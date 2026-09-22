Тежките камиони вече няма да могат да изпреварват

На най-тежките камиони по пътищата - тези над 12 тона, им се забранява да изпреварват и изобщо да се движат в лявата лента по всички пътища в страната, в които има две ленти за движение в една посока. Това поискаха в свой проект за промяна на Закона за движението по пътищата група депутати от “Прогресивна България”, които са внесли в петък документа в деловодството на парламента.
Забраната на практика се затяга, защото предходният парламент промени миналата година закона и забрани на всички превозни средства над 3,5 тона или над 7 метра дълги да навлизат в най-лявата лента по магистрали или скоростни пътища, които имат три и повече ленти за движение в една посока. Те могат да се движат само в най-дясната и в съседната на нея лента – движението им по другите е забранено, включително и при изпреварване.
Сега забраната става повсеместна, макар и само за най-тежките камиони, защото на практика обхваща почти всички пътища в страната. По онези с една лента за движение в посока, така или иначе, в повечето случаи изпреварването, което налага навлизане в насрещното, е забранено.
Специално за нарушаване на новата забрана се въвеждат наказания – 500 евро глоба за водача и отнемане на книжката за три месеца. А при повторно нарушение – 2000 евро глоба и 6 месеца без книжка.
Проектът съдържа множество уточнения по съществуващия Закон за движението по пътищата или изяснява неясноти по текстовете му. Например изтичането на валидна “Гражданска отговорност” сега се третира с един общ текст, че може да служи като основание за снемане на колата от регистрация. Хората на Радев обаче уточняват, че това вече ще се прави автоматично, когато минат два месеца от изтичането на застраховката.
Въвеждат се и нови глоби. Например водачите на електрически тротинетки миналата година бяха задължени да сключат задължителна застраховка “Гражданска отговорност”, за да ги карат по улиците. Сега се въвежда задължение не просто да имат такава полица, а и да я носят със себе си за проверка. Който не я носи, трябва да плати 20 евро глоба, пише "24 часа".
Затяга се и режимът за превозните средства по отношение на гумите. И сега в закона има глоби за неподходящи или повредени гуми, но сега се предвижда и временно спиране от движение на колата при точно разписани повреди: ако са с различен размер на една и съща ос, ако има срязване, при което се вижда кордата, ако дълбочината на протектора е слязла под 1,6 мм, ако гумата се трие в други елементи от колата и още ред условия. Спирането от движение е до отстраняването на повредата.
А специално за товарните камиони е предвидено спиране от движение за 3 месеца, ако натоварването на ос е по-голямо от записаното в свидетелството на колата или ако масата на целия товар е над предвиденото.
Мотивите за забрана товарните коли да се движат в най-лявата лента са заради множеството тежки инциденти, които станаха с товарни коли това лято. През август на “Тракия” и “Струма” се случиха фатални катастрофи точно в такива ситуации. На “Тракия” товарна кола започна да изпреварва на магистрала, водачът изпусна управлението и камионът се вряза в мантинелата, която се счупи и той се озова в насрещното. Там направи челен сблъсък с лека кола, при който загинаха две деца и бащата на едното от тях.
В случая депутатите се позовават на специално изследване на Комисията по транспорт на Европейския парламент, което посочва изпреварването от страна на товарни превозни средства като основна причина за натрупването на колони от коли зад маневриращите, особено по двулентови пътища.
Според цитираното изследване не точно изпреварването, а по-скоро маневрата на тежкото превозно средство от една лента в друга е причина за пътнотранспортни произшествия. Защото поради масата си и ограничението за скоростта една такава маневра изисква по-дълго време, което кара движещите се отзад автомобили да намаляват скоростта.
Подобни забрани според цитираното изследване има във Великобритания, Нидерландия, Германия, Франция, Дания, Белгия, Австрия и Италия.
Тежките катастрофи подновиха споровете за качеството на мантинелите и дори за смяната на вида им. Моделите обаче не са еднакви – някъде ограничението е постоянно, но на други места е по часове, а някъде се активира само при интензивен трафик.
У нас в момента за забраната коли над определен тонаж да изпреварват останалите има специална комбинация от знаци – информационната табела Д1, която указва броя на лентите за движение в една посока, и забранителният В25, поставен върху изображението на най-лявата лента. Например по “Тракия” такива знаци има почти на целия участък между изхода от София и Ихтиман. Въпреки това обаче често нервите на водачите на камиони, и то от най-тежките, не издържат и започват да изпреварват.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Коментиран от #41, #44
14:51 22.09.2026
2 Европеец
14:52 22.09.2026
3 Абсурдистан
14:54 22.09.2026
4 половината леки коли
Коментиран от #13
14:54 22.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 А ДАНО
Коментиран от #9
14:56 22.09.2026
7 Не дочетох статията
Това също затруднява движението
Коментиран от #36
14:57 22.09.2026
8 Глоби за леки автомобили
Коментиран от #35
14:57 22.09.2026
9 Нема проблем ама ше цирикате
До коментар #6 от "А ДАНО":По ниска скорост по малко доставки по висока цена на единична доставка което е равно на инфлация и писъци на офцете😅😅😅😅
14:58 22.09.2026
10 Фен
Коментиран от #20, #33
14:59 22.09.2026
11 Дрън, дрън съветски чугун
Коментиран от #40
14:59 22.09.2026
12 Чичоооо
15:00 22.09.2026
13 факт
До коментар #4 от "половината леки коли":тировете не спазват никакви ограничения на скорост
15:01 22.09.2026
14 Луд
Коментиран от #31
15:02 22.09.2026
15 Хмм
Коментиран от #25
15:03 22.09.2026
16 Баунти хънтър 🤠
15:03 22.09.2026
17 ост гост
15:05 22.09.2026
18 Гларус от Бургас
През лятото в дясната се влачат с 50 - 60 а в лявата са 120 плюс
Ограничението е 80.
Аз къде да карам?
15:06 22.09.2026
19 Цвете
15:08 22.09.2026
20 Гост
До коментар #10 от "Фен":На магистралите не се допускат трактори......
Коментиран от #22
15:09 22.09.2026
21 ОСА
Коментиран от #39
15:10 22.09.2026
22 Име
До коментар #20 от "Гост":Прочети първите две изречения от статията
15:11 22.09.2026
23 Цвете
Коментиран от #26
15:12 22.09.2026
24 касичка за куките
15:15 22.09.2026
25 Анджо
До коментар #15 от "Хмм":Защо пресичаш пред тир?, това не съм го правил никога. На пешеходна пътека , нито пред камион ,нито и колите на градския транспорт не пресичам. Защо ли, защото нямам видимост какво става от другата страна. Скоро гледах как щяха да отнесат една жена, а те много обичат да скачат пред рейсовете. Не смя да се показвам на балкона защото точно под мене има пешеходна и ми става лошо да гледам.
15:16 22.09.2026
26 касичка за куките
До коментар #23 от "Цвете":Забраните за изпреварване на тирове са за национали и сега я има тази забрана в България, няма в тези държави забрана тирове да изпреварват на магистрали, по магистралите навсякъде забраните за изпреварване на тирове се регулират със знаци.
15:18 22.09.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Бръмц
До коментар #14 от "Луд":Изпреварванета не е задължение. И всъщност трябва да се намали скоростта на 70 на второстепенни пътища и 100 на магистрали. Ако ти е бавно. Лети със самолет.
15:26 22.09.2026
32 хахахаха
15:28 22.09.2026
33 ои8уйхътгрф
До коментар #10 от "Фен":Трактора НЕ го "изпреварваш" поради някои особености записани и у закона, и у правилника- няма да схванеш и да ти се обяснява...
Забрана да изпреварват тир-овете? ОК, с всички крайници съм ЗА... С едно дребно условие- когато се въведе МИНИМАЛНАТА скорост на движение да бъде 10км/ч по-малко от ограничението...
Коментиран от #37
15:34 22.09.2026
34 ДрайвингПлежър
Тва е една безмозъчна и побъркана с ган!!!
15:41 22.09.2026
35 Както и
До коментар #8 от "Глоби за леки автомобили":каращи по средата в път с 3 ленти
15:41 22.09.2026
36 Ами има
До коментар #7 от "Не дочетох статията":За магистрала е 50, не го ли научи досега
Коментиран от #43
15:43 22.09.2026
37 ДрайвингПлежър
До коментар #33 от "ои8уйхътгрф":Понеже няма как да принудиш натоварен "ТИР" да поддържа 10 км под ограничението, не може да се приложи идеята ти - това е брутална простотия!
Такива забрани има само за магистрали!
15:43 22.09.2026
38 Чудно ако
15:46 22.09.2026
39 Кой ти е дал книжка бе
До коментар #21 от "ОСА":Не знаеш ли че има и минимална за магистрала. Имаше го и в листовките. Те такива с купените книжки създавате проблемите
15:49 22.09.2026
40 Е ако са 3 пак същото
До коментар #11 от "Дрън, дрън съветски чугун":Най Ганьо кара по средата и пак са 2. А КАТ дреме.
15:50 22.09.2026
41 ДрайвингПлежър
До коментар #1 от "Хаха":Това е брутална глупост с главни букви!!! Аз гарантирам, че това ще създаде колони, а колона от камиони е трудна за изпреварване и гарантирам, че ще доведе до още повече челни удари и жертви!
Наситих се на малоумията на радевата чета! За 3 месеца тоя сбиротък би калинките на буци по гламарщина!Време им е да си ходят и тия!
15:55 22.09.2026
42 Лумпен
Само така !
Глоби за всичко !
Трябват пари за депутатите ...
За милиционерите ..
За всички храненици на режима ..
И за цензурата може да остане нещичко...
15:56 22.09.2026
43 Статията не е само за магистрали
До коментар #36 от "Ами има":В българския Закон за движение по пътищата няма общо заложено число за минимална скорост при движение по обикновени пътища извън населените места.
15:57 22.09.2026
44 Опел
До коментар #1 от "Хаха":А бако с изгнилият опел койъо кара с 60км. какво ще го правиме?
16:08 22.09.2026