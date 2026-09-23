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Спортът по ТВ в сряда (23 септември)
  Тема: Известни личности

Спортът по ТВ в сряда (23 септември)

23 Септември, 2026 07:04, обновена 23 Септември, 2026 07:08 504 0

  • спортна програма-
  • телевизия-
  • max sport-
  • btv plus-
  • евролига

Евролига, Серия А, Ла Лига, волейбол и Купа Дейвис са сред акцентите в сряда по българските спортни канали.

Спортът по ТВ в сряда (23 септември) - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ето основните спортни събития, които можем да гледаме днес по българските спортни канали. Програмата е по актуалните телевизионни справочници.

Тенис

  • 08:00 – ATP 250, Чънду – MAX Sport 1

  • 10:00 – ATP 250, Чънду – MAX Sport 1

  • 09:00 – ATP 250, Ханджоу – MAX Sport 2

  • 11:00 – ATP 250, Ханджоу – MAX Sport 2

  • 12:00 – ATP 250, Чънду – MAX Sport 1

  • 14:30 – ATP 250, Ханджоу – MAX Sport 2

Волейбол – Европейско първенство за мъже

  • 17:00Белгия – Словения, 1/4-финал – MAX Sport 1

  • 22:00Италия – Финландия, 1/4-финал – MAX Sport 2

Колоездене

  • 15:00 – Обиколка на Хърватия, II етап – БНТ 3 / Eurosport 1.

Футбол

  • 18:00 – Жребий за предварителния кръг на Купата на БългарияDiema Sport.

Нощен спорт

  • 02:00 – НХЛ, контролна среща Торонто Мейпъл Лийфс – Отава СенатърсMAX Sport 2. Това е в нощта срещу 24 септември.

Акцентът за деня: двата четвъртфинала от Европейското по волейбол – Белгия – Словения от 17:00 и Италия – Финландия от 22:00

Източници: MAX Sport, bTV Plus


България
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