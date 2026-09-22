Новини
България »
София »
Тежките камиони вече няма да могат да изпреварват

Тежките камиони вече няма да могат да изпреварват

22 Септември, 2026 14:46 1 571 44

  • тир-
  • тежки камиони-
  • изпреварване-
  • магистрала

Подобни забрани според цитираното изследване има във Великобритания, Нидерландия, Германия, Франция, Дания, Белгия, Австрия и Италия

Тежките камиони вече няма да могат да изпреварват - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На най-тежките камиони по пътищата - тези над 12 тона, им се забранява да изпреварват и изобщо да се движат в лявата лента по всички пътища в страната, в които има две ленти за движение в една посока. Това поискаха в свой проект за промяна на Закона за движението по пътищата група депутати от “Прогресивна България”, които са внесли в петък документа в деловодството на парламента.

Забраната на практика се затяга, защото предходният парламент промени миналата година закона и забрани на всички превозни средства над 3,5 тона или над 7 метра дълги да навлизат в най-лявата лента по магистрали или скоростни пътища, които имат три и повече ленти за движение в една посока. Те могат да се движат само в най-дясната и в съседната на нея лента – движението им по другите е забранено, включително и при изпреварване.

Сега забраната става повсеместна, макар и само за най-тежките камиони, защото на практика обхваща почти всички пътища в страната. По онези с една лента за движение в посока, така или иначе, в повечето случаи изпреварването, което налага навлизане в насрещното, е забранено.

Специално за нарушаване на новата забрана се въвеждат наказания – 500 евро глоба за водача и отнемане на книжката за три месеца. А при повторно нарушение – 2000 евро глоба и 6 месеца без книжка.

Проектът съдържа множество уточнения по съществуващия Закон за движението по пътищата или изяснява неясноти по текстовете му. Например изтичането на валидна “Гражданска отговорност” сега се третира с един общ текст, че може да служи като основание за снемане на колата от регистрация. Хората на Радев обаче уточняват, че това вече ще се прави автоматично, когато минат два месеца от изтичането на застраховката.

Въвеждат се и нови глоби. Например водачите на електрически тротинетки миналата година бяха задължени да сключат задължителна застраховка “Гражданска отговорност”, за да ги карат по улиците. Сега се въвежда задължение не просто да имат такава полица, а и да я носят със себе си за проверка. Който не я носи, трябва да плати 20 евро глоба, пише "24 часа".

Затяга се и режимът за превозните средства по отношение на гумите. И сега в закона има глоби за неподходящи или повредени гуми, но сега се предвижда и временно спиране от движение на колата при точно разписани повреди: ако са с различен размер на една и съща ос, ако има срязване, при което се вижда кордата, ако дълбочината на протектора е слязла под 1,6 мм, ако гумата се трие в други елементи от колата и още ред условия. Спирането от движение е до отстраняването на повредата.

А специално за товарните камиони е предвидено спиране от движение за 3 месеца, ако натоварването на ос е по-голямо от записаното в свидетелството на колата или ако масата на целия товар е над предвиденото.

Мотивите за забрана товарните коли да се движат в най-лявата лента са заради множеството тежки инциденти, които станаха с товарни коли това лято. През август на “Тракия” и “Струма” се случиха фатални катастрофи точно в такива ситуации. На “Тракия” товарна кола започна да изпреварва на магистрала, водачът изпусна управлението и камионът се вряза в мантинелата, която се счупи и той се озова в насрещното. Там направи челен сблъсък с лека кола, при който загинаха две деца и бащата на едното от тях.

В случая депутатите се позовават на специално изследване на Комисията по транспорт на Европейския парламент, което посочва изпреварването от страна на товарни превозни средства като основна причина за натрупването на колони от коли зад маневриращите, особено по двулентови пътища.

Според цитираното изследване не точно изпреварването, а по-скоро маневрата на тежкото превозно средство от една лента в друга е причина за пътнотранспортни произшествия. Защото поради масата си и ограничението за скоростта една такава маневра изисква по-дълго време, което кара движещите се отзад автомобили да намаляват скоростта.

Подобни забрани според цитираното изследване има във Великобритания, Нидерландия, Германия, Франция, Дания, Белгия, Австрия и Италия.

Тежките катастрофи подновиха споровете за качеството на мантинелите и дори за смяната на вида им. Моделите обаче не са еднакви – някъде ограничението е постоянно, но на други места е по часове, а някъде се активира само при интензивен трафик.

