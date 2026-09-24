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Радев пред Туск: Единственият шанс да поддържаме МиГ-29 е с помощта на Полша

Радев пред Туск: Единственият шанс да поддържаме МиГ-29 е с помощта на Полша

24 Септември, 2026 15:24 521 28

  • румен радев-
  • доналд туск-
  • поддръжка-
  • миг-29

"Благодарение на Полша ние поддържаме нашата авиация в бойна готовност, неслучайно министърът на отбраната е включен в нашата делегация", коментира българският премиер

Радев пред Туск: Единственият шанс да поддържаме МиГ-29 е с помощта на Полша - 1
Снимка: БГНЕС/ ЕПА
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Единственият шанс да поддържаме МиГ-29 е с помощта на Полша, ще разчитаме на Полша и за поддръжката на F-16. Това каза българският премиер в Полша по време на съвместна пресконференция с министър-председателя на Полша Доналд Туск, цитиран от Dariknews.bg.
"Благодарение на Полша ние поддържаме нашата авиация в бойна готовност, неслучайно министърът на отбраната е включен в нашата делегация. Ние и сега имаме следваща поръчка за ремонт на двигатели за МиГ-29. Ние нямаме друг шанс, единственият шанс да поддържаме МиГ-29 е с помощта на Полша, ние ще разчитаме на Полша и за поддръжката на F-16", каза Радев. Той заяви, че е впечатлен от високото технологично ниво на авиоремонтен завод, който е посетил преди години в качеството си на командир на военновъздушните сили.

Премиерът Румен Радев определи като "солидно постижение" пробива на Полша в изграждането на модерни железопътни връзки като вече се говори за 300 километра в час. "Ще се радвам да видим вашите инфраструктурни компании и в България, имаме редица проекти, където можем да работим заедно", каза българският премиер.

"Благодарение на нашите усилия на двете държави, отчитаме значителен спад на мигрантския натиск, но това коства много усилия и мисля, че това се отчита в Брюксел", обясни Радев.

По отношение на финансирането от ЕС Радев каза, че Полша е пример как по най-добрия начин могат да се усвояват евросредства и благодари на Туск за обмена на информация, за стандартите за бързо и качествено изграждане на инфраструктура.

Премиерът каза на Туск, че българският парламент е одобрил датата 14 февруари като ден за приятелство и сътрудничество с Полша и изрази надежда полският парламент да стори същото.

Премиерът съобщи, че за 2025 г. е имало близо 500 хил. полски туристи в България, като всяка година броят им расте. С бързи темпове расте и стокообменът като той вече възлиза на над три млрд. евро. Радев каза още, че полските инвестиции до момента възлизат на над 650 милиона евро.

Трябва много последователно да подкрепяме Украйна, заяви премиерът на Полша след срещата „на четири очи“ с премиера Румен Радев, който е на официално посещение във Варшава.

Туск припомни агресивното поведение на Русия и проблемите, които руските атаки в близост до полската граница създават за страната, включително необходимостта от евакуация на гранични контролно-пропускателни пунктове. Туск предупреди за идващата зима и за това, че Европа трябва добре да се подготви за следващите месеци, които могат да бъдат критични.

Доналд Туск заяви, че си дава сметка за различията между Полша и България, но изтъкна единното мнение, че войната на Русия срещу Украйна трябва да приключи, но не с цената на това агресорът да излезе победител. „В това отношение не виждаме воля от страна на президента на Русия Владимир Путин“, каза Туск. Той изрази съжаление за саботажните действия по източната граница на Полша и в железопътния транспорт, които създават редица проблеми за страната.

Той изтъкна, че сътрудничеството с България има приоритетен характер за Полша. „Европейското сърце днес бие силно в нашия регион и бъдещето на Европа принадлежи на такива страни като Полша и България“, заяви Туск.

На срещата днес двамата са обсъдили икономическото сътрудничество между двете държави с акцент върху отбранителната индустрия, каза Туск и декларира готовността и желанието си това сътрудничество да бъде засилено. Туск приветства решението на българския парламент за обявяване на 14 февруари за Ден на българо-полското приятелство и сътрудничество и увери, че предстои и полският Сейм да вземе аналогично решение.

По-рано днес премиерът Румен Радев и водената от него делегация пристигнаха на официално посещение в Полша.
Министър-председателят на Полша Доналд Туск посрещна премиера на България Румен Радев с официална церемония пред Министерския съвет във Варшава.

