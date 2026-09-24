Говори Москва: Президентът Путин все още не е решил дали да приеме поканата на Тръмп за срещата на Г-20

оканата на САЩ да участва в срещата на върха на Г-20 в Маями през декември, където би могъл отново да се срещне с американския президент Доналд Тръмп. Това заяви в четвъртък говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Би Би Си.
"Засега е преждевременно да се говори за това, решение все още не е взето. Наистина приемаме с благодарност тази любезна покана. Ценим я и тя ще бъде разгледана", каза Песков пред журналисти.
САЩ са поканили Путин на срещата на Г-20, която ще се проведе през декември в Маями, потвърди в сряда американският държавен секретар Марко Рубио. Той направи изявлението след разговор с руския външен министър Сергей Лавров в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.
Срещата между Рубио и Лавров продължи 52 минути.
"Поканихме президента Путин на Г-20. Смятаме, че това е възможност той да разговаря не само с нашия президент, но и с други световни лидери. Надяваме се, че ще приеме поканата и че през декември такава среща ще се състои", заяви Рубио.
Американският държавен секретар уточни, че евентуална нова среща между Тръмп и Путин все още не е договорена.
Песков подчерта, че независимо от решението за участието на Путин Русия възнамерява да бъде представена на форума.
"Участието може да бъде на най-високо равнище или на по-ниско, работно равнище. Но във всички случаи Русия възнамерява да продължи участието си максимално ефективно", каза говорителят на Кремъл.
Путин и Тръмп за последно се срещнаха в Анкоридж, Аляска, през август 2025 г. Ако руският президент приеме поканата за Г-20, форумът в Маями би създал възможност за нова лична среща между двамата лидери.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 на тие само така
Коментиран от #10, #11
15:20 24.09.2026
2 Колебае се защото
Коментиран от #5, #15
15:22 24.09.2026
3 !!!?
Коментиран от #8
15:22 24.09.2026
4 Аз съм сигурен
15:23 24.09.2026
5 и правилно
До коментар #2 от "Колебае се защото":ако е вярващ човек, така е.. никой не знае..
А другите, интересно защо сме така сигурни в битието си?
15:26 24.09.2026
6 Факт
15:26 24.09.2026
7 Евала на ВИС-2 АООД 🦁
Коментиран от #12
15:26 24.09.2026
8 по себе си
До коментар #3 от "!!!?":ли съдиш, че вдичко е възможно..
15:27 24.09.2026
9 az СВО Победа 81
Коментиран от #16
15:28 24.09.2026
10 ами то
До коментар #1 от "на тие само така":в Русия и хигиенистките имат по две висше, може и да им свърши работа на Г20, да им обясни туй онуй...
Коментиран от #27
15:29 24.09.2026
11 оня с коня
До коментар #1 от "на тие само така":Точно това написах и аз в съседната статия в която ЕК кани Русия да участва защото "има право".Защото русия не е толкова глупава колкото изглежда и съзнава че е катета САМО за да й бъдат"Набити обръчите"ПУБЛИЧНО пред световната Общественост заради Престъпната й война в Украйна!затова и песков каза че ще си помислят кого да пратят,а според мен - чистачката.
Коментиран от #18
15:29 24.09.2026
12 ВИС-2 🦁 завинаги
До коментар #7 от "Евала на ВИС-2 АООД 🦁":Спомени и сълзи останаха след теб,
Васко Илиев, ти братко мили!
15:29 24.09.2026
13 Хехе
15:31 24.09.2026
14 Констатация
15:33 24.09.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Глас от бункера
До коментар #9 от "az СВО Победа 81":Аз съм добре.Стодото гине.
15:40 24.09.2026
17 Няма не искам, няма недей!
Коментиран от #19
15:41 24.09.2026
18 Мдда
До коментар #11 от "оня с коня":Гледах в ООН поляка.Катъра Лавров гледаше като ударен от трифазен ток.
15:42 24.09.2026
19 ха, ха, ха...
До коментар #17 от "Няма не искам, няма недей!":Освен ако дотогава не се намери някой, който да му даде зареден пистолет.
15:43 24.09.2026
20 Междувременно
Слава ВСУ!
Коментиран от #28
15:44 24.09.2026
21 венсеремос
15:44 24.09.2026
22 готованец
15:45 24.09.2026
23 Мишел
15:46 24.09.2026
24 Няма край путинският страх.
15:47 24.09.2026
25 Оран
15:47 24.09.2026
26 456
15:48 24.09.2026
27 ами то
До коментар #10 от "ами то":На 20 километра от Москва никога не са виждали асфалт.😄
15:48 24.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.