У нас в момента за забраната коли над определен тонаж да изпреварват останалите има специална комбинация от знаци – информационната табела Д1, която указва броя на лентите за движение в една посока, и забранителният В25, поставен върху изображението на най-лявата лента. Например по “Тракия” такива знаци има почти на целия участък между изхода от София и Ихтиман. Въпреки това обаче често нервите на водачите на камиони, и то от най-тежките, не издържат и започват да изпреварват.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    22 12 Отговор
    Браво, едно смислено и полезно нещо за хората да гласуват от прогресивната олигархична клика 😃

    Коментиран от #41, #44

    14:51 22.09.2026

  • 2 Европеец

    14 28 Отговор
    Малоумници......Ще има непрекъснати колони от тирове и как ще се кара....

    14:52 22.09.2026

  • 3 Абсурдистан

    8 25 Отговор
    Неква кола кара в магистралата пред тебе със 70 и не моеш я изпревариш че си правил задръстване в левата лента ама иначе нема задръстване в дестната лента със 70🤣🤣

    14:54 22.09.2026

  • 4 половината леки коли

    15 25 Отговор
    не могат да поддържат средната скорост на тировете..... тапи и кервани още по големи от до сега

    Коментиран от #13

    14:54 22.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 А ДАНО

    17 8 Отговор
    Освен това - max 80 km/h

    Коментиран от #9

    14:56 22.09.2026

  • 7 Не дочетох статията

    30 3 Отговор
    Както има максимална скорост трябва да има и минимална.
    Това също затруднява движението

    Коментиран от #36

    14:57 22.09.2026

  • 8 Глоби за леки автомобили

    25 8 Отговор
    Каращи с под 90 km/h

    Коментиран от #35

    14:57 22.09.2026

  • 9 Нема проблем ама ше цирикате

    7 17 Отговор

    До коментар #6 от "А ДАНО":

    По ниска скорост по малко доставки по висока цена на единична доставка което е равно на инфлация и писъци на офцете😅😅😅😅

    14:58 22.09.2026

  • 10 Фен

    9 19 Отговор
    Радевизми. Сега, ако на пътя има един трактор, след него, с 35 километра ще се влачат и 50 тира. Архигениално!

    Коментиран от #20, #33

    14:59 22.09.2026

  • 11 Дрън, дрън съветски чугун

    12 7 Отговор
    В споменатите страни има 3-4-5-6 ленти за движение. На нас Буци ни остави построени 500 000 км. магистрали, но са все по 1-2 ленти.

    Коментиран от #40

    14:59 22.09.2026

  • 12 Чичоооо

    2 2 Отговор
    Там ли си брееее....

    15:00 22.09.2026

  • 13 факт

    24 6 Отговор

    До коментар #4 от "половината леки коли":

    тировете не спазват никакви ограничения на скорост

    15:01 22.09.2026

  • 14 Луд

    8 12 Отговор
    Хубава работа ама пак Българска.Пълна лъжа е че във изброените държави има такава забрана,Това го знае всеки напускал поне веднъж селото си.Повечето пътища са свободни за изпреварване има отделни отсечки със часови или дни от седмицата когато се забранява,Гъвкавост трябва и ,,АКЪЛ,, ПРИ ПОДОБНИ ЗАБРАНИ. Кои ще се движи зад някои караш със 70км таралясник ако тее чакат 1000км

    Коментиран от #31

    15:02 22.09.2026

  • 15 Хмм

    16 4 Отговор
    на пешеходна пътека мен щеше да ме сгази тир, единият тир спира за да мина, този зад него изпреварва, добре че имаше легнал полицай и не можа да развие скорост

    Коментиран от #25

    15:03 22.09.2026

  • 16 Баунти хънтър 🤠

    13 2 Отговор
    Ще сложа видеорегистратори и ще докладвам на МВР нарушители тираджии 🖕