Химните на двете държави прозвучаха на церемонията, на която присъстваха вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, както и официални представители на полската държава.

В българската делегация е вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, министърът на отбраната Димитър Стоянов и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, както и представители на бизнеса.

Румен Радев за втори път от встъпването си в длъжност като премиер отива в Полша. През юни той участва Международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украйна, домакин на която тази година бе полският град Гданск. Тогава той разговаря с министър–председателя Доналд Туск за възможности за последващо разширяване на двустранното икономическо и инвестиционно партньорство.

Като особено перспективни сфери бяха откроени високите технологии, индустрии с висока добавена стойност, развитието на инфраструктурата.

Отбелязано бе доброто сътрудничество в сферата на отбраната.

Месец по-късно Радев проведе в София среща с представители на ръководството на полското държавно авиоремонтно предприятие, което партнира от години на България при ремонта и техническото обслужване на българските изтребители МиГ-29. Полското дружество е изразило готовност сътрудничеството да продължи.

До запълването на пълна бойна ескадрила от американски изтребители F-16, която да може да изпълнява дежурства по охрана на въздушното пространство, България ще продължи да разчита и на МиГ-29, което налага осигуряването на тяхната техническа поддръжка и ремонт.

След началото на войната в Украйна набавянето на части и поддръжката са затруднени, а министърът на отбраната Димитър Стоянов също е част от българската делегация и анонсира днешни разговори във Варшава.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коста

    4 6 Отговор
    Може и с Русия!

    Коментиран от #21

    15:25 24.09.2026

  • 2 Факт !!!

    11 10 Отговор
    РАДЕВ - ПРЕДАТЕЛ И ПРОДАЖНИК !!!

    Коментиран от #5

    15:27 24.09.2026

  • 3 ОТИВАТ В ТУРЦИЯ .......ДАВАТ ПАРИ НА

    10 4 Отговор
    ТУРКИТЕ, ОТИВАТ В ПОЛША ....ДАВАТ ПАРИ НА ПОЛЯЦИТЕ.....ОТИВАТ В 404 ... ДАВАТ ПАРИ НА 404... АБЕ ПАРИТЕ СИ ИЗТИЧАТ ПО ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ И ВИЙ ЧАКАТЕ ДЕТСКИИИ, ПЕНСИИ..... ПОМОЩИ ЗА НАФТА И ТОООК.......

    15:28 24.09.2026

  • 4 Президента

    2 3 Отговор
    - Парии от вси страни, съединявайте се...
    Деси - Като ти зашия един зад врата, ще спреш да се съединяваш със секретарките...
    Копринката - Тихо, тихо да не ни чуе Урсула, че тя нито париите обича, нито хетеросексуалните...
    В сянка, тъмна фигура на години, но с генералски апломб - Миирно! Не сме ви назначили да мислите, а да изземете хазарта, горивата, и контрабандата!
    - Беегом......маарш!

    15:29 24.09.2026

  • 5 провинциалист

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Факт !!!":

    Сравняваме колко струва да се свали един дрон с Ф16 (румънците наскоро го отработиха това упражнение) и колко - с МиГ29 е лекичко не сме съгласни с тебе.

    Коментиран от #11

    15:29 24.09.2026

  • 6 Рамбо

    9 5 Отговор
    След като направи турците щастливи, Чорапа Мунчо е решил да даде пари и за полските пенсионери като им купим боклуците от преди 70 г.

    15:30 24.09.2026

  • 7 !!!?

    9 4 Отговор
    На Ф-16 поляците ще бършат прахта...това ли ще е подръжката !???
    Ама как може да е толкова неадекватен този Мистър Кеш...?!!!

    15:30 24.09.2026

  • 8 Но полякът

    5 6 Отговор
    Ще покаже най - дългия си пръст на българската русофилитична марша!

    Коментиран от #18

    15:30 24.09.2026

  • 9 А защо

    7 5 Отговор
    трябва да поддържаме миг-29? Заради семейния приятел?

    Коментиран от #12

    15:34 24.09.2026

  • 10 Турция

    4 4 Отговор
    и Гърция имат стотици самолети !На нас за какво ни са един,два Мига?Радев от време на време да се вози?

    15:35 24.09.2026

  • 11 С челен сблъсък

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "провинциалист":

    ли ги свалят?

    15:36 24.09.2026

  • 12 провинциалист

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "А защо":

    Защото няма достатчъно хвърчоплан на територията. Питай чичко гугъл ефките на баце кога ще бъдат използваеми.

    Коментиран от #15, #16

    15:36 24.09.2026

  • 13 Частите

    2 1 Отговор
    са за реекспорт...

    15:38 24.09.2026

  • 14 Добре е подходено и

    1 1 Отговор
    добър ще е резултата
    Навремето когато се започва строителството на курорта Слънчев Бряг Т.Живков е разпоредил първите гости в първите хотели като Тракия и др. да бъдат. от Полша и да летуват безплатно .

    15:38 24.09.2026

  • 15 Ти питай

    3 2 Отговор

    До коментар #12 от "провинциалист":

    Гугъл,аз имам собствено мнение!

    15:39 24.09.2026

  • 16 Хи хи

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "провинциалист":

    Кога чичо Румен и Кольо намерят читави пилоти с английски а не връзкари . Но дотогава може читавите пилоти да са напуснали ВВС .По думите на Кинтекса до 2030 г няма да стане .

    15:40 24.09.2026

  • 17 Радев

    1 2 Отговор
    свят му се зави...

    15:40 24.09.2026

  • 18 до о полякът...

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Но полякът":

    Д., я вместо да ни демонстрираш вродената си про сто тия, да ни обясниш що не летят Щайгите Ф-16 за Три Милиарда, дет ги купи един друг Д. кът тебе??? Кешъ настояваше за Грипен, а Тикватъ купи Ф-16, за да го изкарат от "Списъка", ся що ревеш и прехвърляш вината на другия!? Речи ни, бе, Т. К.!!!!

    15:40 24.09.2026

  • 19 Инж.Лазаров

    2 1 Отговор
    То па бива,бива тъпотия,😂🤣🤣

    15:43 24.09.2026

  • 20 А за кво

    2 2 Отговор
    Отидоха онеа милиарди за музейни експонати от Краваристан? Тъпо, по-тъпо, най-тъпо.... Ръждиви железа за милиарди и сега събират прах, не летят!!! Русия е велика. Даже след толкова години МИГ-овете още летят...

    15:48 24.09.2026

  • 21 Може и е най правилно с Русия

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Коста":

    МИГ 29 е руски самолет и е най правилно от Русия да си ги поддържаме!

    15:51 24.09.2026

  • 22 Какъв лицемер?!

    3 1 Отговор
    Да припомним ли, че Радев даде Николай Ненчев на съд точно за ремонта на МИГ 29 в Полша, човекът се мъкна по дела, осъдиха го и едва ВКС го оправда след години?!

    Сега Радев се пъчи със същите аргументи колко добре било за нас Полша да поддържа МИГовете?!

    Няма срам!

    15:52 24.09.2026

  • 23 Сусу Манарата

    0 0 Отговор
    Леле колко много приказки за 5 приказки по същество!

    15:53 24.09.2026

  • 24 Всъщност

    1 1 Отговор
    Радко иска да попречи на Полша да даде на Украйна своите мигове!

    Това му е играта на тоя путинист.

    Коментиран от #26

    15:56 24.09.2026

  • 25 Старчо Сарача

    0 0 Отговор
    Абе фигуранте, престани да се излагаш!

    16:00 24.09.2026

  • 26 Кой туй путинист бе глупав

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Всъщност":

    Това безродните цигани все ги ползва национални предатели като ПП, ДБ и ГЕРБ да показват падението си. Що за мерак да е парцал някой, не знам.

    16:01 24.09.2026

  • 27 Хусар

    0 1 Отговор
    Добре че не беше кавалерист. Сега щеше да купува коне…

    16:02 24.09.2026

  • 28 Стига страх!

    0 0 Отговор
    Добре ни информирате какво е поискал Фатмакът за руските самолети от Туск, но защо пермълчавате думите на Туск, че "Украйна трябва да бъде подкрепяна и че не трябва да позволяваме агресорът да победи"? Защо сте спестили тези думи на полския президент?! Толкова ли ви е страх от прогресивният лъжец и измамник - селяндурина от Славяноов, който излъга цял един народ и който е неприкрит лакей и подлога на кремълския злойе! Хайде, холам!

    16:03 24.09.2026

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