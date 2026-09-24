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АПИ за винетките: Няма европейско задължение за платени магистрали от 2030 г.
  Тема: Войната на пътя

АПИ за винетките: Няма европейско задължение за платени магистрали от 2030 г.

24 Септември, 2026 14:04 1 100 7

  • апи-
  • платени магистрали-
  • винетки

Европейската директива действително предвижда промяна от 25 март 2030 г., но тя се отнася до тежките превозни средства над 3,5 тона и винетното таксуване по основната TEN-T мрежа

АПИ за винетките: Няма европейско задължение за платени магистрали от 2030 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Агенция „Пътна инфраструктура“ потвърждава, че към настоящия момент няма европейско изискване България да премине от винетно към километрово таксуване за превозните средства до 3,5 тона от 25 март 2030 г.

Това посочват от Института за пътна безопасност, позовавайки се на официален отговор от АПИ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

В писмото на АПИ изрично е записано, че „за превозните средства до 3,5 т действащата европейска нормативна рамка към настоящия момент не определя датата 25 март 2030 г. като срок за задължително преминаване от таксуване на база време към таксуване според изминатото разстояние“.

Според Института това уточнение е важно, тъй като по време на брифинг в Пловдив министър-председателят Румен Радев и регионалният министър Иван Шишков са представили информацията по начин, който създава впечатление за европейско задължение България да въведе километрово таксуване и за леките и лекотоварните автомобили до 3,5 тона след 2030 г.

От Института посочват, че европейската директива действително предвижда промяна от 25 март 2030 г., но тя се отнася до тежките превозни средства над 3,5 тона и винетното таксуване по основната TEN-T мрежа.

За превозните средства до 3,5 тона европейската рамка предвижда оценка от Европейската комисия до 25 март 2027 г., след която евентуално могат да бъдат предложени бъдещи промени.

АПИ посочва още, че към момента се обсъждат различни варианти за развитието на пътното таксуване с хоризонт 2030–2032 г., включително възможно поетапно преминаване към таксуване според изминатото разстояние.

От Института за пътна безопасност подчертават, че обсъждан вариант не представлява европейско задължение. Организацията очаква Министерският съвет и Министерството на регионалното развитие и благоустройството да внесат яснота защо пред обществото е представено като задължение от 2030 г. нещо, което според официалния отговор на АПИ не е заложено в действащата европейска нормативна рамка.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    11 1 Отговор
    Тези само си измиват ръцете с европейските регламенти, а напрактика са африканска туземна администрация.

    14:10 24.09.2026

  • 2 12...34

    9 0 Отговор
    За това ли караме по разбити пътища,затова ли плащаме ремонта на държавните коли по близо 2 мил. ЕВРА за година защото нямаме пътища

    14:11 24.09.2026

  • 3 Има много просто и евтино

    8 1 Отговор
    решение. Вместо винетки, пътната такса за леките автомобили в цената на горивото.
    Ама, няма да има комисионни от далавери със скъпи системи и прочие.

    Коментиран от #4, #6

    14:12 24.09.2026

  • 4 Троян

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Има много просто и евтино":

    Ами така е в Германия. Тука никога няма да стане. Плащаш си горивото на танкщелето и имаш винетка. Тука трябва да ни плащат дето си трошим колите из дупките, не да плащаме винетки.

    14:25 24.09.2026

  • 5 Българин

    2 1 Отговор
    На правителството на румен крадев пари от и за пътища не им трябват! Те ще дадат всички магистрали на концесия на чужди държави и ще теглят кредити до припадък и ще вдигат данъци и цени до дупка! ТОЛ системата в България е на второ място по приходи след НАП, а крадците на Рундьо ще я ликвидират, за да няма кой да глобява техните олигарси и да могат да си карат на воля без пари!

    14:46 24.09.2026

  • 6 Хубаво

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Има много просто и евтино":

    Обаче няма да има кой да глобяват. Изпуснеш ли да си купиш винетка и хайде още една такса. Системата е насочена срещу човека за да се облагодетелстват определени. Да се създават работни места на гърба на гражданите, такси, такси, такси, такси.

    14:54 24.09.2026

  • 7 Испанеца

    2 0 Отговор
    Пълна ЛЪЖА от НПО-то на Милчев и Алиахмедова!
    Има изискване за оеднаквяване на плащането за ПЪТНИ ТАКСИ по Магистралите от 2030,което означава ПРЕМАХВАНЕ на ВИНЕТКИТЕ!Даваха репортаж по TV Espana и там представители от различни страни дискутираха коя система е най-добрата,като катеорично отрекоха Винетната.Най-вероятно ще е като в Гърция,Германия,Франция.С ТОЛ пунктове.

    15:05 24.09.2026

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