    15:03 22.09.2026

  • 17 ост гост

    0 6 Отговор
    Ето ги най-умните разбирачи на движението на товарни автомоили: НЕЛИ НИКОЛАЕВА АНДРЕЕВА; ПЛАМЕН АЛЕКСАНДРОВ КАРАШЕВ; ЗДРАВКО АЛЕКСАНДРОВ ОГНЯНОВ; ИВАН ГЕОРГИЕВ ГОЛОМЕЕВ; ЯСЕН ЩЕРЕВ ЩЕРЕВ; АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПОПОВ; МОМЧИЛ БОНЧЕВ ПЕТРОВ; МАРТИН МАРИОВ ЖЛЯБИНКОВ; СТЕФАН СВИЛЕНОВ СВИЛЕНОВ; ПЛАМЕН ДОЙЧЕВ ТОДЕВ; ЕМИЛ ДЕНКОВ ДЕНКОВ; ДИМИТЪР САШЕВ ТОДОРОВ; МИХАИЛ ИВОВ МИХАЙЛОВ; ТОДОР ИЛИЧОВ БАРБОЛОВ; ВАЛЕНТИН БОТЕВ ГЕЧЕВСКИ; АЛЕКСАНДЪР РОМАНОВ УЗУНОВ; ТИХОМИР ЕВГЕНИЕВ КРЪСТЕВ; ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА КОСТОВА; ДИМИТЪР БАЛЕВ БАЛЕВ; ПЕТЪР ИЛИЕВ ТОДОРОВ; КРАСИМИР ЦЕКОВ ИВАНОВ; НАДЕЖДА БОРИСОВА КОЛЕВА-СТОЙЧЕВА;

    15:05 22.09.2026

  • 18 Гларус от Бургас

    13 6 Отговор
    Всекидневно пътувам Бургас - Созопол.
    През лятото в дясната се влачат с 50 - 60 а в лявата са 120 плюс
    Ограничението е 80.
    Аз къде да карам?

    15:06 22.09.2026

  • 19 Цвете

    9 3 Отговор
    В ИЗБРОЕНИТЕ ДЪРЖАВИ, ТОВА Е ОТ ДОСТА ГОДИНИ. ТУК МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ НЕ ЧЕТАТ И НЕ СЕ ЛИ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ? 🤔🚔🤔

    15:08 22.09.2026

  • 20 Гост

    13 1 Отговор

    До коментар #10 от "Фен":

    На магистралите не се допускат трактори......

    Коментиран от #22

    15:09 22.09.2026

  • 21 ОСА

    12 5 Отговор
    Това е хубаво решение, но трябва и минимална скорост да има по магистралите...не допустимо е да караш под 90..100 км и да създаваш колони след теб !!

    Коментиран от #39

    15:10 22.09.2026

  • 22 Име

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Гост":

    Прочети първите две изречения от статията

    15:11 22.09.2026

  • 23 Цвете

    3 5 Отговор
    В ИЗБРОЕНИТЕ ДЪРЖАВИ, ТОВА Е ОТ ДОСТА ГОДИНИ. ТУК МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ НЕ ЧЕТАТ И НЕ СЕ ЛИ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРАНИ? 🤔🚔🤔ЗА ПОЗНАВАЧИТЕ ,ДЕТО ДАВАТ АКЪЛ, НО НЕ СА ЗАД ВОЛАНА НА ТИРАДЖИИТЕ.МОЖЕ ДА ИЗПРЕВАРВАТ ,САМО АКО Е В ОСВОБОДЕНАТА ОТ КОЛОНАТА КОЛИ ,В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ИМА ГЛОБА.🔎

    Коментиран от #26

    15:12 22.09.2026

  • 24 касичка за куките

    6 4 Отговор
    Няма такива забрани в тези държави, регулирано е със знаци къде да не изпреварват тирове, на повечето места е с часове от колко до колко за да си регулират задръстванията по магистралите, а има ли изследване колко катастрофи има при изпреварващи тирове на магистрали, а изследване в колко са жертвите при провишествия с тир и кола и коли с коли, коли с пешеходци, че ще излезе са се изпотрепали с коли и жертвите с тирове са минимална бройка обаче там има пара за смукане и жертвите няма да намалеят изобщо.

    15:15 22.09.2026

  • 25 Анджо

    5 2 Отговор

    До коментар #15 от "Хмм":

    Защо пресичаш пред тир?, това не съм го правил никога. На пешеходна пътека , нито пред камион ,нито и колите на градския транспорт не пресичам. Защо ли, защото нямам видимост какво става от другата страна. Скоро гледах как щяха да отнесат една жена, а те много обичат да скачат пред рейсовете. Не смя да се показвам на балкона защото точно под мене има пешеходна и ми става лошо да гледам.

