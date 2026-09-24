Комисии в НС обсъждат забраната за изпреварване на камиони над 12 тона

Новите предложения за промени в Закона за движение по пътищата влизат за разглеждане в комисиите по транспорт и по вътрешна сигурност, пише "Нова телевизия".
Едно от тях е – напълно да бъде забранено превозни средства над 12 тона да изпреварват по двулентови пътища. Според мотивите целта е да се ограничат предпоставките за тежки произшествия. Идеята беше приета с противоречие в бранша. Превозвачите смятат, че мярката е полезна, но само, ако се прилага в най-натоварените дни и часове.
Ще облекчи ли трафика забраната за изпреварване от камиони над 12 тона Промените предвиждат още автомобили с определени технически неизправности по гумите временно да бъдат спирани от движение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 14/88
07:56 24.09.2026
2 МПС
08:01 24.09.2026
3 Не се мотайте !
Коментиран от #9
08:01 24.09.2026
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... ВСИЧКИ ЗАД НЕГО КРЕТАТ И ГОРЯТ НАФТА
КОЯТО ОТДЕЛЯ ОТРОВНИ ГАЗОВЕ
Коментиран от #16
08:07 24.09.2026
5 без тия номера
08:11 24.09.2026
6 Вие всичко друго
08:19 24.09.2026
7 Иван
08:22 24.09.2026
8 НЕЗАБАВНО !
08:23 24.09.2026
9 Водач
До коментар #3 от "Не се мотайте !":Това е най-тъпото предложение давано до сега. Никъде по света няма такава забрана. Когато се нареди една колона от камиони към 20-30 броя мислиш ли, че в лява лента ще вървят колите по бързо и там ще е задръстено, защото слабите шофьори ще си пъплят с 90-100 и ще ги е страх да влезнат между камионите да освободят трафика.
08:28 24.09.2026
10 Шишков
08:43 24.09.2026
11 Мисира
08:53 24.09.2026
12 редник
Как влизат - на крака или може би на тротинетка?! 🤥
Престанете да кривите езика ни!
08:53 24.09.2026
13 Анонимен
08:54 24.09.2026
14 ДрайвингПлежър
А в момента в който се натрупат няколко камиона изпреварването им става кошмар и е гаранция за челни удари, които УЖ искат да намалят!
Абе хванете ги тия дето са некоректни и неизправни и не се гаврете с останалите!!
08:55 24.09.2026
15 Анонимен
08:55 24.09.2026
16 РЕАЛИСТ
До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ами , едно време при Бай Тошо, законът задължаваше такива камиони , да спрат и пропуснат колонката. Имаше изградени отбивки на пътя за целта.
Коментиран от #17
08:56 24.09.2026
17 Пътник
До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":И сега има табели "Спри и пропусни колоната", обаче ако не се сещаш сам и ако нямаш навигатор да ти подскаже че на пътя има и други? Очаквай такива да те пропуснат.
09:13 24.09.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
09:39 24.09.2026
19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
И камион който кара с 60км/ч защото вози едър рогат добитък ще направи колона зад себе си, защото другите НЯМА ДА МОГАТ ДА ГО ИЗПРЕВАРВАТ ❗
09:42 24.09.2026