо €12 милиона самолета на Васил Божков

22 Септември, 2026 13:05 1 561 17

  • самолет-
  • васил божков-
  • продажба

Самолетът е предназначен за далечни полети и е част от семейството Global на канадския производител Bombardier

Продават за близо €12 милиона самолета на Васил Божков - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кантората на частния съдебен изпълнител от София Милен Бъзински отново обяви за публична продан самолета, собственост на фирма, свързвана с бизнесмена Васил Божков.

Става дума за Bombardier Global 5000 с национален регистрационен знак LZ-VBE и сериен номер 9693. Луксозният бизнес самолет е обявен за продажба с начална цена от 11 800 008 евро без ДДС, писа novini.bg.

Самолетът е предназначен за далечни полети и е част от семейството Global на канадския производител Bombardier. Машината е сред активите, които отново излизат на публичен търг след предходни опити за продажбата ѝ.

Продажбата се извършва по реда на изпълнителното производство, а заинтересованите купувачи могат да участват при условията, посочени в обявлението на частния съдебен изпълнител.

По информацията в обявата, публикувана на 21 септември, бъдещият купувач трябва да предвиди и допълнителни разходи в размер на около 1,9 млн. евро, преди самолетът да бъде въведен отново в експлоатационен режим. Сред посочените дейности са прегледи, повторен монтаж на двигателя, инженеринг от страна на притежателя на сертификата, както и изготвяне на необходимите констативни протоколи.

Това е поредният опит за реализация на самолета на публична продан, след като предходни процедури не са довели до продажбата му.

Преди две години Бъзински продаваше аероплана за 28 739 600 лева без ДДС (около 14,7 млн. евро), или с около 2,9 млн. евро повече. Според новата обява и прогнозните разходи за възстановяване са почти двойни.

В съобщението за търга беше отбелязано, че върху него има вписани три залога и пет запора - на различни основания. Те са от банка, антикорупционната комисия и Националната агенция за приходите. Публичната продан тогава бе от частен съдебен изпълнител по изпълнително дело от Главна дирекция "Главна въздухоплавателна администрация" към Министерството на транспорта.

През 2020 г. разследващите погват бизнесмена по няколко разследвания - за престъпна група за скатани такси от хазарт, за подготовка за убийства и за държане на антики. На сметката му са записани над 20 отделни обвинения, пише "24 часа".

Заради тях през февруари 2021 г. Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) налага запори на авоари на хазартния бос за над 400 млн. лв. Сред активите са апартаменти в София и Балчик, къща в Гърция, недвижими имоти в Париж, яхта за 1,1 млн. лв. и самолета, който тогава е на пазарна стойност от 34 млн. лв.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кабасдс -крадев

    4 5 Отговор
    може ли да го купя,ако Бос...нешки не го иска повече,все пак ми е новият шеф......да е жив и здрав.

    13:10 22.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 шиши

    20 3 Отговор
    къде с това летящо трабанче ? друго си е с фалкона всяка седмица на дубай търкайки кълките на дуловската принцеса

    13:19 22.09.2026

  • 4 А бе

    10 1 Отговор
    Тоя бизнесмен но ония магнитските са народни крадци-хрантутници

    13:21 22.09.2026

  • 5 Читател

    13 4 Отговор
    Пропагандата работи,той съди държавата за 1 милиард някъде и ще я осъди.

    Коментиран от #6

    13:21 22.09.2026

  • 6 оня с коня

    1 5 Отговор

    До коментар #5 от "Читател":

    а дано преди това гръммне АЕЦа

    13:24 22.09.2026

  • 7 Адриан Монк

    5 1 Отговор
    🥸 Новият собственик непременно да поиска криминален анализ на самолета. Какво са превозвали и кои са се водили със самолета. 😱🤑

    Коментиран от #9

    13:31 22.09.2026

  • 8 ХаХА

    10 1 Отговор
    КОНФИСКАЦИЯ НА ВСИЧКО НА ВСИЧКИ ОЛИГАРСИ .

    13:34 22.09.2026

  • 9 Скоро ще го продадат - вервайте ми!

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Адриан Монк":

    Цената на Bombardier Global 5000 на вторичния пазар варира между 9,5 - 14,5 млн. ЩАТСКИ ДОЛАРА за по-старите модели (2005 и 2015), като за по-нови бройки от последните години на производство (до 2020) в отлично състояние сумата може да достигне над 23 млн.долара.

    Коментиран от #10

    13:44 22.09.2026

  • 10 Списание "Боянски шкаф"

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Скоро ще го продадат - вервайте ми!":

    Епа що па не? Тия 13,7 милиона евро са равни приблизително на 15 709 105 щ.д. по днескашният курс. Лекоооооо е по-скъпичАк ама кеф цена нема!

    13:48 22.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Фъфляка

    1 0 Отговор
    Ковчег за тоя.

    13:54 22.09.2026

  • 13 Невена

    1 0 Отговор
    Има достатъчно сайтове за продажба на употребявана летателна техника! Има от същите за поне 30 милиона!
    Боли ме розовата катеричка за самолетате на Черепа! Достатъчно краде от нас! Да се оправя, за него ли да мисля днес? Холъм!

    14:09 22.09.2026

  • 14 Невена

    0 0 Отговор
    Има достатъчно сайтове за продажба на употребявана летателна техника! Има от същите за поне 30 милиона!
    Боли ме розовата катеричка за самолетите на Черепа! Достатъчно краде от нас! Да се оправя, за него ли да мисля днес? Холъм!

    14:10 22.09.2026

  • 15 Шенко

    0 0 Отговор
    Летя си до Дубай, ежеседмично, напред, назад и да знаете секса в самолета е страхотен!
    Няма пилотска кабина, няма рунтави стюардеси, само синева и... пъшкане!
    Дълбоко препоръчвам със Шуши е върха!!!

    14:15 22.09.2026

  • 16 Керка

    0 0 Отговор
    Не е важно с какво пътуваш не е важно и с кого пътуваш, важно е едно, че има за какво и народа да плаща кефа, в едната, в другата посока! Много е важно да не забравяте, горе ограничения, мантинели и летателна скорост-няма! Има френско шампанско, ягоди, хайвер и много от другото! Летенето е само два часа!

    14:22 22.09.2026

  • 17 Юлка

    0 0 Отговор
    Писах, дреме ми на розовата катеричка, кой за къде и с кога пътува! Тя е само на 18
    години и няма нищо общо с реститутките и съдии на по 60 години!

    14:26 22.09.2026

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