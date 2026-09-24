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Комисии в НС обсъждат забраната за изпреварване на камиони над 12 тона

Комисии в НС обсъждат забраната за изпреварване на камиони над 12 тона

24 Септември, 2026 07:52 996 19

  • парламент-
  • изпреварване-
  • камиони-
  • тир

Превозвачите смятат, че мярката е полезна, но само, ако се прилага в най-натоварените дни и часове

Комисии в НС обсъждат забраната за изпреварване на камиони над 12 тона - 1
Снимка: БГНЕС
NOVA NOVA

Новите предложения за промени в Закона за движение по пътищата влизат за разглеждане в комисиите по транспорт и по вътрешна сигурност, пише "Нова телевизия".

Едно от тях е – напълно да бъде забранено превозни средства над 12 тона да изпреварват по двулентови пътища. Според мотивите целта е да се ограничат предпоставките за тежки произшествия. Идеята беше приета с противоречие в бранша. Превозвачите смятат, че мярката е полезна, но само, ако се прилага в най-натоварените дни и часове.

Ще облекчи ли трафика забраната за изпреварване от камиони над 12 тона Промените предвиждат още автомобили с определени технически неизправности по гумите временно да бъдат спирани от движение.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 14/88

    5 2 Отговор
    а те да си изпреварват колкот искат

    07:56 24.09.2026

  • 2 МПС

    5 2 Отговор
    Виждаме че от милиционерските репресии няма резултат, пътища трябват и то спешно, а те с едни мантинели не могат да се оправят

    08:01 24.09.2026

  • 3 Не се мотайте !

    8 6 Отговор
    Няма нищо за обсъждане ! Едно , единствено разумно нещо е предложено в НС (от сума-ти време) и хич не трябва да се обсъжда , ами трябва веднага да се вкара за гласуване и да се приеме ! Само който не е карал по нашенските пътища , само той ще е против .

    Коментиран от #9

    08:01 24.09.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 5 Отговор
    И АКО НЯКОЙ ТИРАДЖИЯ КРЕТА С 60 КМ ПОНЕЖЕ Е ПРЕТОВАРЕН ИЛИ КАМИОНА НЕ МОЖЕ ДА ВЗЕМЕ БАИРА
    .... ВСИЧКИ ЗАД НЕГО КРЕТАТ И ГОРЯТ НАФТА
    КОЯТО ОТДЕЛЯ ОТРОВНИ ГАЗОВЕ

    Коментиран от #16

    08:07 24.09.2026

  • 5 без тия номера

    7 4 Отговор
    Ахааа ,само в натоварените дни и часове , а ?! По преценка на "водача" на ТИР-а или как ще се определят същите ?! Без тези номера !!! Олиг@френи с профи книжки карат ,като луди 50 годишни ръждиви , без грам грайфер по гумите ,яко претоварени ,пушещи и минали ГТП в с. Гинци (срещу 50 Евро) 30 тонни трошляци . Изпреварват се по 15 минути и хич (ама - хич) не им дреме , че зад тях са се наредили 100 коли и че аха-аха ще пометат някого , претоварените ремаркета се веят по пътя и от там се сипят боклуци , а небръснатият щофьор дуе чалга , пие кафе (може и нещо по силничко) говори по телефона и същевременно гледа кой го е харесал в нета. Аман !!!

    08:11 24.09.2026

  • 6 Вие всичко друго

    8 4 Отговор
    оправихте, само изпреварването остана като проблем. Клоуни...

    08:19 24.09.2026

  • 7 Иван

    12 0 Отговор
    Най добре е,онзи с големите, увеличени с 50% заплатки и с телковите решения,да излязат от дупките и да започнат да работят това за което са назначени.

    08:22 24.09.2026

  • 8 НЕЗАБАВНО !

    7 4 Отговор
    Терора на тежкотоварните МПС по българските пътища ТРЯБВА ДА СПРЕ ! Водачите им добре знаят , че са недосегаеми и злоупотребяват всячески с това си положение . От висотата на два метра от земята и 20-30 тона тегло , пренебрежението им към малките /т.е. - колите/ е правило , а не - изключение . Да се разчита на толерантност от тяхна страна е наивно . Така че - депутати на България , помислете поне веднъж за хората , а не за джобовете си и приемайте незабавно тази изключително разумна промяна в ЗЗДП !!!

    08:23 24.09.2026

  • 9 Водач

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "Не се мотайте !":

    Това е най-тъпото предложение давано до сега. Никъде по света няма такава забрана. Когато се нареди една колона от камиони към 20-30 броя мислиш ли, че в лява лента ще вървят колите по бързо и там ще е задръстено, защото слабите шофьори ще си пъплят с 90-100 и ще ги е страх да влезнат между камионите да освободят трафика.

    08:28 24.09.2026

  • 10 Шишков

    0 1 Отговор
    со керес?

    08:43 24.09.2026

  • 11 Мисира

    3 4 Отговор
    Пълна забрана наложете за движение на МПС над 12 тона та да ви видим!Какво ще ядете?

    08:53 24.09.2026

  • 12 редник

    2 0 Отговор
    /Новите предложения за промени в Закона за движение по пътищата влизат.../

    Как влизат - на крака или може би на тротинетка?! 🤥
    Престанете да кривите езика ни!

    08:53 24.09.2026

  • 13 Анонимен

    2 5 Отговор
    Вместо незабавно да строят пътища тези регреси дърти комунисти забраняват Никъде няма такива комунистически забрани НИКЪДЕ А кой ще ви превозва стоката РЕГРЕСИЯТА И РАДЕВ А ВЗЕМЕТО И ШИШКОВ НА ГРЪБ ДА ПРЕНАСЯТ НАЛИ

    08:54 24.09.2026

  • 14 ДрайвингПлежър

    5 1 Отговор
    Камионите с АДР по принцип са ограничени на 10 км под "нормалните" каращи неопасни товари - тоест "опираш" до един "спънат" и цялата колона става АДР?!!!

    А в момента в който се натрупат няколко камиона изпреварването им става кошмар и е гаранция за челни удари, които УЖ искат да намалят!

    Абе хванете ги тия дето са некоректни и неизправни и не се гаврете с останалите!!

    08:55 24.09.2026

  • 15 Анонимен

    3 1 Отговор
    Тук никъде няма паркинги за камиони НИКЪДЕ вместо да се занимават с глупости НЕЗАБАВНО ДА СТРОЯТ ВИЖТЕ КАК Е В ЕВРОПА

    08:55 24.09.2026

  • 16 РЕАЛИСТ

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ами , едно време при Бай Тошо, законът задължаваше такива камиони , да спрат и пропуснат колонката. Имаше изградени отбивки на пътя за целта.

    Коментиран от #17

    08:56 24.09.2026

  • 17 Пътник

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":

    И сега има табели "Спри и пропусни колоната", обаче ако не се сещаш сам и ако нямаш навигатор да ти подскаже че на пътя има и други? Очаквай такива да те пропуснат.

    09:13 24.09.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор
    Хора без книШки решават за хора които цял живот карат по пътищата ❗

    09:39 24.09.2026

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 1 Отговор
    ДупИтатювити не знаят какво е ЖИВ ТОВАР❗
    И камион който кара с 60км/ч защото вози едър рогат добитък ще направи колона зад себе си, защото другите НЯМА ДА МОГАТ ДА ГО ИЗПРЕВАРВАТ ❗

    09:42 24.09.2026

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