    15:16 22.09.2026

  • 26 касичка за куките

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Цвете":

    Забраните за изпреварване на тирове са за национали и сега я има тази забрана в България, няма в тези държави забрана тирове да изпреварват на магистрали, по магистралите навсякъде забраните за изпреварване на тирове се регулират със знаци.

    15:18 22.09.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Бръмц

    6 4 Отговор

    До коментар #14 от "Луд":

    Изпреварванета не е задължение. И всъщност трябва да се намали скоростта на 70 на второстепенни пътища и 100 на магистрали. Ако ти е бавно. Лети със самолет.

    15:26 22.09.2026

  • 32 хахахаха

    6 4 Отговор
    Карам с кола постоянно в тези държави и по магистралите има знаци забранено изпреварването за камиони от 0,6 до 20,00 часа примерно и след определени километри знак край на забраната за изпреварване за камиони, живял съм във всички от изброените държави и ги има тези знаци, значи държавата лъже, отново. ДОБРЕ ДОШЛИ НА НОВАТА КАСИЧКА ЗА КАТ И ПРОДЪЛЖАВАЩИТЕ ЖЕРТВИ ПО ПЪТИЩАТА, ДА ВИ Е ЧЕСТИТО НОВОТО НИЩОПРАВЕНЕ ЗА НАРОДА.

    15:28 22.09.2026

  • 33 ои8уйхътгрф

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Фен":

    Трактора НЕ го "изпреварваш" поради някои особености записани и у закона, и у правилника- няма да схванеш и да ти се обяснява...

    Забрана да изпреварват тир-овете? ОК, с всички крайници съм ЗА... С едно дребно условие- когато се въведе МИНИМАЛНАТА скорост на движение да бъде 10км/ч по-малко от ограничението...

    Коментиран от #37

    15:34 22.09.2026

  • 34 ДрайвингПлежър

    2 3 Отговор
    Поредни безумия! Очаквайте километрични опашки от камиони, които не може да изпреварите щото те не поддържат дистанция!
    Тва е една безмозъчна и побъркана с ган!!!

    15:41 22.09.2026

  • 35 Както и

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Глоби за леки автомобили":

    каращи по средата в път с 3 ленти

    15:41 22.09.2026

  • 36 Ами има

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Не дочетох статията":

    За магистрала е 50, не го ли научи досега

    Коментиран от #43

    15:43 22.09.2026

  • 37 ДрайвингПлежър

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "ои8уйхътгрф":

    Понеже няма как да принудиш натоварен "ТИР" да поддържа 10 км под ограничението, не може да се приложи идеята ти - това е брутална простотия!

    Такива забрани има само за магистрали!

    15:43 22.09.2026

  • 38 Чудно ако

    0 2 Отговор
    има аварирал в дясната лента? Седиш и чакаш?

    15:46 22.09.2026

  • 39 Кой ти е дал книжка бе

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "ОСА":

    Не знаеш ли че има и минимална за магистрала. Имаше го и в листовките. Те такива с купените книжки създавате проблемите

    15:49 22.09.2026

  • 40 Е ако са 3 пак същото

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Дрън, дрън съветски чугун":

    Най Ганьо кара по средата и пак са 2. А КАТ дреме.

    15:50 22.09.2026

  • 41 ДрайвингПлежър

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Това е брутална глупост с главни букви!!! Аз гарантирам, че това ще създаде колони, а колона от камиони е трудна за изпреварване и гарантирам, че ще доведе до още повече челни удари и жертви!

    Наситих се на малоумията на радевата чета! За 3 месеца тоя сбиротък би калинките на буци по гламарщина!Време им е да си ходят и тия!

    15:55 22.09.2026

  • 42 Лумпен

    2 1 Отговор
    Браво !
    Само така !
    Глоби за всичко !
    Трябват пари за депутатите ...
    За милиционерите ..
    За всички храненици на режима ..
    И за цензурата може да остане нещичко...

    15:56 22.09.2026

  • 43 Статията не е само за магистрали

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Ами има":

    В българския Закон за движение по пътищата няма общо заложено число за минимална скорост при движение по обикновени пътища извън населените места.

    15:57 22.09.2026

  • 44 Опел

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    А бако с изгнилият опел койъо кара с 60км. какво ще го правиме?

    16:08 22.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове