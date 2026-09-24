Новини
Свят »
Русия »
Говори Москва: Президентът Путин все още не е решил дали да приеме поканата на Тръмп за срещата на Г-20

Говори Москва: Президентът Путин все още не е решил дали да приеме поканата на Тръмп за срещата на Г-20

24 Септември, 2026 15:18 659 28

  • русия-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • г-20

САЩ са поканили Путин на срещата на Г-20, която ще се проведе през декември в Маями, потвърди в сряда американският държавен секретар Марко Рубио

Говори Москва: Президентът Путин все още не е решил дали да приеме поканата на Тръмп за срещата на Г-20 - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
BBC BBC

оканата на САЩ да участва в срещата на върха на Г-20 в Маями през декември, където би могъл отново да се срещне с американския президент Доналд Тръмп. Това заяви в четвъртък говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Би Би Си.

"Засега е преждевременно да се говори за това, решение все още не е взето. Наистина приемаме с благодарност тази любезна покана. Ценим я и тя ще бъде разгледана", каза Песков пред журналисти.

САЩ са поканили Путин на срещата на Г-20, която ще се проведе през декември в Маями, потвърди в сряда американският държавен секретар Марко Рубио. Той направи изявлението след разговор с руския външен министър Сергей Лавров в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Срещата между Рубио и Лавров продължи 52 минути.

"Поканихме президента Путин на Г-20. Смятаме, че това е възможност той да разговаря не само с нашия президент, но и с други световни лидери. Надяваме се, че ще приеме поканата и че през декември такава среща ще се състои", заяви Рубио.

Американският държавен секретар уточни, че евентуална нова среща между Тръмп и Путин все още не е договорена.

Песков подчерта, че независимо от решението за участието на Путин Русия възнамерява да бъде представена на форума.

"Участието може да бъде на най-високо равнище или на по-ниско, работно равнище. Но във всички случаи Русия възнамерява да продължи участието си максимално ефективно", каза говорителят на Кремъл.

Путин и Тръмп за последно се срещнаха в Анкоридж, Аляска, през август 2025 г. Ако руският президент приеме поканата за Г-20, форумът в Маями би създал възможност за нова лична среща между двамата лидери.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 на тие само така

    8 8 Отговор
    Ако съм на Путин ще пратя някоя хигиенистка от Кремъл.

    Коментиран от #10, #11

    15:20 24.09.2026

  • 2 Колебае се защото

    7 14 Отговор
    Не знае дали ще е жив до тогагава....

    Коментиран от #5, #15

    15:22 24.09.2026

  • 3 !!!?

    7 14 Отговор
    Путлер се страхува да не кацне в Хага...на днешно време всичко е възможно !!!?

    Коментиран от #8

    15:22 24.09.2026

  • 4 Аз съм сигурен

    5 2 Отговор
    учтиво ще откаже!

    15:23 24.09.2026

  • 5 и правилно

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Колебае се защото":

    ако е вярващ човек, така е.. никой не знае..
    А другите, интересно защо сме така сигурни в битието си?

    15:26 24.09.2026

  • 6 Факт

    4 3 Отговор
    За да се отметне пак от договорката

    15:26 24.09.2026

  • 7 Евала на ВИС-2 АООД 🦁

    3 7 Отговор
    Господа! Всички ние, цяла България с нетърпение очакваме издигането на паметника на Жоро Илиев от ВИС-2 в София.. Събираме подписи! Не трябва да забравяме македонските национални герои!

    Коментиран от #12

    15:26 24.09.2026

  • 8 по себе си

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "!!!?":

    ли съдиш, че вдичко е възможно..

    15:27 24.09.2026

  • 9 az СВО Победа 81

    6 3 Отговор
    А какво стана с "изолацията" на РФ? 🤣🤣🤣

    Коментиран от #16

    15:28 24.09.2026

  • 10 ами то

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "на тие само така":

    в Русия и хигиенистките имат по две висше, може и да им свърши работа на Г20, да им обясни туй онуй...

    Коментиран от #27

    15:29 24.09.2026

  • 11 оня с коня

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "на тие само така":

    Точно това написах и аз в съседната статия в която ЕК кани Русия да участва защото "има право".Защото русия не е толкова глупава колкото изглежда и съзнава че е катета САМО за да й бъдат"Набити обръчите"ПУБЛИЧНО пред световната Общественост заради Престъпната й война в Украйна!затова и песков каза че ще си помислят кого да пратят,а според мен - чистачката.

    Коментиран от #18

    15:29 24.09.2026

  • 12 ВИС-2 🦁 завинаги

    0 6 Отговор

    До коментар #7 от "Евала на ВИС-2 АООД 🦁":

    Спомени и сълзи останаха след теб,
    Васко Илиев, ти братко мили!

    15:29 24.09.2026

  • 13 Хехе

    4 4 Отговор
    Днес на летището в САЩ другаря Си каза пророчески думи. " НЕ ТРЯБВА ДВЕТЕ НАЙ-СИЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ, СЪЩО И ВОЕННОТЕХНИЧЕСКИ СТРАНИ ДА СА ПРОТИВНИЦИ". Никой не си е и помислил ,че става дума за Русия..

    15:31 24.09.2026

  • 14 Констатация

    3 5 Отговор
    Дилемата на ОбНуленото Джудже: "Шъ одя, немъ да одя, шъ одя, немъ пък...., че я по пътя, я дорде мъ немъ у Бункеро...., абе я по-добре да си седя на "петата точкъ" у Кремъл". -))))))))))

    15:33 24.09.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Глас от бункера

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "az СВО Победа 81":

    Аз съм добре.Стодото гине.

    15:40 24.09.2026

  • 17 Няма не искам, няма недей!

    0 3 Отговор
    Путин няма какво да решава, Тръмп го е поканил и присъствието му не е дискусионно, а е знак на уважение или обратното.

    Коментиран от #19

    15:41 24.09.2026

  • 18 Мдда

    1 4 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    Гледах в ООН поляка.Катъра Лавров гледаше като ударен от трифазен ток.

    15:42 24.09.2026

  • 19 ха, ха, ха...

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Няма не искам, няма недей!":

    Освен ако дотогава не се намери някой, който да му даде зареден пистолет.

    15:43 24.09.2026

  • 20 Междувременно

    2 3 Отговор
    Вивалди гази!
    Слава ВСУ!

    Коментиран от #28

    15:44 24.09.2026

  • 21 венсеремос

    2 2 Отговор
    Вл. Вл. Путин да прати чистачките на Кремъл.Овчарските щати и Тромпета и без това са на ниво чистачки и слугини.

    15:44 24.09.2026

  • 22 готованец

    0 0 Отговор
    трябва да е болнав ако я приеме

    15:45 24.09.2026

  • 23 Мишел

    1 1 Отговор
    Какво говори Москва се интересува 0,00000% от световното население.Няма карти.

    15:46 24.09.2026

  • 24 Няма край путинският страх.

    1 1 Отговор
    Няма.

    15:47 24.09.2026

  • 25 Оран

    1 1 Отговор
    Путин се прави на ощипана мома. Не знаела не била решила.

    15:47 24.09.2026

  • 26 456

    0 1 Отговор
    Значи изобщо не следите новините. Още преди около две седмици стана ясно ,че Лавров ще присъства на срещата.

    15:48 24.09.2026

  • 27 ами то

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "ами то":

    На 20 километра от Москва никога не са виждали асфалт.😄

    15:48 24.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания