Спортът по ТВ в сряда (23 септември)

Ето основните спортни събития, които можем да гледаме днес по българските спортни канали. Програмата е по актуалните телевизионни справочници.
Тенис
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08:00 – ATP 250, Чънду – MAX Sport 1
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10:00 – ATP 250, Чънду – MAX Sport 1
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09:00 – ATP 250, Ханджоу – MAX Sport 2
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11:00 – ATP 250, Ханджоу – MAX Sport 2
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12:00 – ATP 250, Чънду – MAX Sport 1
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14:30 – ATP 250, Ханджоу – MAX Sport 2
Волейбол – Европейско първенство за мъже
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17:00 – Белгия – Словения, 1/4-финал – MAX Sport 1
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22:00 – Италия – Финландия, 1/4-финал – MAX Sport 2
Колоездене
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15:00 – Обиколка на Хърватия, II етап – БНТ 3 / Eurosport 1.
Футбол
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18:00 – Жребий за предварителния кръг на Купата на България – Diema Sport.
Нощен спорт
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02:00 – НХЛ, контролна среща Торонто Мейпъл Лийфс – Отава Сенатърс – MAX Sport 2. Това е в нощта срещу 24 септември.
Акцентът за деня: двата четвъртфинала от Европейското по волейбол – Белгия – Словения от 17:00 и Италия – Финландия от 22:00
Източници: MAX Sport, bTV Plus
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