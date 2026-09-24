Говори Москва: Президентът Путин все още не е решил дали да приеме поканата на Тръмп за срещата на Г-20

оканата на САЩ да участва в срещата на върха на Г-20 в Маями през декември, където би могъл отново да се срещне с американския президент Доналд Тръмп. Това заяви в четвъртък говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Би Би Си.

"Засега е преждевременно да се говори за това, решение все още не е взето. Наистина приемаме с благодарност тази любезна покана. Ценим я и тя ще бъде разгледана", каза Песков пред журналисти.

САЩ са поканили Путин на срещата на Г-20, която ще се проведе през декември в Маями, потвърди в сряда американският държавен секретар Марко Рубио. Той направи изявлението след разговор с руския външен министър Сергей Лавров в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Срещата между Рубио и Лавров продължи 52 минути.

"Поканихме президента Путин на Г-20. Смятаме, че това е възможност той да разговаря не само с нашия президент, но и с други световни лидери. Надяваме се, че ще приеме поканата и че през декември такава среща ще се състои", заяви Рубио.

Американският държавен секретар уточни, че евентуална нова среща между Тръмп и Путин все още не е договорена.

Песков подчерта, че независимо от решението за участието на Путин Русия възнамерява да бъде представена на форума.

"Участието може да бъде на най-високо равнище или на по-ниско, работно равнище. Но във всички случаи Русия възнамерява да продължи участието си максимално ефективно", каза говорителят на Кремъл.

Путин и Тръмп за последно се срещнаха в Анкоридж, Аляска, през август 2025 г. Ако руският президент приеме поканата за Г-20, форумът в Маями би създал възможност за нова лична среща между двамата лидери.